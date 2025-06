Evenepoel si dojel pro třetí prvenství v sezoně a svému týmu Soudal Quick-Step zajistil jubilejní 1000. triumf.

O žlutý trikot připravil vítěze předchozí etapy Španěla Ivána Romea, který obsadil na trati dlouhé 17,4 kilometru patnácté místo a klesl na třetí pozici s odstupem devíti sekund na belgického lídra.

Na druhou příčku celkového pořadí se dostal Němec Florian Lipowitz, který ztrácí na Evenepoela čtyři sekundy.

Vingegaard figuruje na pátém místě s mankem 16 sekund. Slovinec Tadej Pogačar zajel v přípravě na červencovou Tour de France čtvrtý čas a celkově je osmý. Na Evenepoela ztrácí 38 sekund.

„Byla to celkem těžká etapa. Připomínalo mi to loňskou sedmou etapu na Tour, nejdřív rovina, pak stoupání,“ řekl Evenepoel, který zmiňovanou časovku na Tour také vyhrál.

„Tady to bylo trochu strmější a těžší. Mojí výhodou asi bylo, že před stoupáním a po něm v údolích foukal silný protivítr. Využil jsem co nejlépe svůj posed a sílu, ve stoupání jsem pak jel, co to šlo,“ uvedl pětadvacetiletý jezdec.