Celkovou výhru v Renewi Tour korunoval etapovým vavřínem Belgičan Arnaud De Lie. Na kopcovité 184,7 km dlouhé trati v okolí Lovaně zneškodnil několik útoků Mathieua van der Poela, který v průběžném hodnocení ztrácel jedinou sekundu, a nizozemského rivala pak porazil i v závěrečném finiši. Díky bonifikacím nakonec zvítězil o tři vteřiny.
Bittner, který v předchozích etapách vybojoval dvě druhá místa, tentokrát na stupně vítězů nedosáhl. Vedle De Lieho a Van der Poela se před něho ve finiši dostal ještě Belgičan Dries De Bondt.
Kolem Beneluxu Renewi Tour - 5. etapa (184,7 km)
1. De Lie (Belg./Lotto) 3:59:38, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck), 3. De Bondt (Belg./Decathlon-AG2R-La Mondiale), 4. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 5. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 6. Milesi (It./Movistar) všichni stejný čas.
Konečné pořadí: 1. De Lie 19:24:42, 2. Van der Poel -3, 3. Wellens (Belg./UAE Team Emirates) -31, 4. Wright (Brit./Bahrain-Victorious) -55, 5. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) -57, 6. Bittner -59.