Kolikáté nej pro Seixase? Je i nejmladším vítězem v historii Kolem Lombardie

O svém životním triumfu rozhodl Seixas nástupem ve stoupání na Civiglio 18 kilometrů před cílem. Pro osmý triumf sezony a kariéry si člen týmu Decathlon CMA CGM dojel s náskokem 48 sekund před vítězem letošní Vuelty Enricem Masem ze Španělska.
Třetí byl na kopcovité 239 km dlouhé trati mezi Bergamem a Comem domácí italský jezdec Giulio Ciccone s odstupem 1:05 minuty. Mistr Evropy Remco Evenepoel poté vyhrál spurt devítičlenné skupiny o čtvrté místo.
Seixas se dočkal prvního triumfu na jednom z monumentů už při svém třetím startu. Loni byl na Lombardii sedmý a letos na jaře skončil druhý v klasice Lutych-Bastogne-Lutych. V historii monumentů, mezi něž patří ještě Milán-San Remo, Kolem Flander a Paříž-Roubaix, je rodák z Lyonu čtvrtým nejmladším vítězem.
„Všechno šlo výborně. Kluci z týmu odvedli skvělou, úžasnou práci. Všichni do toho šlapali víc, než museli, a já měl hodně dobré nohy. Po tom útoku jsem do toho dal maximum, byla to prostě časovka já proti sobě,“ uvedl Seixas, jenž si dnešním triumfem vynahradil zklamání z mistrovství světa v Montrealu, kde skončil jako jeden z favoritů patnáctý.
Díky Seixasovi má Lombardie prvního nového vítěze od roku 2020. Minulých pět ročníků „Klasiky padajícího listí“ ovládl slovinský fenomén Tadej Pogačar, jenž musel předčasně ukončit letošní sezonu po srpnovém pádu na Vueltě.
Jediný český účastník Jan Hirt obsadil 75. pozici s více než dvanáctiminutovým odstupem za vítězem.
Kolem Lombardie
(WorldTour) - 239 km
1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 5:49:28, 2. Mas (Šp./Movistar) -48, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -1:05, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 5. McNutly (USA/UAE Emirates-XRG), 6. Pidcock (Brit./Pinarello Q36.5) všichni -1:20, ...75. Hirt (ČR/NSN) -12:14.