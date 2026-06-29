Čtyři kila dole. Nebylo těžké zhubnout, říká Vacek. Tour řešil s týmem od listopadu

Finalistka soutěže Peče celá země pro cyklistu týmu Lidl-Trek dlouhodobě vaří. A ve víkendové výhni jejímu jídelníčku pochopitelně dominovala lehká strava.
„Dělala jsem třeba studené poké a studenou rýži s masem a čerstvou zeleninou, aby jídlo bylo fresh,“ popisovala.
Mathias, kterého ona sama považuje za flegmatika, před nedělním startem jen prohodil: „Vedro mi nevadí. Jsem zvyklej.“
Pak si na kopcovité trati suverénně šlapal pro třetí český titul v silničním závodě, který museli organizátoři kvůli roztékajícímu se asfaltu zkrátit z 209 na 183 kilometrů.
Vacek by uvítal delší trať. „No co, i tak to byl dobrý trénink,“ usmál se. Šampion, který ani nevypadal unaveně, si šel pro dres s trikolorou. Od soboty ho obleče na Tour.
Kolem ní se v jeho letošní sezoně vše točí.
Měl bych být v zahajovací týmové časovce Tour posledním jezdcem před Ayusem a dovézt ho co nejdál v co nejvyšším tempu.