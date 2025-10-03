Bittner spurtoval třetí na závodě Münsterland Giro, obhájil Philipsen

Autor: ,
  18:46
Pavel Bittner spurtoval třetí v jednorázovém závodu Münsterland Giro. Další český cyklista Matyáš Kopecký na závodě UCI ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour, skončil devátý. Loňskou výhru v Německu obhájil Belgičan Jasper Philipsen.

Momentka ze závodu Münsterland Giro | foto: CTK / imago stock&people / Rudiger Wolk Profimedia.cz

Závod vyvrcholil po 192 kilometrech podle očekávání hromadným spurtem v Münsteru a Bittner útočil na první vítězství v sezoně. Nakonec se loňský vítěz domácí ankety Král cyklistiky musel sklonil před Belgičany Philipsenem a Arnaudem de Liem, kteří svedli těsný souboj o výhru.

Bittner se tak letos posedmé dostal mezi nejlepší trojici jezdců, ale na výhru stále čeká. Ve své průlomové loňské sezoně si člen týmu Picnic PostNL připsal tři triumfy včetně jednoho na Vueltě.

Münsterland Giro

Jednorázový závod (192 km)

1. Philipsen 4:10:53, 2. De Lie (oba Belg.), 3. Bittner (ČR), 4. Meeus (Belg.), 5. Kubiš (SR), 6. Turgis (Fr.), ...10. M. Kopecký (ČR) všichni stejný čas.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. VítkoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě4:4P
  • 11.00
  • 1.07
  • 35.00
Litvínov vs. PlzeňHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.60
  • 2.05
  • 3.50
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 13.00
  • 3.80
  • 1.37
Olomouc vs. LiberecHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.50
  • 3.80
  • 1.48
K. Vary vs. PardubiceHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.50
  • 4.00
  • 1.45
Kometa vs. KladnoHokej - 11. kolo - 3. 10. 2025:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.04
  • 12.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně loňské sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Bittner spurtoval třetí na závodě Münsterland Giro, obhájil Philipsen

Pavel Bittner spurtoval třetí v jednorázovém závodu Münsterland Giro. Další český cyklista Matyáš Kopecký na závodě UCI ProSeries, druhé nejvyšší kategorie po World Tour, skončil devátý. Loňskou...

3. října 2025  18:46

Ve třiatřiceti ještě lepší. Dříčka s prořízlou pusou oslňuje. Pomohly jí i roky v Praze?

Z Arizony hlásí, že stále platí: Když přijdeme na trénink, Alyssa Thomasová už tam je. Když odcházíme, ještě chvíli zůstává. A pokud by se k popisu situace přidaly i soupeřky z basketbalové WNBA,...

3. října 2025

Před rokem se bála vyhoření, teď Nosková míří do top 20 a bude českou jedničkou

Loni asijskou část sezony vynechala, protože si kvůli obavám o své mentální zdraví potřebovala odpočinout. A teď z toho, že neobhajuje žádné body, tenistka Linda Nosková těží. Díky postupu do...

3. října 2025  17:19

Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro nadcházející kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem a v Bulharsku i osmnáctiletého záložníka Marka Havrana z Baníku Ostrava. Oproti...

3. října 2025  17:15

V úvodních trénincích F1 v Singapuru byli nejrychlejší Alonso a Piastri

V úvodních trénincích na Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 byli nejrychlejší Fernando Alonso a Oscar Piastri. Španělský jezdec z Aston Martinu zajel v první části o 150 tisícin sekundy rychlejší...

3. října 2025  13:30,  aktualizováno  17:04

ONLINE: Derby Třinec - Vítkovice přineslo už osm gólů. Přestřelku svádí i Motor

Sledujeme online

Hokejová extraliga vstupuje zkraje října už do svého 11. kola. Kompletní program v 17 hodin vykopne ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Domácí v případě výhry zaútočí na první místo tabulky,...

3. října 2025  16:50

OBRAZEM: Plavci, lukostřelci i atleti. Když MS para sportů plodí české medaile

Během září a října mají para sportovci na programu hned několik mistrovství světa. A že se na nich Čechům mimořádně daří! Ze Singapuru přivezli plavci jedenáct medailí, hned sedm jich obstaral David...

3. října 2025  16:35

ME v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, Češi na startu

Čtrnáct závodů nahuštěných do pěti dnů se pojede na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. V letošním roce se koná ve francouzské oblasti Drôme-Ardèche a potrvá od 1. do 5. října 2025. Jaký...

1. října 2025  18:29,  aktualizováno  3.10 16:29

Turci drží náskok, Poláci se opět přiblížili. Jak je na tom český pohárový koeficient?

Dvě výhry, dvě porážky. To je bilance českých fotbalových klubů v prvním týdnu, kdy se hrály všechny evropské pohárové soutěže současně. V pořadí národních koeficientů Češi zůstávají desátí a...

3. října 2025  16:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Exemplární trest! Trenér, který napadl sudího, má nevídanou stopku na pět let

Bez milosti. Exemplární tresty padly v případu trenéra, který při zápase dorostenecké soutěže chytil pod krkem začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu. Disciplinární komise Ústeckého krajského...

3. října 2025  11:05,  aktualizováno  15:50

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma...

3. října 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.