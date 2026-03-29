Na flanderských polích rozhodl hromadný spurt. Nejrychlejší v něm byl Philipsen

Nizozemec van der Poel útočil na vítězství i v neděli v závodě, jenž se dosud jezdil jako Gent-Wevelgem a od letoška nese oficiální název Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu. Bývalý mistr světa nastoupil ve vedoucí skupině ve stoupání na kostkách 36 km před cílem a udržel se ho pouze jeho dlouholetý belgický rival Wout van Aert.
Velcí soupeři z terénu a silnice pak jeli dlouho spolu, ale peloton se k nim začal přibližovat a nakonec je i díky práci elitního italského časovkáře Filippa Ganny zhruba kilometr před cílem dostihl. Rozhodovalo se tak ve spurtu a nejrychlejší byl po 240 kilometrech Philipsen, jenž za sebou nechal Dána Tobiase Lunda Andresena a Francouze Christopha Laporta.
Osmadvacetiletý Belgičan si tak připsal druhou výhru v sezoně a 60. v kariéře, čímž vyrovnal Van der Poelovu bilanci. Osminásobný mistr světa v cyklokrosu byl v cíli jedním z prvních Philipsenových gratulantů.
Z pětice českých cyklistů v závodu dojel ve stejném čase jako vítěz pouze Matyáš Kopecký, který obsadil 19. pozici. Mathias Vacek, jehož tým Lidl-Trek přišel na poslední chvíli kvůli nemoci o svého lídra a obhájce vítězství z předchozích dvou let Madse Pedersena z Dánska, skončil na 57. místě.
Na flanderských polích: z Middelkerke do Wevelgemu
Cyklistický závod ze série WorldTour - 240,8 km
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 5:08:03, 2. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Laporte (Fr./Visma-Lease a Bike), 4. De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 5. Donaldson (Austr./Jayco AlUla), 6. Trentin (It./Tudor), ...19. M. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas, 57. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:28, 61. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 68. Kelemen (ČR/Tudor) oba -5:31, 116. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -5:39.