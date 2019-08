Na Czech Tour míří vítězové etap Tour de France. Zúčastní se Trentin a Impey

Na moravské silnice míří například borci stáje Michelton Scott a v jejich sestavě jsou i dva vítězové etap letošní Staré dámy – Ital Matteo Trentin, vítěz 17. etapy, a Jihoafričan Daryl Impey, který nenašel přemožitele v deváté etapě.

A nebudou to jenom oni. Přijede další stáj World Tour Bora hansgrohe a dalších skvělých 18 týmů. Poprvé se pořadatelům podařilo do repertoáru závodu zařadit oboje moravské hory – jak tradiční Jeseníky, tak letos i Beskydy s ikonickými vrcholy Pustevny, Soláň a Bumbálka. Czech Tour také zavítá krátce na Slovensko, bude to ve druhé etapě vedoucí z Olomouce do Frýdku- -Místku.

A je na co se těšit. Závod začne v centru Ostravy v Trojhalí, kde čeká na startující šestnáctikilometrová časovka týmů. Druhá etapa míří z Olomouce do Frýdku-Místku a bude opravdu stát za to. Cyklisté absolvují 185 kilometrů v náročném terénu s cílem na Zámeckém náměstí. Třetí etapa je po hanácké „rovině“ z Olomouce do Uničova na Dukelskou ulici, ale se čtyřmi horskými prémiemi.

Velké finále se odehraje v neděli se startem v Mohelnici a cílem ve Šternberku a tato etapa se dá bez nadsázky označit jako jesenické peklo. Závodníky čekají vrcholy Jeseníků: Dlouhé stráně, Červenohorské sedlo, Vidle, Lyra, Dolní Moravice, Sovinec a finále ve Šternberku se třemi okruhy na Ecce Homo.

Po jejich absolvování bude ve Šternberku dekorován vítěz české Tour.