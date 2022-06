Královskou etapu na závodě Kolem Švýcarska vyhrál Denz, vede Fuglsang

Kvůli nákaze koronavirem odstoupili ze závodu další tři týmy i dosavadní lídr Rus Alexandr Vlasov, kterého v čele průběžného pořadí nahradil Dán Jakob Fuglsang.

Po čtvrtečním odjezdu stáje Jumbo-Visma opustili peloton také jezdci SAE Team Emirates, Bahrajn Victorious a Alpecin-Fenix. Z původního startovního pole více než 150 cyklistů dorazilo do cíle šesté etapy už jen 87 závodníků.

Denz, který obvykle pracuje pro své týmové kolegy, vybojoval třetí vítězství v kariéře. Předloni vyhrál etapu Kolem Slovenska a v roce 2018 slavil prvenství v Tour de Vendée. Nyní se poprvé radoval v elitní WorldTour.

„Konečně se mi to povedlo. Normálně nevyhrávám, jsem ten, co spíše pracuje ve stínu. Je to úžasný pocit. V závěrečném stoupání jsem se musel udržet (Itala Fausta) Masnady, málem mě zničil. Už jsem myslel, že jsem ten sprint prohrál,“ uvedl jezdec stáje DSM.

Fuglsang vede před závěrečným víkendem o pouhou sekundu před Britem Geraintem Thomasem.