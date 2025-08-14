Etapy závodu Czech Tour 2025
Etapa 1
14. 8. 2025 (čtvrtek)
Start
Praha, Vítězné náměstí
Cíl
Karlovy Vary, Divadelní náměstí
Délka etapy: 163 km
Nastoupané výškové metry: 2 260 m
První etapu vyhrál stejně jako loni Američan Luke Lamperti. Jezdec Soudal Quick-Step uspěl ve spurtu.
Výsledky 1. etapy
1. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step) 3:52:59, 2. Donati (It.//Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), 3. Syrica (Rus./XDS Astana Development Team), 4. Neuman (ČR/ATT Investments), 5. Stolič (Srb./United Shipping), 6. Delle Vedove (It./XDS Astana Development Team), ...18. Vaníček , 40. M. Bárta (oba ČR/ATT Investments) všichni stejný čas.
Etapa 2
15. 8. 2025 (pátek)
Start
Pardubice, Pernštýnské náměstí
Cíl
Dlouhé stráně
Délka etapy: 173 km
Nastoupané výškové metry: 2 636 m
Etapa 3
16. 8. 2025 (sobota)
Start
Prostějov, náměstí TGM
Cíl
Ostrava, Masarykovo náměstí
Délka etapy: 148 km
Nastoupané výškové metry: 1 376 m
Etapa 4
17. 8. 2025 (neděle)
Start
Kroměříž, Velké náměstí
Cíl
Pustevny
Délka etapy: 179 km
Nastoupané výškové metry: 2 975 m
Týmy na Czech Tour 2025:
|Tým
|Země
|Kategorie
|Team Visma Lease a Bike
|Nizozemsko
|UCI WorldTeam
|Soudal Quick-Step
|Belgie
|UCI WorldTeam
|Equipo Kern Pharma
|Španělsko
|UCI ProTeam
|Team Solution Tech - Vini Fantini
|Itálie
|UCI ProTeam
|Team Novo Nordisk
|USA
|UCI ProTeam
|Team UKYO
|Japonsko
|UCI Continental Team
|ATT Investments
|Česko
|UCI Continental Team
|Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
|Německo
|UCI Continental Team
|XDS Astana Development Team
|Kazachstán
|UCI Continental Team
|Team United Shipping
|Maďarsko
|UCI Continental Team
|Team Vorarlberg
|Rakousko
|UCI Continental Team
|Elkov-Kasper
|Česko
|UCI Continental Team
|Voster ATS Team
|Polsko
|UCI Continental Team
|CCACHE x BODYWRAP
|Austrálie
|UCI Continental Team
|Pierre Baguette Cycling
|Slovensko
|UCI Continental Team
|Hrinkow Advarics
|Rakousko
|UCI Continental Team
|Metec - SOLARWATT p/b Mantel
|Nizozemsko
|UCI Continental Team
|Benotti Berthold
|Německo
|UCI Continental Team
|TUFO - Pardus Prostějov
|Česko
|UCI Continental Team
Kompletní týmové soupisky najdete ZDE.
Kde sledovat cyklistickou Czech Tour 2025 v TV?
Přímé přenosy z cyklistické Czech Tour naladíte ve vysílání České televize a to na stanicích ČT2 a ČT sport. Najdete je i na internetu prostřednictvím ČT sport plus. Vysílá je i stanice Eurosport 2.
|Den
|Datum
|Etapa
|Čas
|Televizní kanály
|Čtvrtek
|14. srpna 2025
|1. etapa
|14:30 - 16:00
|ČT sport / Eurosport 2
|Pátek
|15. srpna 2025
|2. etapa
|14:30 - 16:00
|ČT sport / Eurosport 2
|Sobota
|16. srpna 2025
|3. etapa
|15:30 - 17:00
|ČT2 / Eurosport 2
Vítězové Czech Tour v minulých letech:
|Rok
|Závodník
|Stáj
|2024
|Marc Hirschi
|UAE Team Emirates
|2023
|Florian Lipowitz
|BORA - hansgrohe
|2022
|Lorenzo Rota
|Intermaché Wanty-Gobert
|2021
|Filippo Zana
|Bardiani-CSF-Faizane
|2020
|Damien Howson
|Mitchelton-Scott
|2019
|Daryl Impey
|Mitchelton-Scott
|2018
|Riccardo Zoidl
|Felbermayr Simplon Wels
|2017
|Josef Černý
|Elkov - Author
|2016
|Diego Ulissi
|Lampre Merida
|2015
|Petr Vakoč
|Etixx–Quick-Step
|2014
|Martin Mortensen
|Cult Energy Vital Water
|2013
|Leopold König
|Team Netapp-Endura
|2012
|František Paďour
|Whirlpool Author
|2011
|Stanislav Kozubek
|PSK Whirlpool
|2010
|Leopold König
|PSK Whirlpool
|2009
|Martin Hebík
|PSK Whirlpool