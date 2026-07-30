Fotografie rozhodla: Van Aert se dočkal triumfu i ve druhé etapě Kolem Dánska

Průběžné vedení Van Aert navýšil díky bonusům na 14 sekund.
V hlavním balíku dojeli po rovinaté etapě dlouhé 183 km také oba čeští bratři Kopečtí, Matyáš na 31. místě, Tomáš byl klasifikován jako devětatřicátý. Starší Tomáš si celkově polepšil na šestou pozici. Na lídra Van Aerta ztrácí 20 vteřin.
Kolem Dánska - 2. etapa (182,9 km)
1. Van Aert (Belg.) 3:59:41, 2. Plowright (Austr.), 3. Aerts (Belg.), 4. Lonardi (It.), 5. Bévort (Dán.), 6. Walscheid (Něm.), ...31. M. Kopecký, 39. T. Kopecký (oba ČR) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Van Aert 8:10:10, 2. Kubiš (SR) -14, 3. H. Pedersen (Dán.) -16, 4. Coté (Kan.), 5. Teutenberg (Něm.), 6. T. Kopecký všichni -20, ...23. M. Kopecký -37.