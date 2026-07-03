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Po poslední nehodě to bylo jasné. Froome už se k závodní cyklistice nevrátí

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  16:50
Chris Froome byl v cíli druhé etapy na Pustevny dobře naladěn

Chris Froome byl v cíli druhé etapy na Pustevny dobře naladěn | foto: Czech Tour

Vuelta letos slaví 90 let od vzniku. Na její prezentaci se sešli někteří z...
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.
Chris Froome na startu třetí etapy Czech Tour v Moravské Třebové
48 fotografií
Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Jedenačtyřicetiletý britský jezdec, jenž dosáhl čtyř triumfů na Tour de France, závodil naposledy loni v srpnu. Pak se vážně zranil při pádu v tréninku. Před sobotním startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví.

„Takhle jsem si konec nepředstavoval,“ uvedl Froome, kterému po minulé sezoně vypršela smlouva s týmem Israel-Premier Tech (nyní NSN).

Loni v srpnu po závodě Kolem Polska měl během tréninku v jižní Francii vážnou nehodu. Se zlomenými žebry, zkolabovanou plící a frakturou obratle ho vrtulník dopravil do nemocnice, kde se podrobil operaci.

„Bohužel, potkala mě ta nehoda. V tu chvíli mi bylo jasné, že je konec,“ přiznal rodák z Nairobi, k jehož úspěchům patří i dvě bronzové medaile z olympijských časovek v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

Vuelta letos slaví 90 let od vzniku. Na její prezentaci se sešli někteří z bývalých šampionů.
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.
Chris Froome na startu třetí etapy Czech Tour v Moravské Třebové
48 fotografií

Tour de France ovládl v letech 2013, 2015, 2016 a 2017. V roce 2018 zvítězil na Giru d’Italia a v letech 2011 a 2017 kraloval na Vueltě. Všechny tři Grand Tours vyhrálo jen osm cyklistů.

Těžké zranění Froome utrpěl v tréninku už v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber. Pak už se nikdy nedokázal vrátit do někdejší formy. Poslední ze svých 46 vítězství vybojoval v roce 2018 na Giru.

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