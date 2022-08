Ferrandová-Prévotová má titul i rekord, Čábelická dojela dvacátá

MS na horských kolech v Les Gets Cross country 15:15 muži elite Ženy elite (20,58 km): 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:22:08, 2. Neffová (Švýc.) -1:35, 3. Battenová (USA) -2:13, 4. Lecomteová (Fr.) -3:27, 5. Kellerová (Švýc.) -3:46, 6. Terpstraová (Niz.) -4:09, ...20. Čábelická -8:55, 37. Tvarůžková -1 kolo, 62. Štěpánová (všechny ČR) -3 kola. Muži do 23 let (20,58 km): 1. Avondetto (It.) 1:10:35, 2. Azzaro (Fr.) -28, 3. Schätti (Švýc.) -57, ...25. Zatloukal -4:28, 36. Konečný -6:16, 49. Sáska (všichni ČR) -7:34. Ženy do 23 let (17,15 km): 1. Burquierová (Fr.) 1:11:09, 2. Pieterseová (Niz.) -43, 3. Pedersenová (Dán.) -59, ...11. Holubová -4:26, 29. Novotná -9:35, 47. Šafářová, 51. Bedrníková (všechny ČR) obě -1 kolo.