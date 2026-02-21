Mexičan Del Toro vyhrál dojezd na Džabal Hafít a vede závod Kolem SAE

  15:51
Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro a sahá po celkovém vítězství. Před nedělním dojezdem v Abú Zabí má náskok 20 sekund na dosavadního lídra Antonia Tiberiho z Itálie.

Předposlední šestou etapu cyklistického závodu Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál Mexičan Isaac Del Toro. | foto: Profimedia.cz

Del Toro zvládl nejlépe dnešní závěrečné desetikilometrové stoupání na Džabal Hafít, v němž předvedl rozhodující útok necelé tři kilometry před cílem. V něm byl o 12 sekund dříve než druhý Australan Luke Plapp. Třetí Rakušan Felix Gall ztratil 21 sekund. Tiberi, který na Del Torovo zrychlení nenašel odpověď, dorazil jako čtvrtý s půlminutovým odstupem a přišel o červený trikot.

„Neměl jsem jinou možnost, než ze sebe v posledních 2500 metrech vydat všechno a doufat, že to bude stačit, abych se před Antonia dostal,“ řekl Del Toro, který vyhrál i první etapu závodu. Druhý muž loňského Gira d’Italia má na kontě ve 22 letech už 23 vítězství, z toho čtyři ve WorldTour.

Český cyklista Jan Hirt dojel na 29. místě s více než dvouminutovým mankem, jednadvacetiletý Pavel Novák byl jednatřicátý. Celkově patří Novákovi 29. pozice, Hirt figuruje na 47. příčce.

Cyklistický závod Kolem SAE (WorldTour)

6. etapa (168 km):

1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:27:54, 2. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -12, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -21, 4. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -31, 5. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 6. Nordhagen (Nor./Visma-Lease a Bike) oba -36, ...29. Hirt (ČR/NSN), 31. Novák (ČR/Movistar) oba -2:18.

Průběžné pořadí: 1. Del Toro 18:13:42, 2. Tiberi -20, 3. Plapp -1:14, 4. Tejada (Kol./XDS Astana Team) -1:25, 5. Gall -1:34, 6. Van Eetvelt (Belg./Lotto Intermarché) -1:44, ...29. Novák -6:32, 47. Hirt -14:55.

