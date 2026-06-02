Po dvou letech jsou zpátky. Cyklisté stáje INEOS se znovu objeví na Czech Tour

Organizátoři o tom informovali na webu. Již dříve potvrdila účast v srpnovém závodu jako první z worldtourových stájí NSN (dříve Israel-Premier Tech).
Czech Tour se letos poprvé uskuteční jako závod druhé nejvyšší třídy UCI ProSeries, kam povýšil z první kategorie UCI. Osmnáctý ročník je naplánován na 13. až 16. srpna.
„Příjezd týmu INEOS je pro Czech Tour další potvrzení, že posun závodu do UCI ProSeries otevírá dveře opravdu mimořádně silným sestavám. Bavíme se o týmu, který psal historii Tour de France, Gira i Vuelty a který patří k největším značkám světové cyklistiky. Pro fanoušky je to skvělá zpráva a pro nás další motivace uspořádat závod, který bude mimořádný po všech stránkách,“ řekl ředitel závodu Leopold König.
Netcompany INEOS patří mezi elitu světového pelotonu. Někdejší Team Sky se od svého vzniku v roce 2010 může pochlubit triumfy na Tour de France, které vyjeli Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015 až 2017), Geraint Thomas (2018) a Egan Bernal (2019), Giru d’Italia (Chris Froome 2018, Tao Geoghegan Hart 2020, Bernal 2021) i na Vueltě (Froome 2011 a 2017).
V jeho barvách v minulosti zářili i majitel rekordních 35 etapových vavřínů z Tour de France Mark Cavendish, Richard Carapaz nebo Tom Pidcock. V dresu Sky v minulosti závodil i samotný König.
Plná velkých jmen je i současná sestava. Na široké soupisce figurují mimo jiné právě vítěz Tour i Gira Bernal, světová časovkářská hvězda Filippo Ganna, zkušený klasikář Michal Kwiatkowski, vrchař Carlos Rodríguez, časovkářský specialista Joshua Tarling či sprinter Sam Welsford. Definitivní nominaci pro Czech Tour tým oznámí později.
Itinerář etap slibuje nejnáročnější ročník, cyklisty čeká ve čtyřech dnech porce bezmála 650 km a téměř 10 tisíc nastoupaných metrů. „Tři dojezdy na kopec, jeden sprint, co k tomu dodat. Na závodníky budou bez nadsázky čekat světové trasy a jednoduše nejtěžší ročník v historii,“ řekl König.