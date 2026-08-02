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Tomáš sedmý, Matyáš devátý. Bratři Kopečtí byli na závodu Kolem Dánska vidět

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  16:14

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu Kolem Dánska v první desítce, šestadvacetiletý Tomáš obsadil sedmé a o tři roky mladší Matyáš deváté místo. Po pěti dnech se z celkového prvenství radoval hvězdný Belgičan Wout van Aert, jenž vyhrál první tři etapy.

Závod vyvrcholil 126 km dlouhou etapou s cílem na předměstí Kodaně, kde v hromadném spurtu triumfoval Rasmus Pedersen v dresu dánské reprezentace.

Peloton zhruba 250 metrů před cílem rozdělil hromadný pád, při němž několik jezdců vrazilo do plotu oddělujícího silnici od diváků.

Van Aert, jenž kvůli zranění lokte nemohl startovat na nedávné Tour de France, udržel v celkovém pořadí náskok 21 sekund před Slovákem Lukášem Kubišem, kolegou bratrů Kopeckých z týmu Unibet Rose Rockets. Třetí skončil Dán Henrik Pedersen.

Tomáš Kopecký na letošního vítěze Paříž-Roubaix Van Aerta ztratil 46 sekund, Matyáš 1:06 minuty.

Kolem Dánska - 5. etapa (126 km)

1. R. Pedersen (Dán.) 2:30:01, 2. Walscheid (Něm.), 3. Crabbe (Belg.), 4. Lonardi (It.), 5. Sheehan (USA), 6. Plowright (Austr.), ...24. M. Kopecký všichni stejný čas, 34. T. Kopecký (oba ČR) -17.

Konečné pořadí: 1. Van Aert (Belg.) 19:22:23, 2. Kubiš (SR) -21, 3. H. Pedersen (Dán.) -28, 4. Laporte (Fr.) -29, 5. Kragh Andersen (Dán.) -39, 6. Coté (Kan.) -45, 7. T. Kopecký -46, ...9. M. Kopecký -1:06.

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