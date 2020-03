Gitouelta. Co takhle propojit Giro, Tour a Vueltu do jediné Grand Tour

Sezona se může probudit k životu až v pozdním létě. Evropský šampion z roku 2018 Matteo Trentin v tom případě navrhuje cosi revolučního.

„Proč nezorganizovat jen jednu Grand Tour v tomto roce?“ napsal italský jezdec stáje CCC na Twitter. „Start v Římě, přesun do Madridu, cíl v Paříži. Všichni nejlepší na startu. Obrovská příležitost, jak po tomto strašném období opět spojit lidi za pomoci cyklistiky.“

Vysvětlil, že by se jednalo o klasickou 21etapovou Grand Tour, při které by se v Itálii, Francii i Španělsku konalo vždy sedm etap. „Šlo by o unikátní restart cyklistiky. A pak bychom se v roce 2021 vrátili k naší normální práci.“

Roky 1954 a 1956: Závodilo se kolem Evropy Už v roce 1954 se uskutečnil závod Kolem Evropy (byť tehdy nepatřil mezi nejvýznamnější), který propojil Francii, Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, NSR, Rakousko, Itálii a Švýcarsko. Ve 13 etapách měřil celkem 2 897 kilometrů a triumfoval v něm Ital Primo Volpi. Druhý ročník v sezoně 1956 byl pak i poslední.

S podobným návrhem přišel už dříve španělský cyklista Ivan Cortina ze stáje Bahrain-McLaren, vítěz etapy na závodě Paříž-Nice. Ale až Trentinova vize vyvolala silnou reakci mezi jezdci a fanoušky i mezinárodní medializaci.

Mohli bychom takovému závodu říkat Gitouelta. Nebo prostě a jednoduše Grand Tour.

Začalo se spekulovat, zda by nebylo vhodnější po startu z Itálie pokračovat přejezdem Alp a přes francouzskou riviéru a Pyreneje do Španělska.

Takovou trasu podpořil i komentář na webových stránkách italské televizní společnosti RAI, v němž se dále uvádělo: „Nápad propojit Evropu je vzrušující. Bylo by to víc než závod, šlo by o symbol znovuzrození, o ukázku Evropy, která musela vystoupat na vrchol nevídaného stoupání a odtud se vydává ke sprintu spojena více než kdy dříve a připravena na další historickou etapu.“

VIZIONÁŘ. Italský cyklista Matteo Trentin slaví triumf v 17. etapě loňské Tour, ještě v dresu stáje Mitchelton-Scott.

Objevily se i bláznivé návrhy, aby byly mezi etapy této unikátní Grand Tour včleněny také klasiky Milán-San Remo, Paříž-Roubaix a Classica San Sebastian.

Giuseppe Martinelli, sportovní ředitel stáje Astana, pro změnu navrhl: „Mohli bychom udělat 30etapový závod se čtyřmi volnými dny. Každý tým by nahlásil sedm jezdců, z nichž čtyři by byli určeni pro celkovou klasifikaci, a tři by se mohli během závodu vyměnit za jiné.“

„Trentinův nápad je skvělý,“ podotkl na Twitteru rovněž Cyrille Guimard, někdejší sportovní ředitel Bernarda Hinaulta a Laurenta Fignona, a dokonce připomněl: „Bylo by to jako někdejší Závod míru amatérů, který propojil Berlín, Prahu a Varšavu.“

Zároveň však Guimard upozornil, že v tak krátkém čase by byla logistika takového závodu extrémně složitá: „Vždyť jen příprava každého ročníku Tour trvá dva až tři roky.“

Také proto patrně zůstane jen u nápadu.

Více než sto závodů z letošního kalendáře UCI dosud jejich organizátoři zrušili nebo odložili.

Odložené je i italské Giro, původně plánované na 9.-31. května. Organizátoři ze společnosti RCS stále sní o červnovém termínu. Tour se má uskutečnit od 27. června do 19. července a Vuelta od 14. srpna do 6. září.

Francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová věří, že se Tour letos v řádném termínu pojede. V případě, že koronavirus stále nebude poražen, navrhuje její uspořádání bez diváků.

„Ekonomický model Tour není postavený na vstupenkách, ale na televizních právech,“ uvedla. „Studujeme všechny možné scénáře. Zatím je příliš brzy na rozhodnutí.“

Podobnou víru v červnový start rozsévá i ředitel závodu Christian Prudhomme. „Stále zbývá sto dnů do startu. Hlad po závodě bude obrovský, až se věci začnou vracet do normálu,“ řekl. S organizátory ze společnosti ASO promýšlí variantu bez sponzorských vesniček a reklamní karavany.

TAK KONČILA MINULÁ TOUR.. Kolegové ze stáje INEOS Egan Bernal (ve žlutém) a Geraint Thomas (vlevo) obsadili první dvě příčky. Třetí skončil Nizozemec Steven Kruijswijk z týmu Jumbo-Visma.

Přesto ani mezi francouzskými cyklistickými velikány nemá plnou podporu. Pětinásobný šampion Bernard Hinault už vyzval: „Nepořádejme Tour za každou cenu.“

Ani Thibaut Pinot si není příliš jist, zda je dobrý nápad pořádat v létě Tour, pokud pandemie bude stále sužovat Francii. Jeden z hrdinů minulého ročníku nyní pobývá na své farmě v Mélisey.

„Nejtěžší na současné situaci je, že nemohu vidět své nejbližší, i když rodiče žijí kilometr od mého domu,“ vylíčil. „Má matka je zdravotní sestra a otec pracuje v pohřební službě. Jsou v přímém kontaktu s virem každý den. Proto zachováváme všechna ochranná opatření, abychom nenakazili jeden druhého.“

K tématu Tour Pinot podotkl: „Nejdůležitější je lidské zdraví. Závodit v období takové krize by bylo hloupé, je nyní tolik jiných priorit než řešit, jestli Tour bude zrušena nebo odložena. Ocitli jsme se v šílené situaci a cyklistické závody jsou v porovnání s ní ničím.“

Mnozí cyklisté se obávají, že kdyby se v létě závodění narychlo obnovilo, sejde se na startu Tour „dvourychlostní“ peloton, rozdělený na jezdce s velmi odlišnými tréninkovými podmínkami. Profesionálové v Itálii, Španělsku či Francii mají venkovní trénink zakázaný, zatímco například v Belgii, Nizozemsku a USA je stále povolen.

Bývalý prezident UCI Brian Cookson přišel s návrhem zkrátit letos všechny tři Grand Tour na dva týdny a uspořádat je od léta do října.

ŠAMPIONI GIRA A VUELTY 2019. Richard Carapaz, vítěz Gira (vlevo) a Primož Roglič, vítěz Vuelty.

„Byl bych vzhledem k současné stále se zhoršující situaci s koronavirem velmi překvapen, kdyby se Tour uskutečnila v plánovaném termínu,“ uvedl Cookson. „Ale pokud se věci přece jen postupně začnou zlepšovat, navrhuji zkrácenou Tour na přelomu července a srpna, pak dvoutýdenní Giro v září před mistrovstvím světa a dvoutýdenní Vueltu v říjnu.“

Společnosti RCS (pořádající Giro) a ASO (Tour a Vuelta) však návrh na zkrácení odmítají. Důvod je ekonomický, kratší závody by znamenaly krácení příjmů z televizních práv, od sponzorů a hostitelských měst.

Dvoutýdenní podniky Grand Tour se nelíbí ani Vincenzovi Nibalimu, jejich čtyřnásobnému vítězi. „Tři týdny závodění jsou součástí DNA každé Grand Tour,“ reagoval. „Nechci přemýšlet o zkráceném Giru. Nebylo by to totiž už Giro.“