Na flanderských polích rozhodl hromadný spurt. Nejrychlejší v něm byl Philipsen

Autor: ,
  17:10
Závod WorldTour z Middelkerke do Wevelgemu vyhrál poprvé v kariéře belgický cyklista Jasper Philipsen. V hromadném spurtu se postaral o druhé vítězství pro tým Alpecin-Premier Tech během tří dnů na belgických klasikách poté, co v pátek na E3 triumfoval Mathieu van der Poel.

Jasper Philipsen ¨triumfuje v závodu Na flanderských polích z Middelkerke do Wevelgemu. | foto: Belga / Sipa USA Profimedia.cz

Nizozemec van der Poel útočil na vítězství i v neděli v závodě, jenž se dosud jezdil jako Gent-Wevelgem a od letoška nese oficiální název Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu. Bývalý mistr světa nastoupil ve vedoucí skupině ve stoupání na kostkách 36 km před cílem a udržel se ho pouze jeho dlouholetý belgický rival Wout van Aert.

Velcí soupeři z terénu a silnice pak jeli dlouho spolu, ale peloton se k nim začal přibližovat a nakonec je i díky práci elitního italského časovkáře Filippa Ganny zhruba kilometr před cílem dostihl. Rozhodovalo se tak ve spurtu a nejrychlejší byl po 240 kilometrech Philipsen, jenž za sebou nechal Dána Tobiase Lunda Andresena a Francouze Christopha Laporta.

Osmadvacetiletý Belgičan si tak připsal druhou výhru v sezoně a 60. v kariéře, čímž vyrovnal Van der Poelovu bilanci. Osminásobný mistr světa v cyklokrosu byl v cíli jedním z prvních Philipsenových gratulantů.

Z pětice českých cyklistů v závodu dojel ve stejném čase jako vítěz pouze Matyáš Kopecký, který obsadil 19. pozici. Mathias Vacek, jehož tým Lidl-Trek přišel na poslední chvíli kvůli nemoci o svého lídra a obhájce vítězství z předchozích dvou let Madse Pedersena z Dánska, skončil na 57. místě.

Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu

Cyklistický závod ze série WorldTour - 240,8 km

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 5:08:03, 2. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike), 4. De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 5. Donaldson (Austr./Jayco AlUla), 6. Trentin (It./Tudor), ...19. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas, 57. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:28, 61. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 68. Kelemen (ČR/Tudor) oba -5:31, 116. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -5:39.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 29. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 10.00
  • 50.00
Vinohrady vs. Hattrick BrnoFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Vinohrady vs. Hattrick Brno //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 2.00
  • 4.50
  • 2.76
Chodov vs. Vary BohemiansFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Chodov vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
  • 4.00
  • 3.10
  • 2.00
Dukla vs. BrnoHázená - 2. kolo - 29. 3. 2026:Dukla vs. Brno //www.idnes.cz/sport
Živě22:19
  • -
  • -
  • -
Plzeň vs. Nové VeselíHázená - 2. kolo - 29. 3. 2026:Plzeň vs. Nové Veselí //www.idnes.cz/sport
Živě21:9
  • -
  • 200.00
  • 300.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.