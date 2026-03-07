Pogačar a za ním prach. Sezonu zahájil suverénním vítězstvím na Strade Bianche

Sedmadvacetiletý Pogačar vstoupil do nové sezony tak, jak zakončil tu předchozí, tedy vítězstvím v Itálii. Suverén světového pelotonu se v říjnu rozloučil triumfem po sólovém úniku na monumentu Kolem Lombardie a stejně tak si dojel osamoceně pro vítězství i tentokrát v Sieně.
Od soupeřů se Pogačar odpoutal ve stoupání na Monte Sante Maria zhruba 80 km před cílem a začal budovat náskok. Cílem na slavném náměstí Piazza del Campo projel čtyřnásobný vítěz Tour de France po 203 kilometrech s minutovým náskokem a slavil 109. vítězství v kariéře. Druhý skončil devatenáctiletý Francouz Paul Seixas, třetí byl o dalších devět sekund zpět Pogačarův kolega z týmu UAE Emirates Isaac del Toro z Mexika.
„Viděl jsem za sebou Seixase, jak na mě v nejprudším úseku stoupání Sante Marie tlačí, takže jsem si řekl, že vyjedu nahoru na maximum a pak se uvidí. Buď se mi udrží za zadním kolem, nebo získám náskok. Nakonec to stačilo a viděl jsem, že Issac a Jan (další týmový kolega Christen) jsou ve skupině za mnou, takže jsem mohl jet sám,“ popsal Pogačar rozhodující okamžiky závodu.
Poprvé Pogačar závod se šotolinovými úseky, na němž slavil v roce 2015 triumf Zdeněk Štybar, vyhrál v roce 2022. Následující rok ho vynechal a od roku 2024 na něm nenašel přemožitele. Dnes se stal jeho prvním čtyřnásobným vítězem, v historické tabulce se odpoutal od Švýcara Fabiana Cancellary.
Jedenadvacetiletý český cyklista Pavel Novák z týmu Movistar při debutu na Strade Bianche obsadil 95. místo s více než dvacetiminutovým odstupem.
Závod žen vyhrála Švýcarka Elise Chabbeyová. Profitovala i z toho, že stíhací skupinu favoritek včetně Francouzky Pauline Ferrand-Prévotové a Nizozemky Demi Volleringové zhruba 32 km před cílem zmátl doprovodný motocykl, jenž špatně odbočil. Cyklistky poznaly omyl až po několika stovkách metrů, musely se vracet na trasu a přišly o šanci dohnat vedoucí skupinu. Jediná Češka na startu Daniela Hezinová závod nedokončila.
Strade Bianche
Závod ze série WorldTour - 203 km
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:45:15, 2. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:00, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -1:09, 4. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 5. Vermeersch (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) oba -2:04, 6. Christen (Švýc./UAE Emirates-XRG) -2:07, ...95. Novák (ČR/Movistar) -21:14