Cyklistická Czech Tour: trasa, týmy, etapy, kde závod sledovat?

  16:25
Největší domácí cyklistický podnik Czech Tour odstartoval ve čtvrtek 14. 8. a skončí v neděli 17.8. V pelotonu jsou i dva elitní týmy z World Tour Visma Lease a Bike a Soudal Quick-Step. V jeho dresu startuje i Josef Černý, který je od triumfu v roce 2017 posledním českým vítězem závodu. Prohlédněte si profily jednotlivých etap, seznam týmů i kde můžete klání sledovat v živě v televizi.

Cyklistický závod Czech Tour - 1. etapa Praha - Karlovy Vary. Vedoucí skupinka. Hlavní peloton. | foto: ČTK

Etapy závodu Czech Tour 2025

Etapa 1

14. 8. 2025 (čtvrtek)

Start
Praha, Vítězné náměstí
Cíl
Karlovy Vary, Divadelní náměstí
Délka etapy: 163 km
Nastoupané výškové metry: 2 260 m

Profil první etapy Czech Tour. Délka etapy:163 km Nastoupané výškové metry: 2 260 m

První etapu vyhrál stejně jako loni Američan Luke Lamperti. Jezdec Soudal Quick-Step uspěl ve spurtu.

Výsledky 1. etapy

1. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step) 3:52:59, 2. Donati (It.//Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), 3. Syrica (Rus./XDS Astana Development Team), 4. Neuman (ČR/ATT Investments), 5. Stolič (Srb./United Shipping), 6. Delle Vedove (It./XDS Astana Development Team), ...18. Vaníček , 40. M. Bárta (oba ČR/ATT Investments) všichni stejný čas.

Etapa 2

15. 8. 2025 (pátek)

Start
Pardubice, Pernštýnské náměstí
Cíl
Dlouhé stráně
Délka etapy: 173 km
Nastoupané výškové metry: 2 636 m

Profil druhé etapy Czech Tour. Délka etapy:173 km Nastoupané výškové metry: 2 636 m.

Etapa 3

16. 8. 2025 (sobota)

Start
Prostějov, náměstí TGM
Cíl
Ostrava, Masarykovo náměstí
Délka etapy: 148 km
Nastoupané výškové metry: 1 376 m

Profil třetí etapy Czech Tour. Délka etapy: 148 km Nastoupané výškové metry: 1 376 m.

Etapa 4

17. 8. 2025 (neděle)

Start
Kroměříž, Velké náměstí
Cíl
Pustevny
Délka etapy: 179 km
Nastoupané výškové metry: 2 975 m

Profil čtvrté etapy Czech Tour. Délka etapy:179 km Nastoupané výškové metry: 2 975 m.

Týmy na Czech Tour 2025:

TýmZeměKategorie
Team Visma Lease a BikeNizozemskoUCI WorldTeam
Soudal Quick-StepBelgieUCI WorldTeam
Equipo Kern PharmaŠpanělskoUCI ProTeam
Team Solution Tech - Vini FantiniItálieUCI ProTeam
Team Novo NordiskUSAUCI ProTeam
Team UKYOJaponskoUCI Continental Team
ATT InvestmentsČeskoUCI Continental Team
Red Bull - BORA - hansgrohe RookiesNěmeckoUCI Continental Team
XDS Astana Development TeamKazachstánUCI Continental Team
Team United ShippingMaďarskoUCI Continental Team
Team VorarlbergRakouskoUCI Continental Team
Elkov-KasperČeskoUCI Continental Team
Voster ATS TeamPolskoUCI Continental Team
CCACHE x BODYWRAPAustrálieUCI Continental Team
Pierre Baguette CyclingSlovenskoUCI Continental Team
Hrinkow AdvaricsRakouskoUCI Continental Team
Metec - SOLARWATT p/b MantelNizozemskoUCI Continental Team
Benotti BertholdNěmeckoUCI Continental Team
TUFO - Pardus ProstějovČeskoUCI Continental Team

Kompletní týmové soupisky najdete ZDE.

Kde sledovat cyklistickou Czech Tour 2025 v TV?

Přímé přenosy z cyklistické Czech Tour naladíte ve vysílání České televize a to na stanicích ČT2 a ČT sport. Najdete je i na internetu prostřednictvím ČT sport plus. Vysílá je i stanice Eurosport 2.

DenDatumEtapaČasTelevizní kanály
Čtvrtek14. srpna 20251. etapa14:30 - 16:00ČT sport / Eurosport 2
Pátek15. srpna 20252. etapa14:30 - 16:00ČT sport / Eurosport 2
Sobota16. srpna 20253. etapa15:30 - 17:00ČT2 / Eurosport 2

Vítězové Czech Tour v minulých letech:

RokZávodníkStáj
2024Marc HirschiUAE Team Emirates
2023Florian LipowitzBORA - hansgrohe
2022Lorenzo RotaIntermaché Wanty-Gobert
2021Filippo ZanaBardiani-CSF-Faizane
2020Damien HowsonMitchelton-Scott
2019Daryl ImpeyMitchelton-Scott
2018Riccardo ZoidlFelbermayr Simplon Wels
2017Josef ČernýElkov - Author
2016Diego UlissiLampre Merida
2015Petr VakočEtixx–Quick-Step
2014Martin MortensenCult Energy Vital Water
2013Leopold KönigTeam Netapp-Endura
2012František PaďourWhirlpool Author
2011Stanislav KozubekPSK Whirlpool
2010Leopold KönigPSK Whirlpool
2009Martin HebíkPSK Whirlpool


Výsledky

