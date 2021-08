Olympijský smolař Cink jde znovu do boje. Bikery čeká MEv cross country

Nominace českých bikerů na ME: Muži elite: Ondřej Cink, Lukáš Kobes, Jan Škarnitzl, Jan Vastl. Muži do 23 let: Samuel Jirouš, Jan Sáska, David Šulc, Jan Zatloukal. Junioři: Filip Jech, Filip Konečný, Václav Veverka. Ženy elite: Jana Czeczinkarová, Jitka Čábelická, Tereza Tvarůžková. Ženy do 23 let: Adéla Holubová, Tereza Sásková, Zuzana Šafářová. Juniorky: Karolína Bedrníková, Simona Spěšná, Patricie Srnská. Štafeta: Cink, Konečný, Sásková, Bedrníková, Čábelická, Zatloukal. Program ME v Novém Sadu: Čtvrtek 12. srpna: 17:00 cross country - závod štafet. Pátek 13. srpna: 16:30 sprint eliminátor - kvalifikace, 18:30 sprint eliminátor - finále. Sobota 14. srpna: 11:00 cross country - junioři, 13:00 cross country - juniorky, 16:00 cross country - muži do 23 let. Neděle 15. srpna: 10:30 cross country - ženy do 23 let, 13:00 cross country - ženy elite, 16:00 cross country - muži elite.