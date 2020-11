Černého průlom i zranění lídrů. Velké bilancování sezony českých cyklistů

Tentokrát žádný Čech nebojoval o přední umístění v celkové klasifikaci. Před rokem byl Kreuziger v roli lídra týmu na Tour šestnáctý, letos je nejlepším umístěním v konečném pořadí třítýdenních závodů Hirtovo 56. místo na Tour.



Stejně jako loni se na scéně Grand Tour představili čtyři Češi a stejně jako tehdy absolvoval Jan Hirt (CCC) dva závody Velké trojky, zatímco Roman Kreuziger (NTT), Josef Černý (CCC) a Zdeněk Štybar (Deceuninck Quick-Step) po jednom.

Nejblyštivějším českým momentem sezony se stal triumf Černého v 19. etapě Gira do Asti. Jeho zásluhou skončilo pětileté čekání na další český etapový primát z klání Velké trojky (naposledy Štybar na Tour 2015) a osmileté na Giru (naposledy Kreuziger 2012).

Když připočteme jedno páté a dvě šestá místa v časovkách, stal se Černý prvním českým cyklistou od Kreuzigera na Giru 2011, který na jediném závodě Grand Tour dojel v etapách čtyřikrát v Top 6.

PROSADILI SE NA GRAND TOUR. Josef Černý (vlevo) nejen ve vítězné etapě, ale i v časovkách na Giru, Zdeněk Štybar (vpravo) po 3. místem v etapě na Vueltě.

Zdeněk Štybar na Vueltě přidal stejně jako loni jedno třetí místo, nikdo další už do první desítky nepronikl.

Loni ozdobila české konto dvě klasikářská vítězství Štybara, letos zaznamenal jediné vítězství v tomto prvoligovém seriálu Černý (na už zmíněném Giru).

Na monumentech (jely se pouze čtyři, Paříž - Roubaix bylo zrušeno) dosáhl nejlepšího umístění Zdeněk Štybar, v roli pomocníka devatenáctý na Milán - San Remo. Jinak se už nikdo nevešel ani mezi nejlepších třicet v cíli. Poprvé od roku 2012 tak čeští cyklisté zůstali na monumentech bez umístění v první desítce.

Na dalších jednorázových závodech World Tour, které se povedlo uskutečnit, si opět vedl nejlépe Štybar, šestý na Strade Bianche.

Světový žebříček UCI 2020 1. Roglič (Slovin.) 4237

2. Pogačar (Slovin.) 3055

3. Van Aert (Bel.) 2700

4. Van der Poel (Niz.) 2040

5. Fuglsang (Dán.) 1961

6. Alaphilippe (Fr.) 1795

118. Černý 350

134. Štybar 306

165. Ťoupalík 249

174. Vakoč 221 Pozn.: Započítávají se body z posledních 12 měsíců.

Také na etapových podnicích World Tour se v celkovém pořadí nejlépe umístil Štybar, dvacátý na Paříž - Nice. V minulé sezoně bylo maximem 5. místo Hirta v závodě Kolem Švýcarska.

Mistrovství světa a Evropy

Předloni 6. Kreuziger, loni 13. Štybar a letos? V silničním závodě na světovém šampionátu v Imole to zdaleka tak dobré nebylo, nejlepším Čechem se stal na 59. místě se ztrátou 19 minut Jan Hirt. V časovce dojel 23. Josef Černý.

Větší radost přinesl českým fanouškům v srpnu silniční závod na evropském mistrovství v Plouay s 9. místem Adama Ťoupalíka a 17. místem Dominika Neumana. Devátý tu dojel rovněž Jan Bárta v časovce.

Medailové hody si navíc v Plouay užili čeští mládežníci. Mathias Vacek (na snímku) vyhrál časovku juniorů, Pavel Bittner získal stříbro v silničním závodě juniorů a Vojtěch Řepa bronz v silničním závodě do 23 let.

ProSeries

Tato série má být nově „druhou ligou“ v kategorizaci závodů, o stupeň níž než World Tour. Letos v ní jediné české vítězství vybojoval Zdeněk Štybar v 6. etapě únorového závodu Kolem San Juanu. V celkové klasifikaci etapových závodů ProSeries byl nejúspěšnější Petr Vakoč, devátý Kolem Lucemburska. Tentýž jezdec má na kontě i nejlepší umístění v jednorázových podnicích ProSeries, když dojel šestý na Paříž-Tours.

V 1. kategorii okruhu Europe Tour dvakrát zazářil Josef Černý, nejprve v únoru celkovým 2. místem Kolem Murcie a potom koncem srpna stejným umístěním a vyhranou časovkou na Tour Poitou-Charentes.

V nižší 2. kategorii Europe Tour dokázali dva Češi zvítězit na polských silnicích: Michael Kukrle v závodě Kolem Mazovska a Vojtěch Řepa Kolem Malopolska.

SEZONA JEDNOTLIVÝCH CYKLISTŮ

Průlomový rok. Po lednovém rozjezdu v Austrálii mile překvapil v etapách Kolem Murcie, v nichž obsadil dvě třetí místa a vysloužil si tak celkovou druhou příčku. Po covidovém lockdownu zahájil obnovenou sezonu v srpnu 7. místem v úvodní etapě Kolem Akvitánie. Každý den byl vidět v únicích nebo při sjíždění úniků na závodě Kolem Valonska, načež po nočním přejezdu do Mladé Boleslavi obhájil titul českého mistra v časovce.

Ve výsostném dresu s trikolórou poté ovládl časovku i na Tour Poitou-Charentes a trikot lídra celkové klasifikace tu ztratil až v závěrečné sprinterské etapě po souboji s Arnaudem Démarem.

Odhlášení týmu CCC ze závodu Kolem Slovenska kvůli pozitivním covidovým případům ve stáji narušilo Černému přípravu na vrcholy sezony. Na mistrovství světa si v časovce připadal nerozježděný a obsadil 23. místo. Zato na Giru už v časovkách zářil (6., 5., 6.) a svoji zatím životní sezonu korunoval únikem a etapovým prvenstvím v Asti.

Odměnou byla pro něj na sezonu 2021 smlouva v Quick-Stepu.

Poprvé odstartoval do sezony v Argentině a na závodě Kolem San Juanu (ProSeries) hned triumfoval v 6. etapě na Autodrómo El Vilicúm. V úvodních dvou belgických klasikách Omloop Het Niuwsblad a Kuurne-Brusel-Kuurne především plnil týmové pokyny a na Paříž - Nice dojel celkově dvacátý.

Restart do sezony měl v srpnu vydařený, při Strade Bianche sice zpočátku pomáhal Julianu Alaphilippovi, přesto dojel šestý a pošesté v řadě dokončil tuto prestižní klasiku v Top 10. Alaphilippovi pak rozehrál útok na Milán - San Remo (a sám skončil devatenáctý). Hýřil aktivitou Kolem Valonska a i když na domácím mistrovství v Mladé Boleslavi podlehl Adamu Ťoupalíkovi, zdálo se, že před Tour má výbornou formu.

Zánět v koleni po příjezdu do Nice však Štybarův sen o třetím startu na Tour ukončil. Do pelotonu se vrátil až po měsíci a navzdory 6. místu ve 3. etapě BinckBank Tour cítil, že tréninková i závodní pauza se výrazně podepsala na jeho výkonnosti a dočasně tak mohl na post lídra zapomenout. Což se odrazilo v 73. místě na monumentu Kolem Flander.

Protrápil se i prvním týdnem Vuelty, ale postupně se ve Španělsku rozjížděl, pomáhal ve spurtech Samu Bennettovi a probil se do úniku ve 14. etapě, v jejímž cíli v Ourense vybojoval 3. místo.

Také pro příští sezonu má smlouvu v Quick-Stepu.

Přišel do polské stáje v roli jednoho z lídrů, ale covidová krize a zranění se postaraly o úplně jiný scénář sezony, než si představoval.

Než pandemie propukla naplno, stihl závody Kolem Provence a Kolem Emirátů, který však byl kvůli případům koronaviru v pelotonu předčasně ukončen. V srpnu začal 10. místem v kopcovité 2. etapě Tour de l’Ain (Europe Tour 2.1), který přivábil v rámci přípravy na Tour skvělou vrchařskou konkurenci. Jenže hned po startu následující etapy upadl na zápěstí, celý závod sice dokončil na 15. místě, ale z worldtourového Dauphiné musel odstoupit a bolestivé zranění jej potom omezovalo prakticky po celý zbytek sezony.

Na Tour sice měl volné ruce, ale do úniku se mu nedařilo dostat a v souboji s nejlepšími dojel nejlépe 19. na Grand Colombieru.

Po mistrovství světa (59.) si dopřál „seznamku“ s ardenskými klasikami a obsadil 39. místo na Valonském šípu a 49. místo na Lutychu.

V úvodu Vuelty si pohrával s myšlenkami pokusit se o dobrý výsledek v celkové klasifikaci, jenže ty uťal ve 2. etapě pád, po němž Hirta sužovaly bolesti kyčle. Nejlepšími etapovými umístěními byly 21. místo na Farraponě a 22. místo na Angliru.

Nejistotu ohledně dalšího angažmá ukončil podepsáním dvouletého kontraktu se stájí Circus - Wanty Gobert, která odkoupila prvodivizní licenci týmu CCC.

Trápení. Nejlepšího umístění v sezoně dosáhl už v její rané fázi, koncem února dojel čtrnáctý na závodě Faun-Ardeche Classic (ProSeries). V etapovém Paříž - Nice přidal celkové 24. místo.

Při vleklém čekání na obnovení sezony se Kreuzigerovi nepodařilo načasovat formu na pozdní vrcholy, navíc se přidaly zdravotní potíže.

Na Strade Bianche dojel mimo časový limit. Po 54. místě na Milán - San Remo hovořil o náznacích zlepšení, ale při Dauphiné a na Tour trpěl a často dojížděl se sprintery v grupetu, etapovým maximem bylo 44. místo ve 13. etapě. Celkově svůj jubilejní 10. start na nejslavnějším závodě zakončil na 109. místě.

Tápal, co se s ním děje, zřekl se mistrovství světa a radost mu nepřinesly ani jeho oblíbené ardenské klasiky, Valonský šíp i Lutych nedokončil. Série zdravotních testů naznačily možné potíže, na nichž začal pracovat. Na další rok podepsal v druhé divize ve stáji Gazprom - RusVelo.

Ve své druhodivizní stáji se musel spoléhat na divoké karty, které dostanou pro nejvýznamnější podniky. Tým původně avizoval, že by ji mohli obdržet i na Vueltu, ale Španělé upřednostnili jiné stáje.

Vakoč jel v roli lídra Czech Tour (Europe Tour 2.1), kde skončil celkově devátý, v sezoně pokračoval na italských jednorázovkách (nejlépe 51. na Gran Piemonte) a stanul na bronzovém stupni při mistrovství republiky.

Podruhé pronikl do elitní desítky etapového závodu celkovým 9. místem Kolem Lucemburska (ProSeries). V Ardenách a na belgických kostkách byl především k ruce svému lídrovi van der Poelovi a sám dojel na 39. místě v Lutychu i na Brabantském šípu.

To nejlepší si schoval takřka až na konec sezony, když v jednorázovém závodě se slavnou tradicí Paříž - Tours (ProSeries) skončil šestý, půl minuty za vítězným Pedersenem ze Sunwebu.

Pro příští sezonu si Vakočova stáj zajistila na základě žebříčku UCI právo startu na všech závodech Grand Tour.

Povedená sezona. V barvách nejlepší české stáje ožil. V závěru července vybojoval na Sibiu Tour (Europe Tour 2.1) v etapách dvakrát 4. a jednou 5. místo, vzápětí byl třetí v královské etapě Czech Tour do Šternberka a čtvrtý celkově. A na českém mistrovství si po bronzu v časovce vysloužil dres s trikolórou pro vítěze silničního závodu.

Formu si odvezl na mistrovství Evropy do Plouay, kde se v kvalitní konkurenci zviditelnil 9. místem ve spurtu vedoucí skupiny.

Přidal ještě 3. místo v úvodním dějství závodu Kolem Maďarska a 5. a 6. místo v etapách Kolem Slovenska (vždy Europe Tour 2.1). Spekulovalo se o možném přestupu do World Tour, žádné konkrétní zprávy však nejsou.



Kolik toho odjeli Závodní kilometry a (v závorce) závodní dny v sezoně 2019 9 393 km Jan Hirt (56)

8 474 Zdeněk Štybar (51)

8 184 Josef Černý (52)

7 817 Roman Kreuziger(48)

4 874 Petr Vakoč (30)

4 288 Daniel Turek (32)

3 637 Michael Kukrle (25)

3 409 Adam Ťoupalík (22) Pozn.: Jsou započteny pouze závody z mezinárodního kalendáře UCI, nikoliv Český pohár a další domácí akce nižší kategorie.

Další z mladíků, který by měl brzy zamířit z třetí divize výš. Své schopnosti prokázal 6. místem na Czech Tour a 9. místem Kolem Slovenska, stejným umístěním v časovce na ME do 23 let a národním titulem v této disciplíně mezi třiadvacítkáři.

Jan Bárta (35) a další jezdci Elkov Kasper

Expert na časovky Bárta byl stříbrný na republikovém mistrovství a devátý na evropském šampionátu, o 1:43 minuty za zlatým Stefanem Küngem. Jeho sezonu však předčasně ukončilo zlomené zápěstí na závodě Kolem Slovenska.

Michael Kukrle (26) slavil celkové vítězství Kolem Mazovska, sprinter Alois Kaňkovský (37) spurtoval druhý ve Visegrad GP Slovakia, Karel Hník (29) skončil třináctý celkově na Sibiu Tour i Kolem Maďarska a Michal Schlegel (25) šestnáctý na Sibiu Tour.

Kvůli potížím se srdcem ukončil kariéru František Sisr (27), někdejší jezdec stáje CCC a loňský mistr republiky

Skokan roku. Překvapil bronzovou medailí na mistrovství Evropy do 23 let v Plouay, celkovým vítězstvím Kolem Malopolska, národním titulem do 23 let, odvahou při dospělém šampionátu. Řekl si tím o angažmá ve španělském týmu Equipo Kern Pharma, jenž povýšil ze 3. do 2. divize.

MÍŘÍ DO DRUHÉ DIVIZE. Vojtěch Řepa z týmu Topforex Lapierre.

Nedostal smlouvu v prvodivizním Israel Start-Up Nation, nastupoval tedy za jeho třetidivizní farmu. Na konto si připsal celkové 2. místo Kolem Mazovska i pátou příčku na českém mistrovství.

Mladík z farmy stáje CCC obsadil 26. a 28. místo v časovce a silničním závodě na ME do 23 let a 12. místo celkově na Sibiu Tour.

Období velkého hledání kdysi excelentního juniora. Nezůstal ve druhodivizní americké stáji Hagens Berman a jezdil v barvách italského týmu Colpack Ballan, ale jeho nejlepším umístěním bylo 23. místo na českém mistrovství.

Jásat naopak mohl jeho mladší bratr Mathias Vacek, kterému evropský juniorský titul v časovce pomohl k angažmá v druhodivizním Gazpromu - Rusvelo.