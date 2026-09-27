Bittner se po dvou letech dočkal výhry, ovládl jednorázový závod Paříž-Chauny

Třetí dojel v 76. ročníku tradičního závodu, který patří do třetí nejvyšší kategorie kalendáře mezinárodní unie UCI, Němec Tobias Müller.
Bittner čekal na vítězství od předloňského srpna, kdy triumfoval v páté etapě Vuelty. Krátce předtím vybojoval dvě etapová prvenství v závodě Kolem Burgosu. Nyní se poprvé prosadil na nejvyšší stupeň v jednorázovém závodu.
Třiadvacetiletý olomoucký rodák se postaral o teprve druhé letošní vítězství nizozemské stáje Picnic PostNL, kterou po sezoně opustí. Od příštího roku bude vítěz české ankety Král cyklistiky za rok 2024 jezdit za švýcarský tým Pinarello-Q36.5.
Paříž-Chauny (203,6 km)
1. Bittner 4:37:34, 2. Taminiaux (Belg.), 3. Müller (Něm.), 4. Jeanniére, 5. Gautherat, 6. Renard (všichni Fr.) všichni stejný čas.