Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čtyři kila dole. Nebylo těžké zhubnout, říká Vacek. Tour řešil s týmem od listopadu

Tomáš Macek
Tomáš Kazda
,
  12:00
Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.

Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR. | foto: ČTK

Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek projíždí cílem MČR
Mathias Vacek slaví svůj třetí triumf na hromadném závodě v rámci mistrovství...
Nejlepší tři Češi na šampionátu v Jeseníkách. Zleva stříbrný Tomáš Přidal,...
Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.
33 fotografií
V domě, který si jeho klan v Jeseníku během republikového mistrovství pronajal, snídal v neděli Mathias Vacek rýži s vajíčkem a lívance s marmeládou a jogurtem. „Marmeláda je poctivá i s cukrem. To jsou sacharidy, to Mates všechno na trati vypotí,“ povídala Anežka Nováková, partnerka jeho bratra Karla.

Finalistka soutěže Peče celá země pro cyklistu týmu Lidl-Trek dlouhodobě vaří. A ve víkendové výhni jejímu jídelníčku pochopitelně dominovala lehká strava.

„Dělala jsem třeba studené poké a studenou rýži s masem a čerstvou zeleninou, aby jídlo bylo fresh,“ popisovala.

Mathias, kterého ona sama považuje za flegmatika, před nedělním startem jen prohodil: „Vedro mi nevadí. Jsem zvyklej.“

Pak si na kopcovité trati suverénně šlapal pro třetí český titul v silničním závodě, který museli organizátoři kvůli roztékajícímu se asfaltu zkrátit z 209 na 183 kilometrů.

Vacek by uvítal delší trať. „No co, i tak to byl dobrý trénink,“ usmál se. Šampion, který ani nevypadal unaveně, si šel pro dres s trikolorou. Od soboty ho obleče na Tour.

Kolem ní se v jeho letošní sezoně vše točí.

Měl bych být v zahajovací týmové časovce Tour posledním jezdcem před Ayusem a dovézt ho co nejdál v co nejvyšším tempu.

Mathias Vacek

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi klesli v žebříčku FIFA, Infantino jim děkoval za účast

Sledujeme online
Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

28. června 2026  21:18,  aktualizováno  29. 6. 12:01

Wimbledon ONLINE: Svrčina a Viďmanová čelí v prvním kole nasazeným favoritům

Sledujeme online
Dalibor Svrčina na tenisovém challengeru mužů v Prostějově.

V Londýně startuje slavný grandslamový turnaj Wimbledon, během prvního hracího dne se na kurtech prostřídá celkem šest Čechů. Zatímco Dalibor Svrčina čelí Learnerovi Tienovi, Darja Viďmanová se snaží...

29. června 2026

Čtyři kila dole. Nebylo těžké zhubnout, říká Vacek. Tour řešil s týmem od listopadu

Premium
Mathias Vacek ze stáje Lidl-Trek vyhrál letos potřetí za sebou časovku na MČR.

V domě, který si jeho klan v Jeseníku během republikového mistrovství pronajal, snídal v neděli Mathias Vacek rýži s vajíčkem a lívance s marmeládou a jogurtem. „Marmeláda je poctivá i s cukrem. To...

29. června 2026

Dost bylo gólů. Krmenčík končí fotbalovou kariéru, už nechce jít přes bolest

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Bývalý fotbalový reprezentant Michael Krmenčík ukončil kariéru. Serveru sport.cz třiatřicetiletý útočník přiznal, že už nemá motivaci. V kariéře získal tři mistrovské tituly s Plzní, vyhrál belgickou...

29. června 2026  11:26

Matadoři, návrat! Trio ostřílených borců má dostat béčko Sigmy výš

Olomoucký kapitán Vít Beneš vyváží balon během ligového utkání se Slováckem.

Fotbalová Sigma dělá v týmu pořádný vítr, a to nejen v kádru áčka, kde trenér a generální sportovní manažer v jedné osobě Pavel Hapal předeslal několik odchodů. Změny se dotýkají také třetiligové...

29. června 2026  10:32

Do Budějovic se může vrátit fotbalová liga, hrálo by ji Táborsko. Řešíme to, hlásí klub

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Dostali dvaasedmdesát hodin na rozmyšlenou a čas jim začal rychle ubíhat. Ve fotbalovém Táborsku teď velmi intenzivně řeší, jestli se chopit nabídky a zkusit si poprvé v historii zahrát nejvyšší...

29. června 2026  10:13

Tam, kde šílí fotbalem. Jaké dojmy nasbíráte za měsíc v USA a Mexiku na MS

Premium
Mexičtí fandové se v ulicích Mexico City radují z výhry národního mužstva v...

Je to paradox. Tři týdny si zvykáte na úmorné horko a těšíte se, že se doma trochu ochladíte. Ale když vás po celodenním trmácení letadlo vyplivne na Ruzyni a vykročíte z haly, vedro je ještě větší...

29. června 2026

Konečně budu mít fanoušky Jihostroje na svojí straně, těší se Ihnát

Jakub Ihnát si prohlédl moderní šatnu volejbalistů Jihostroje České Budějovice.

Má tituly se Lvy Praha i Karlovarskem. Je trojnásobným nejlepším volejbalistou Slovenska. Byl klíčovým mužem pražského týmu, když v minulé sezoně vyřadil v semifinále České Budějovice. A právě odtud...

29. června 2026  9:51

Bartůňková vs. Stearnsová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Nikola Bartůňková během zápasu v Berlíně proti Aryně Sabalenkové.

Milovnice útočného tenisu a výletů na síť Nikola Bartůňková změří v 1. kole Wimbledonu síly s agresivní hráčkou od základní čáry Peyton Stearnsovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte,...

29. června 2026  9:44

Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...

Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník...

29. června 2026  9:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muchová je po triumfu v Bad Homburgu devátá na světě, příčku za svým maximem

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Bad Homburgu.

Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku tenisové WTA se posunula na deváté místo a jediná příčka ji dělí od...

29. června 2026  9:23

Nekonečný cirkus kolem Neymara. Brazilci jsou idolem posedlí. Ale umí se povznést?

Neymar si užíval návrat do brazilské reprezentace s fanoušky.

Otáčí se neustále a téměř každý den, při fotbalovém mistrovství světa tahle mašinerie pokaždé jen zesílí. Nekonečné pitvání každého kroku i sebemenšího gesta. Střídavé vlny euforie i paniky. Okázalý...

29. června 2026  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.