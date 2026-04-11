Devatenáctiletý rekordman. Seixas jako nejmladší opanoval závod WorldTour

Seixas si triumf pojistil už v páteční královské etapě, kterou vyhrál po úniku před Lipowitzem. V dnešní závěrečné části, kterou provázel prudký déšť, už jen kontroloval nejbližší soupeře a dojel ve skupině hlavních favoritů s odstupem přes čtyři minuty za vítězným Američanem Andrewem Augustem.
Stal se prvním Francouzem, který od roku 2007 vyhrál etapový závod WorldTour. Naposledy uspěl Christophe Moreau na Critérium du Dauphiné Libéré.
Na konečné třetí místo se posunul Nor Tobias Johannessen, který využil dalšího slabšího dne Primože Rogliče. Slovinec už v pátek přišel o druhé místo a v sobotu klesl na celkovou čtvrtou příčku.
Kolem Baskicka - 6. etapa (135,2 km)
1. August (USA/Ineos Grenadiers) 3:29:35, 2. García Pierna (Šp./Movistar) -16, 3. Van den Broek (Niz./Picnic PostNL), 4. Glivar (Slovin./Alpecin-Premier Tech) oba -34, 5. Fiorelli (It./Visma Lease a Bike), 6. Verstrynge (Belg./Alpecin-Premier Tech) oba -1:07.
Konečné pořadí: 1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 20:07:35, 2. Lipowitz (Něm./Red Bull-BORA hansgrohe) -2:30, 3. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -2:33, 4. Izaggire (Šp./Cofidis) -3:50, 5. Champoussin (Fr./XDS Astana) -4:43, 6. Bilbao (Šp./Bahrain-Victorious) -5:03.