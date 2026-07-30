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Fotografie rozhodla: Van Aert se dočkal triumfu i ve druhé etapě Kolem Dánska

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  19:56

Wout van Aert po výhře na závodě Kolem Dánska | foto: Bo AmstrupAP

Až po dodatečném a důkladném prověření cílové fotografie se Wout van Aert dočkal vítězství i ve druhé etapě závodu Kolem Dánska. Belgický cyklista, jenž se vrátil ve středu do pelotonu po zranění lokte a musel vynechat Tour de France, původně figuroval po hromadném finiši na druhém místě za Jensonem Plowrightem, ale nakonec o milimetry Australana na pásce porazil.

Průběžné vedení Van Aert navýšil díky bonusům na 14 sekund.

V hlavním balíku dojeli po rovinaté etapě dlouhé 183 km také oba čeští bratři Kopečtí, Matyáš na 31. místě, Tomáš byl klasifikován jako devětatřicátý. Starší Tomáš si celkově polepšil na šestou pozici. Na lídra Van Aerta ztrácí 20 vteřin.

Kolem Dánska - 2. etapa (182,9 km)

1. Van Aert (Belg.) 3:59:41, 2. Plowright (Austr.), 3. Aerts (Belg.), 4. Lonardi (It.), 5. Bévort (Dán.), 6. Walscheid (Něm.), ...31. M. Kopecký, 39. T. Kopecký (oba ČR) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Van Aert 8:10:10, 2. Kubiš (SR) -14, 3. H. Pedersen (Dán.) -16, 4. Coté (Kan.), 5. Teutenberg (Něm.), 6. T. Kopecký všichni -20, ...23. M. Kopecký -37.

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