Závod vyvrcholil po 192 kilometrech podle očekávání hromadným spurtem v Münsteru a Bittner útočil na první vítězství v sezoně. Nakonec se loňský vítěz domácí ankety Král cyklistiky musel sklonil před Belgičany Philipsenem a Arnaudem de Liem, kteří svedli těsný souboj o výhru.
Bittner se tak letos posedmé dostal mezi nejlepší trojici jezdců, ale na výhru stále čeká. Ve své průlomové loňské sezoně si člen týmu Picnic PostNL připsal tři triumfy včetně jednoho na Vueltě.
Münsterland Giro
Jednorázový závod (192 km)
1. Philipsen 4:10:53, 2. De Lie (oba Belg.), 3. Bittner (ČR), 4. Meeus (Belg.), 5. Kubiš (SR), 6. Turgis (Fr.), ...10. M. Kopecký (ČR) všichni stejný čas.