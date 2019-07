Z deseti nás jelo pět zdravých, tvrdí po českém šampionátu šéf Elkovu

V minulém roce ukončil Elkov Author čekání na vavříny v kategorii elite, v níž na titul čekal od roku 2011. A ukončení to bylo pádné, protože Josef Černý vyhrál jak časovku, tak závod s hromadným startem. V kategorii do 23 let ho napodobil Josef Otruba.

A letos? Černého, který mezitím odešel do stáje nejvyšší kategorie World Tour, zastoupili Bárta v časovce a Sisr v závodě s hromadným startem.

Mezi borci do 23 let pak Otruba znovu ovládl časovku, v závodě s hromadným startem skončil osmý. Nadvládu dvou posledních sezon potvrdil nedělní závod s hromadným startem kategorie elite. Po dlouhém úniku nejprve tříčlenné a poté sedmičlenné skupiny ho ovládl František Sisr, kterého čtvrtým místem podpořil Michal Schlegel.

„Poté, co kvůli zranění nemohl jet Alois Kaňkovský, jsme jeli právě na Sisra a vyšlo to dokonale,“ uvedl Vávra.

Hradecké cyklistické tituly 2000: Sosenka (časovka)

2004: Riška (hrom. závod - Slov.)

2006: Kozubek (hrom. závod)

2007: Riška (Slov.), Bucháček (oba hr. z.), Kozubek (časovka)

2008: Benčík (hrom. závod)

2009: Mareš (hrom. závod)

2010: Benčík (hrom. závod)

2011: Benčík (hrom. závod), Hudeček (časovka)

2018: Černý (hr. z. i časovka)

2019: Sisr (hr. z.), Bárta (časovka)

Podle oné taktiky měli jezdci týmu Elkov Author od začátku útočit, aby co nejvíce znepříjemnili život největším konkurentům, kterými byli především Zdeněk Štybar, Petr Vakoč či Josef Černý.

„Únik se povedl hned na začátku a hlavně vydržel, i když v jednu chvíli to byly nervy,“ přiznal po závodě šéf hradecké stáje.

Hradečtí si ale poradili a v závěru využili toho, že ve vedoucí skupině měli jako jediní dva závodníky. „Kluci ten závěr zvládli výborně,“ pochválil je Vávra.

Výsledkem byl titul pro Sisra a čtvrté místo pro Schlegela. A malé připomenutí loňského roku, kdy Hradečtí v závodě s hromadným startem obsadili všechna tři místa na stupních vítězů. A potom poslouchali, že dominovali proto, že měli v pelotonu početní převahu.

„Slyšel jsem to i letos, ale přitom máme zraněné Kaňkovského a Štibingra, Zahálka dostal před závodem čtyřicítky horečky a jet nemohl, navíc brzy po startu musel vzdát Hník, který se necítil dobře. K tomu ještě Otruba den předtím jel závod do 23 let a měl tak vůči ostatním přece jen nevýhodu. Když to takhle spočítáme, tak nás z deseti jelo jen pět zdravých,“ poznamenal Vávra.

Elkov Author se už v úterý vydává do Rumunska, kde se jeho borci stejně jako loni postaví na start etapově Sibiu Tour, poté na ně čeká další etapový závod tentokrát v Polsku, kde se jede Okolo Mazovska.

Pokud se nestane nic mimořádného, tak už na nich Sisr oblékne dres pro úřadujícího českého šampiona, což mu mimo jiné zajišťuje místo v nominaci na letošním mistrovství světa.

„Ještě předtím je ale v srpnu v Nizozemsku mistrovství Evropy a tam by základ české reprezentace měli tvořit naši jezdci,“ připomněl šéf stáje, která v kategorii nenechala na mistrovství republiky už dva roky vyhrát někoho jiného.

A příští rok? Ještě se uvidí, ale je možné, že své úspěchy budou obhajovat na tratích Královéhradeckého kraje, jet by se mohlo v okolí Opočna.