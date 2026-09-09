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Cyklista Vacek půjde do všeho. Časovku i silniční závod pojede jak na MS, tak na ME

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  8:52

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Mathias Vacek během časovky na mistrovství světa v Curychu | foto: Reuters

Cyklista Mathias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.

„Mathias projevil o obě akce zájem a snažili jsme se okolo něj poskládat ideální tým ze závodníků, kteří mu budou k ruce. Každý zná svou roli dopředu. Mathias má fantastickou formu a v každém startu bude patřit do okruhu favoritů. Kdyby se z toho povedla nějaká medaile, bylo by to super,“ uvedl reprezentační trenér Petr Kaltofen.

O světové medaile se bude v Kanadě bojovat od 20. do 27. září. „Moc se na to těším, bude to zajímavé. I kvůli tomu, že je mistrovství světa v Kanadě, daleko od toho, kde závodíme celou sezonu. Forma by měla být dobrá, motivaci mám velkou a snad se povede nějaký pěkný výsledek,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Vacek, který minulý týden vyhrál ZLM Tour v Nizozemsku.

Vacek v Nizozemsku ovládl ZLM Tour, poprvé v kariéře vyhrál etapový závod

„Jak už tam bylo vidět, na časovce cítím sílu a mělo by to být dobré. Silniční závod bude s ohledem na trať i konkurenci extrémně těžký. Sice bude chybět Tadej Pogačar, ale závod tak možná bude ještě o to otevřenější. Ale věřím si,“ dodal úřadující český šampion v časovce i závodě s hromadným startem.

V Montrealu bude mít k ruce Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. „Je tam delší nájezd a finále se pojede na městských okruzích, kde se jezdí známá klasika. Je to typ trati, který Vackovi určitě bude vyhovovat. A věřím mu i v časovce, na kterou se chystal. Teď ji vyhrál na ZLM Tour, to mluví za vše,“ uvedl Kaltofen.

Věří, že Česko bude mít šanci na úspěch v každé kategorii. „Na umístění v první desítce může pomýšlet víc lidí. Ve třiadvacítce máme silnou skupinu v čele s Ježkem, u žen do 23 let je tam Julča Kopecký. V juniorech hlavně Stiblík s Kuběnou a mezi juniorkami mohou všechny naše závodnice pomýšlet na umístění v popředí,“ dodal Kaltofen.

Na MS naváže evropský šampionát ve Slovinsku od 2. do 7. října. „Na Evropě se chci soustředit hlavně na časovku. Uvidím, jak se vypořádám s jet lagem, je mezi tím jen týden. Musím dobře zregenerovat a přijet tam co nejčerstvější,“ řekl Vacek.

Na MS bude české barvy hájit 15 závodníků, na ME jich bude 22. „Tím, že se i letos konají šampionáty hned po sobě, je vše daleko náročnější na logistiku. Museli jsme do toho zapojit více lidí, hlavně mechaniků a masérů. Jedou prakticky dvě různé skupiny, aby se vše stihlo,“ uvedl Kaltofen.

Mathias Vacek

„Samozřejmě není šťastné, když na sebe šampionáty takhle navazují. Ale bude to pro všechny stejné. Záleží, jak se kdo vypořádá s časovým posunem, ale většina závodníků je na to zvyklá,“ doplnil reprezentační trenér a manažer.

Oba šampionáty pojede vedle Vacka dalších sedm reprezentantů. Julia Kopecký, Eliška Kvasničková a Barbora Němcová v kategorii žen do 23 let, junioři Marek Stiblík s Danielem Kuběnou a juniorky Karolína Špicarová s Evou Drhovou. „Chtěli jsme dát prostor více závodníkům a vhodně to nakombinovat. Kádr adeptů na reprezentaci je dost široký,“ řekl Kaltofen.

Nominace českých cyklistů na MS v Montrealu

Muži elite: Mathias Vacek (časovka a silniční závod), Jakub Otruba, Pavel Novák (oba silniční závod).
Muži do 23 let: Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Tomáš Přidal, Václav Ježek (oba silniční závod).
Ženy do 23 let: Julia Kopecký, Eliška Kvasničková (obě časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Junioři: Daniel Kuběna (časovka a silniční závod), Jakub Tesařík, Marek Stiblík (oba silniční závod).
Juniorky: Linda Sítková, Eva Drhová (obě časovka a silniční závod), Karolína Špicarová (silniční závod).

Nominace českých cyklistů na ME v Lublani

Muži elite: Mathias Vacek (časovka a silniční závod), Dominik Neuman, Josef Černý (oba silniční závod).
Ženy elite: Kristýna Burlová (silniční závod).
Muži do 23 let: Pavel Šumpík (časovka a silniční závod), Adam Bittman, Martin Bárta, Milan Kadlec (všichni silniční závod).
Ženy do 23 let: Julia Kopecký, Eliška Kvasničková (obě časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Junioři: Jakub Zaňka, Šimon Kment (oba časovka a silniční závod), Daniel Kuběna (časovka), Marek Stiblík, David Svoboda, David Icha, Antonín John (všichni silniční závod).
Juniorky: Karolína Špicarová, Eva Drhová (obě časovka a silniční závod), Natálie Němcová, Michaela Jiroutková (obě silniční závod).

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