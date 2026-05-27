Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Humbuk, dlouhé transfery a rozčilení jezdci Gira: Vážně nás chcete vidět padat?

Tomáš Macek
  10:32
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Nebezpečné dojezdy etap, záludné silnice a zdlouhavé, zdánlivě až nelogické transfery. Letošní trasa cyklistického Gira d’Italia vyvolává přinejmenším značné rozpaky. „Trochu ulítlá organizace,“ pronesl o ní i Jan Hirt.
Peloton v 16. etapě Gira.

Peloton v 16. etapě Gira. | foto: AP

Jonas Vingegaard při sólo jízdě míří za vítězstvím v 16. etapě Gira.
Jonas Vingegaard slaví vítězství v 16. etapě Gira.
Jonas Vingegaard vítězí v 16. etapě Gira.
Jonas Vingegaard se zbavuje soupeřů a míří za vítězstvím v 16. etapě Gira.
150 fotografií

Jen považte. V neděli závod dorazil do Milána. V pondělí jezdci v jeho okolí trávili volný den. Načež v úterý podnikli dvouhodinovou cestu autobusy do Švýcarska, aby v okolí Bellinzony absolvovali krátkou, 113kilometrovou horskou etapu – a zase se v autobusech vrátili k Milánu. Protože nedaleko od lombardské metropole startuje další, středeční etapa.

„Už dříve bývalo Giro divoké, ale přijde mi, že s novým organizačním štábem je to ještě horší a složitější,“ tvrdí český jezdec.

O komplikované úvodní bulharské anabázi ani nemluvě...

Nové vedení Gira v podobě dua Paolo Bellino – Stefano Allocchio se každopádně teprve rozkoukává. Až čas ukáže, jakým způsobem se do historie závodu skutečně otiskne.

Jejich nejslavnější předchůdce Vincenzo Torriani, jenž řídil závod v letech 1949 až 1992, proslul diktátorskými metodami, ale i uzavíráním skrytých dohod s italskými týmy a snahou upravovat trasu podle představ domácích favoritů.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Angelo Zomegnan se v roli šéfa Gira zkraje 21. století snažil navýšit jeho prestiž extrémními stoupáními či sjezdy, až ho tato snaha a značná neústupnost z výsostné pozice smetla.

Mauro Vegni pak zahájil ke konci minulého desetiletí velkou východní expanzi Corsa rosa, během níž závod v rozmezí osmi let startoval v Izraeli, Maďarsku, Albánii i Bulharsku.

Trofej pro vítěze Gira vystavená na startu 14. etapy v Aostě.

Muži, kteří od letoška Vegniho u kormidla vystřídali, čelí hned v prvním roce své mise sílícím protestům jezdců.

Vztek v Neapoli i v Miláně

Zdaleka nejde jen o transfery. Ostrou kritiku vyvolal též výběr tras mnohých etap. Jen si vemte třeba dojezd té šesté v Neapoli.

„Jedeme tři hodiny po široké rovině, kde by mohl být kdekoliv cíl, jenže oni ho dají úplně jinam,“ popisoval Matyáš Kopecký z týmu Unibet hromadný spurt, při němž je ostrá 180stupňová zatáčka zavedla na cílovou dlážděnou ulici a kde upadl i lídr Unibetu Groenewegen.

„Kdyby tam pět minut před dojezdem nesprchlo, bylo to ještě fajn. Takhle ne,“ říkal Kopecký. „S tím by měli organizátoři počítat.“

Jonathan Milan z Lidlu, loňský vítěz bodovací soutěže na Tour, tehdy doslova soptil: „Nechápu, proč vymýšlejí tak složitý finiš. Jen kvůli troše humbuku? Každý přece musel vědět, že to za mokra dopadne zle.“

Pascal Ackermann ze stáje Jayco v Neapoli přitakal: „Byla šance 70 na 30, že někdo lehne. Je to fakt nutné? Máte radost, že jste nás viděli padat?“

Podobný názor sdílí Hirt: „Připadá mi, že trasy vymýšlí někdo, kdo chce pády a nepříjemnosti, aby Giro lidi u televize bavilo. Než aby udělali normální etapu bez komplikací, vrazí tam něco, co ji naruší.“

Další mocnou kontroverzi pak vyvolaly okruhy v Miláně v 15. etapě.

Prozřel jsem dost pozdě. Hirt o pozici lídra, osudu i trénincích s banánem v kapse

Taková městská kritéria jindy přicházejí na řadu až v závěrečný den Grand Tour, ať už v Paříži, Madridu, či v Římě. „Dělat je uprostřed závodu mi přijde zbytečné,“ řekl Hirt. „Najeli jsme na okruhy a všem hned vypadávaly z kol bidony. Byly tam kostky, výmoly, přejezdy kolejí, škvíry mezi panely, díry, ostré zatáčky.“

Stěžoval si rovněž Jonas Vingegaard a mnozí další. Proto lídr Gira zajel jménem závodníků v průběhu nedělní etapy k jury a vymohl u ní neutralizaci časů do celkové klasifikace pro závěrečné kolo.

„Cítil jsem, že mám na bedrech určitou zodpovědnost, a šel si promluvit s šéfem rozhodčích,“ líčil Dán. „Vyslechl mě a uznal naše argumenty. Měli bychom jim být vděční.“

Dimitri Claeys, Hirtův šéf v týmu NSN, nicméně poukázal: „Není dobrou reklamou pro cyklistiku, když je lídr Gira během etapy opakovaně u rozhodčích.“ Vingegaarda poté za jeho počin kritizovala hlavně italská média, vysloužil si v nich dokonce označení ufňukánek.

Fanoušci podél trati Gira d’Italia.

„Kdyby do toho všeho začalo v Miláně i pršet, byl by to průšvih,“ podotkl Tomáš Kopecký, Matyášův bratr v dresu Unibetu. „Ale města platí velké peníze za to, aby měla cíl etapy, a my nevíme, jak tyto procesy fungujou. Jsme jen figuranti.“

V otázce neutralizace se navíc peloton nesjednotil. Tomáš Kopecký poukázal: „Že na ni měli jezdci z popředí pořadí až takový vliv, mi přijde zvláštní. Jsme rizikový sport, tak to je. My (sprinteři) také v horách nepláčeme, že tam musíme jezdit těžké sjezdy ve vysoké rychlosti, abychom stihli časový limit. Je to složitá diskuse. Ale když jsi první a vedeš celý závod, máš u jury výhodu.“

Šéf závodu: Jezdci přehánějí

Vingegaard ujišťuje, že se nesnaží této výhody zneužívat. „Zachoval bych se stejně i bez růžového dresu. Šlo mi jen o naše bezpečí,“ uvedl na startu úterní etapy v Bellinzoně.

Ufňukaní vyhrávají? Vingegaard terčem italských médií za vyjednanou neutralizaci

Dostal otázku, proč ohledně volby tratě závodníci neintervenovali dříve, například prostřednictvím své profesní organizace CPA. Vždyť itinerář etap byl od zimy známý.

„Máme v CPA skupinu, která se bezpečností zabývá,“ odvětil. „Ale domnívám se, že je to především úkol pro UCI (Mezinárodní cyklistickou unii) a organizátory, aby vybírali vhodnější silnice. Je to v zájmu všech, nejen jezdců, ale i UCI.“

U vedení Gira pochopení nenalezl. Paolo Bellino kritiku milánských okruhů odmítl a navrch dodal: „Jezdci přehánějí. Ve svých vyjádřeních zašli příliš daleko.“

Dánský cyklista si po milánském extempore spravil chuť úterním triumfem na horském dojezdu v Cari, svým už čtvrtým na letošním Giru. Černý den naopak prožil Hirt, ztratil 11 minut a pohoršil si na celkové 18. místo.

Karavana autobusů se pak s nimi vydala zase zpátky do Itálie, směr Milán.

„Chci věřit, že organizátoři mají své důvody pro takové transfery a logistická řešení,“ pronesl Hirtův sportovní ředitel Claeys. „Pokud budou mít z příjmů od hostitelských měst etap více peněz a my uvidíme, že díky nim rosteme celkově jako sport, budou pro nás snáz pochopitelné i tak dlouhé přejezdy.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Fotbalová asociace získala strategického partnera. ČSOB přislíbila 300 milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.

27. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:31

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Aktualizujeme
Vysmátý Nuno Espírito Santo, trenér fotbalistů Tottenhamu, si vychutnává...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům.

27. května 2026  11:17

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která...

27. května 2026  11:12

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství...

27. května 2026  11:02

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič se z Getafe údajně vrátí do Sparty

Sledujeme online
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. května 2026  10:51

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

Znáte jejich tváře? Jak vypadají brankáři z mistrovství světa, když sundají masky

Jak vypadají brankáři, kteří nastupují na MS

Na hokejovém mistrovství světa, které se aktuálně hraje ve Švýcarsku, patří brankáři k nejdůležitějším postavám každého týmu. Jejich výkony často rozhodují zápasy. Zastavují střely, drží naděje,...

27. května 2026  10:36

Humbuk, dlouhé transfery a rozčilení jezdci Gira: Vážně nás chcete vidět padat?

Peloton v 16. etapě Gira.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nebezpečné dojezdy etap, záludné silnice a zdlouhavé, zdánlivě až nelogické transfery. Letošní trasa cyklistického Gira d’Italia vyvolává přinejmenším značné rozpaky. „Trochu ulítlá organizace,“...

27. května 2026  10:32

Zraněné rameno a konec. Dánský gólman Schmeichel se v 39 letech loučí s fotbalem

Brankář Celtiku Kasper Schmeichel zakládá akci v zápase s Atalantou.

Dánský fotbalový brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po...

27. května 2026  10:24

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Solidní tažení Evropou, zklamání na domácí scéně. Vystihli byste sezonu fotbalové Sigmy jinak? Olomouc jako obhájce vítězství v českém poháru vypadla už ve třetím kole s týmem ze čtvrté ligy. V...

27. května 2026  10:18

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.