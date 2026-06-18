Vacek skončil ve 2. etapě Kolem Švýcarska po stíhací jízdě s Pogačarem šestý

Vacek se chystá na premiérový start na Tour a po středečním pátém místě byl vidět i v 157,7 km dlouhé etapě se startem a cílem v Locarnu.
V závěrečném stoupání se český cyklista udržel i slovinského fenoména Pogačara a poté se spolu s ním a Portugalcem Afonsem Euláliem vydal stíhat vedoucí šestičlennou skupinu.
Tu nakonec trojice dostihla až v cílové rovince, v níž si dospurtoval pro vítězství Francouz Romain Grégorie. Vacek byl s čtyřsekundovým odstupem šestý, Pogačar osmý. V průběžném pořadí největší favorit, jenž vyhrál první etapu, zvýšil náskok už na 2:50 minuty před Ekvádorcem Richardem Carapazem. Vacek je čtvrtý s odstupem 4:16 a udržel bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
„Dnešní trasa mi seděla. Jsem rád, že jsem se udržel Tadeje v kopci, to se vám nestává každý den. Bylo fajn s ním jet a spolupracovat. Nakonec to bylo těsné. Únik byl silný. Věděl jsem, že musím jet na maximum, abych udělal dobrý výsledek, ale oni to zvládli,“ řekl Vacek v rozhovoru pro Eurosport.
Devětaosmdesátý ročník závodu se pojede do neděle.
Kolem Švýcarska (WorldTour) - 2. etapa (157,7 km)
Cyklistický etapový závod
1. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ) 3:26:25, 2. Camprubí (Šp./Pinarello-Q36.5), 3. Lemmen (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Zana (It./Soudal Quick-Step) všichni stejný čas, 5. Pickering (Brit./Jayco AlUla) -2, 6. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -4, ...80. Hirt (ČR/NSN) -9:03.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 6:55:06, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:50, 3. Bagioli (It./Lidl-Trek) -3:07, 4. Vacek -4:16, 5. Pickering -4:41, 6. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -4:44, ...79. Hirt -30:24.