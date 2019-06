Poslední etapu Dauphiné vyhrál van Baarle. Celkově slaví Fuglsang

Před startem závěrečné etapy ztrácel sedmý Thibaut Pinot 33 vteřin na vedoucího Jakoba Fuglsanga.

Stát se mohlo všechno.

„Ta etapa má sice jen 113 kilometrů, ale bude to náročných 113 kilometrů, ve kterých bude těžké cokoliv kontrolovat. Sám moc dobře vím, jaké to je vyhrát Dauphiné v poslední etapě. Snad tu zkušenost nikomu dalšímu nedopřeju,“ přál si před startem Fuglsang, který takhle vyhrál Dauphiné v roce 2017.

A ne, nedopřál.

Se všemi nástrahami závěrečného dne si poradil a mnoho jich nebylo. Vlastně spíš skoro žádné.

Pas de mouvement dans le groupe des favoris, où @AstanaTeam gère le tempo.



No attacks in the leaders peloton, where @AstanaTeam sets the pace. #Dauphiné pic.twitter.com/FKS06xEGtD — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 16. června 2019

Ve skupině největších favoritů totiž dlouho k žádným velkým útokům nedošlo.

Nejdůležitější moment dne tak dlouho bylo odstoupení druhého muže průběžného pořadí - Adama Yatese, který 50 kilometrů před cílem slezl z kola. Chřipka ho oslabila natolik, že nebyl schopný pokračovat.

A když pak Fuglsanga až do posledních metrů nikdo nevyzkoušel, o vítězi generálky před Tour bylo rozhodnuto.

Fuglsang tak pokračuje v úžasné sezoně. Dokázal už vyhrát Ruta del Sol, Lutych-Bastogne-Lutych, třetí dojel na Tirrenu-Adriatiku, čtvrtý v Baskicku, šestý v Murcii a nyní přidal triumf na Critériu du Dauphiné.

Pasoval se do role černého koně Tour de France.

O vítězství v etapě v neděli bojovali jiní. Z třináctičlenného úniku byli v závěru nejsilnější Jack Haig s Dylanem van Baarlem, kteří do posledních kilometrů vjížděli pospolu.

 Van Baarle remporte la dernière étape

 Fuglsang remporte son 2ème #Dauphiné 



 Van Baarle claims the win in the last stage

 Fuglsang claims a 2nd win in the #Dauphiné #Dauphiné pic.twitter.com/KskpzaNlJm — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 16. června 2019

Do poslední pětistovky vjel na prvním místě Haig, ale van Baarle ho 250 metrů před cílem překvapil.

Dostal se před něj a dojel si pro jeden z nejcennějších triumfů kariéry.

Konec Woodsovy série

Osmá a závěrečná etapa z Cluses do Champéry měla sice jen 113 kilometrů, ale o to náročnějších kilometrů. Stálo na nich celkem sedm vrchařských prémií.

Na 115 pokračujících cyklistů tak čekal třetí den v Alpách za sebou.

Osm mužů už po sobotním martyriu nepokračovalo. Mezi nimi i Pierre Roland, Alberto Bettiol nebo Michael Woods. Kanaďan vzdal závod poprvé od klání Kolem Polska 2016.

„Každá série jednou končí. Myslím, že i tak jsem vytvořil rekord v počtu závodů, které jsem za sebou dokončil,“ usmíval se i přes střevní potíže.

Krátce po startu vyprovokoval Julian Alaphilippe únik dne. Francouzská světová jednička se do úniku dostala už poněkolikáté v tomto ročníku a znovu sbírala body do vrchařské soutěže. Té Alaphilippe suverénně vládl.

Ve třináctičlenné uniknuvší skupině jeli kromě něj i Jack Haig, Carlos Verona, Warren Barguil nebo Nils Politt.

V průběhu dne si vytvořili až pětiminutový náskok.

Když do cíle zbývalo 50 kilometrů, přišla rána pro Mitchelton-Scott. Adam Yates, druhý muž průběžné klasifikace, sjel ke kraji vozovky a sesedl z kola. Kvůli horečce Dauphiné vzdal.

A to bylo v neděli to nejzajímavější, co se ve skupině favoritů stalo.

Žádný útok na Jakoba Fuglsanga, žádná snaha poprat se o vítězství na Dauphiné. Fanoušky tak alespoň bavila bitva o vítězství v etapě.

Tu už druhý den za sebou vyhrál Ineos. Tentokrát díky Dylanu van Baarleovi.