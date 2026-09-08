„Vedro je vážně velké, ale všichni se s ním musíme nějak porvat,“ povídal na hotelu. „Buď si na něj do budoucna zvykneme, nebo se nebude závodit.“
Hovoří se o kempech se zaměřením na extrémní teploty, které by měli jezdci před takovými závody absolvovat.
Jo, tyhle ,heat tréninky’ se už nějakou dobu provozují, také jsem je zkoušel. Ani ne tak kvůli adaptaci na teplo, ale kvůli tvorbě hemoglobinu. I když není zcela prokazatelné, jestli to opravdu pomůže.
Lékař týmu EF Education doporučuje šlapat devět dní v kuse na trenažéru v uzavřeném prostoru s teplotou nad 30 stupňů a vždy alespoň 50 minut.
Jenže navrch musíte v těchto dnech i normálně trénovat. Jde o docela otravnou, náročnou věc, zařazoval jsem ji ke konci tréninků. Zavřete se někde v koupelně, kterou si pořádně vytopíte, a navléknete na sebe co nejvíc oblečení. Ale už to nedělám, už jsem starej, asi by to pro mě ani nemělo patřičný efekt.
V našem týmu není nikdo, na koho bych jel, abych mu pomohl. Snažím se tedy držet s jezdci na celkové pořadí, dokud to nezačne moc bolet.