Humbuk, dlouhé transfery a rozčilení jezdci Gira: Vážně nás chcete vidět padat?

Jen považte. V neděli závod dorazil do Milána. V pondělí jezdci v jeho okolí trávili volný den. Načež v úterý podnikli dvouhodinovou cestu autobusy do Švýcarska, aby v okolí Bellinzony absolvovali krátkou, 113kilometrovou horskou etapu – a zase se v autobusech vrátili k Milánu. Protože nedaleko od lombardské metropole startuje další, středeční etapa.
„Už dříve bývalo Giro divoké, ale přijde mi, že s novým organizačním štábem je to ještě horší a složitější,“ tvrdí český jezdec.
O komplikované úvodní bulharské anabázi ani nemluvě...
Nové vedení Gira v podobě dua Paolo Bellino – Stefano Allocchio se každopádně teprve rozkoukává. Až čas ukáže, jakým způsobem se do historie závodu skutečně otiskne.
Jejich nejslavnější předchůdce Vincenzo Torriani, jenž řídil závod v letech 1949 až 1992, proslul diktátorskými metodami, ale i uzavíráním skrytých dohod s italskými týmy a snahou upravovat trasu podle představ domácích favoritů.
|
Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu
Angelo Zomegnan se v roli šéfa Gira zkraje 21. století snažil navýšit jeho prestiž extrémními stoupáními či sjezdy, až ho tato snaha a značná neústupnost z výsostné pozice smetla.
Mauro Vegni pak zahájil ke konci minulého desetiletí velkou východní expanzi Corsa rosa, během níž závod v rozmezí osmi let startoval v Izraeli, Maďarsku, Albánii i Bulharsku.
Muži, kteří od letoška Vegniho u kormidla vystřídali, čelí hned v prvním roce své mise sílícím protestům jezdců.
Vztek v Neapoli i v Miláně
Zdaleka nejde jen o transfery. Ostrou kritiku vyvolal též výběr tras mnohých etap. Jen si vemte třeba dojezd té šesté v Neapoli.
„Jedeme tři hodiny po široké rovině, kde by mohl být kdekoliv cíl, jenže oni ho dají úplně jinam,“ popisoval Matyáš Kopecký z týmu Unibet hromadný spurt, při němž je ostrá 180stupňová zatáčka zavedla na cílovou dlážděnou ulici a kde upadl i lídr Unibetu Groenewegen.
„Kdyby tam pět minut před dojezdem nesprchlo, bylo to ještě fajn. Takhle ne,“ říkal Kopecký. „S tím by měli organizátoři počítat.“
Jonathan Milan z Lidlu, loňský vítěz bodovací soutěže na Tour, tehdy doslova soptil: „Nechápu, proč vymýšlejí tak složitý finiš. Jen kvůli troše humbuku? Každý přece musel vědět, že to za mokra dopadne zle.“
Pascal Ackermann ze stáje Jayco v Neapoli přitakal: „Byla šance 70 na 30, že někdo lehne. Je to fakt nutné? Máte radost, že jste nás viděli padat?“
Podobný názor sdílí Hirt: „Připadá mi, že trasy vymýšlí někdo, kdo chce pády a nepříjemnosti, aby Giro lidi u televize bavilo. Než aby udělali normální etapu bez komplikací, vrazí tam něco, co ji naruší.“
Další mocnou kontroverzi pak vyvolaly okruhy v Miláně v 15. etapě.
|
Prozřel jsem dost pozdě. Hirt o pozici lídra, osudu i trénincích s banánem v kapse
Taková městská kritéria jindy přicházejí na řadu až v závěrečný den Grand Tour, ať už v Paříži, Madridu, či v Římě. „Dělat je uprostřed závodu mi přijde zbytečné,“ řekl Hirt. „Najeli jsme na okruhy a všem hned vypadávaly z kol bidony. Byly tam kostky, výmoly, přejezdy kolejí, škvíry mezi panely, díry, ostré zatáčky.“
Stěžoval si rovněž Jonas Vingegaard a mnozí další. Proto lídr Gira zajel jménem závodníků v průběhu nedělní etapy k jury a vymohl u ní neutralizaci časů do celkové klasifikace pro závěrečné kolo.
„Cítil jsem, že mám na bedrech určitou zodpovědnost, a šel si promluvit s šéfem rozhodčích,“ líčil Dán. „Vyslechl mě a uznal naše argumenty. Měli bychom jim být vděční.“
Dimitri Claeys, Hirtův šéf v týmu NSN, nicméně poukázal: „Není dobrou reklamou pro cyklistiku, když je lídr Gira během etapy opakovaně u rozhodčích.“ Vingegaarda poté za jeho počin kritizovala hlavně italská média, vysloužil si v nich dokonce označení ufňukánek.
„Kdyby do toho všeho začalo v Miláně i pršet, byl by to průšvih,“ podotkl Tomáš Kopecký, Matyášův bratr v dresu Unibetu. „Ale města platí velké peníze za to, aby měla cíl etapy, a my nevíme, jak tyto procesy fungujou. Jsme jen figuranti.“
V otázce neutralizace se navíc peloton nesjednotil. Tomáš Kopecký poukázal: „Že na ni měli jezdci z popředí pořadí až takový vliv, mi přijde zvláštní. Jsme rizikový sport, tak to je. My (sprinteři) také v horách nepláčeme, že tam musíme jezdit těžké sjezdy ve vysoké rychlosti, abychom stihli časový limit. Je to složitá diskuse. Ale když jsi první a vedeš celý závod, máš u jury výhodu.“
Šéf závodu: Jezdci přehánějí
Vingegaard ujišťuje, že se nesnaží této výhody zneužívat. „Zachoval bych se stejně i bez růžového dresu. Šlo mi jen o naše bezpečí,“ uvedl na startu úterní etapy v Bellinzoně.
|
Ufňukaní vyhrávají? Vingegaard terčem italských médií za vyjednanou neutralizaci
Dostal otázku, proč ohledně volby tratě závodníci neintervenovali dříve, například prostřednictvím své profesní organizace CPA. Vždyť itinerář etap byl od zimy známý.
„Máme v CPA skupinu, která se bezpečností zabývá,“ odvětil. „Ale domnívám se, že je to především úkol pro UCI (Mezinárodní cyklistickou unii) a organizátory, aby vybírali vhodnější silnice. Je to v zájmu všech, nejen jezdců, ale i UCI.“
U vedení Gira pochopení nenalezl. Paolo Bellino kritiku milánských okruhů odmítl a navrch dodal: „Jezdci přehánějí. Ve svých vyjádřeních zašli příliš daleko.“
Dánský cyklista si po milánském extempore spravil chuť úterním triumfem na horském dojezdu v Cari, svým už čtvrtým na letošním Giru. Černý den naopak prožil Hirt, ztratil 11 minut a pohoršil si na celkové 18. místo.
Karavana autobusů se pak s nimi vydala zase zpátky do Itálie, směr Milán.
„Chci věřit, že organizátoři mají své důvody pro takové transfery a logistická řešení,“ pronesl Hirtův sportovní ředitel Claeys. „Pokud budou mít z příjmů od hostitelských měst etap více peněz a my uvidíme, že díky nim rosteme celkově jako sport, budou pro nás snáz pochopitelné i tak dlouhé přejezdy.“