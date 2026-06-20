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Cyklista Vacek se po časovce na Kolem Švýcarska posunul na třetí místo

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  18:33
Český cyklista Mathias Vacek skončil v závodě Kolem Švýcarska čtvrtý v časovce a před závěrečnou nedělní etapou se posunul na průběžné třetí místo. Vedení si vítězstvím upevnil Slovinec Tadej Pogačar. Čtyřiadvacetiletý Vacek na 23,7 km dlouhé trase v Aarburgu za čtyřnásobným vítězem Tour de France zaostal o jedenáct sekund.

Mathias Vacek v cíli druhé etapy Kolem Švýcarska | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti Stefano Profimedia.cz

Od Tobiase Fosse z Norska na třetí příčce dělily českého stáje Lidl-Trek jezdce čtyři sekundy.

Pogačar těsně porazil Mathieua van der Poela z Nizozemska a před nedělní královskou etapou má v čele celkové klasifikace náskok čtyř minut a 22 sekund před Richardem Carapazem z Ekvádoru. Vacek je o dalších pět sekund zpět třetí.

Pogačar navázal na triumf z úvodní etapy a hned při debutu na tradiční generálce na Tour de France míří za vítězstvím. Na to bude útočit i v neděli, kdy peloton čeká 151 km s téměř 4500 výškovými metry a dvojím přejezdem Col de la Croix.

Cyklistický závod Kolem Švýcarska (WorldTour)

4. etapa (časovka na 23,7 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 26:37, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) -1, 3. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -7, 4. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -11, 5. Wellens (Belg./UAE Emirates-XRG) -13, 6. Grossschartner (Rak./UAE Emirates-XRG) -28, ...102. Hirt (ČR/NSN) -3:12.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 10:56:29, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:22, 3. Vacek -4:27, 4. Bagioli (It./Lidl-Trek) -4:46, 5. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -5:16, 6. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -5:19, ...78. Hirt -35:05.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Nizozemsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 20. 6. 2026:Nizozemsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 12.00
  • 35.00
Německo vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 20. 6. 2026:Německo vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
20. 6. 22:00
  • 1.47
  • 4.88
  • 6.80
Ekvádor vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 21. 6. 2026:Ekvádor vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
21. 6. 02:00
  • 1.14
  • 8.55
  • 21.20
Tunisko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 21. 6. 2026:Tunisko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
21. 6. 06:00
  • 6.85
  • 4.27
  • 1.53
Samsonovová vs. SiniakováTenis - - 21. 6. 2026:Samsonovová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
21. 6. 11:00
  • 2.42
  • -
  • 1.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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