„Je to průsmyk pro 21. století,“ řekl ředitel závodu Christian Prudhomme o cestě, kterou si zamiloval.

Col de la Loze je monstrum s podmanivou, místy až uklidňující a přece zrádnou krásou. „Podle mě má všechno, co potřebuje, aby se stal jedním z nejslavnějších průsmyků Francie a budoucí ikonou Tour,“ tvrdil před pěti lety Thierry Gouvenou, ve vedení závodu odpovědný za výběr trati.

Nyní tu všichni očekávají další velký střet Tadeje Pogačara s komandem Vismy.

Že má Slovinec náskok 4:15 minuty na Jonase Vingegaarda?

To stále nemusí nic znamenat.

Obzvlášť při pohledu na menu alpské osmnácté etapy. Průsmyky Glandon a Madeleine a na samém konci Col de La Loze v Courchevelu.

„Můžeme očekávat, že Visma se pokusí dostat své lidi do úniku a každé ze tří stoupání se potom pojede na maximum. Načež na Col de la Loze udělají vše pro to, aby mě setřásli,“ říká Pogačar.

Jeho týmový šéf Joxean Fernandéz Matxín přitakává: „Samozřejmě, že zaútočí. Pro nás bude nejdůležitější neztratit kontrolu. Pokud Visma převezme odpovědnost za závod – to je v pořádku. A pokud budou útočit, útočit, útočit – to je taky v pořádku.“

Poslední kilometr na Col de la Loze:

Tour de France™ @LeTour 👀 Check out the last km of the Col de la Loze. ⛰



👀 Voici le dernier kilomètre avant l'arrivée au Col de la Loze. ⛰



#TDF2020 #TDFunited https://t.co/wlXFC57irk oblíbit odpovědět

Tohle musíš vidět, Christiane

Ještě před sedmi lety průsmyk Col de la Loze, kde by se mohli utkat nejlepší cyklisté světa, vlastně ani neexistoval.

Jenže v roce 2018 dostal Thierry Carroz, šéf meribelského sportovního klubu, nápad: Vyasfaltujeme novou cestu, která povede z Meribelu nahoru k ubytovacím zařízením, abychom se tak lépe připravili na mistrovství světa v lyžování, které jsme na rok 2023 společně s Courchevelem získali.

A tak se zrodila tato tenká asfaltová linie do výšky 2304 metrů. Šlo o geniální nápad. Vznikla tím totiž i smrtící zbraň pro hrátky mužů, kteří vytvářejí itinerář Tour.

V roce 2019 měl toto stoupání pokřtít mládežnický závod Tour de l’Avenir. Ale je lidské poslat až tam nahoru jezdce do 23 let, byť nejlepší v této věkové kategorii? Organizátoři se zalekli, co by s nimi Col de la Loze na konci dlouhé etapy mohl provést, a tak rozhodli, že etapu raději zkrátí na pouhých 23 kilometrů. Byli přesvědčeni, že i tak půjde o mimořádnou zkoušku fyzických schopností.

Mnozí jezdci tehdy traverzovali po silničce ze stranu na stranu. Pětinásobný šampion Tour Bernard Hinault to vše ohromeně pozoroval. Pak vzal mobil a zavolal Prudhommovi: „Musíš přijet a podívat se na Col de la Loze, uvidíš něco neuvěřitelného.“

Šéf Tour se nechal umluvit a po návštěvě prohlásil: „Ten průsmyk překonal veškeré mé očekávání.“

Celé stoupání má 26,4 kilometru o průměrném sklonu 6,5 procenta, ale na posledních pěti kilometrech jsou rampy až 20procentní.

Detail stoupání Col de la Loze, které peloton zdolá v 18. etapě Tour de France 2025.

„Ta koncovka je absolutně brutální,“ poukazuje Alberto Contador.

„Ve skutečnosti jde vlastně o dvě slepená stoupání,“ říká Gouvenou. „První polovina je víceméně tradiční, typický výšlap po širokém a dobrém asfaltu. Jenže potom přejedete do jiného světa. Do takového, jaký byste ve Francii nečekali, ve vysoké nadmořské výšce a v spektakulárních kulisách.“

Prudhomme podotýká: „Výhodu by tady měli mít lehcí, rtuťovití vrchaři, kteří umí permanentně měnit rytmus.“

Jde o páté nejvyšší místo v historii Tour, kde se dojížděla etapa. Pouze na Galibieru (2642 m), Granonu (2413 m), ve Val Thorens (2365 m) a na Izoardu (2360 m) končila v minulosti výš.

Miguel Ángel López slaví na Col de la Loze vítězství v 17. etapě Tour 2020.

Při své premiéře v roce 2020 tu etapě vládl kolumbijský vrchař Miguel Ángel López v dresu Astany (kde je mu dnes konec...) a Primož Roglič zde v tuhé bitvě ujel o patnáct sekund Tadeji Pogačarovi, čímž navýšil v celkové klasifikaci svůj náskok před mladším Slovincem na 57 sekund.

Mnozí se tehdy domnívali, že tím Roglič vyhrál i celou Tour. Než byli ve všeřešící časovce na Planinu krásných dívek vyvedeni z omylu.

Otázka sebepoznání

O tři roky později se Col de la Loze na mapu Tour vrátil. V sedmnácté etapě a den poté, co Vingegaard vyškolil Pogačara ve zvlněné časovce, ve které Dán navýšil svůj náskok v celkovém pořadí na 1:38 minuty.

Byl to však až průsmyk Col de la Loze, kdo nachystal slovinskému jezdci nejdrsnější zážitek v celé jeho kariéře na Tour.

Už na úpatí stoupání Pogačar věděl, že je zle. Když od pomocníka Marka Solera dostal vodu, přiznal mu: „Necítím se dobře.“

Připadal si úplně prázdný. Během dne se snažil jíst, ale žádná energie z jídla mu nešla do nohou, všechno zůstávalo v žaludku. UAE Emirates proto měnilo původní plán, podle nějž měli navýšit tempo a zaútočit už ve spodních pasážích stoupání. Místo toho se Pogačar a spol. zařadili za kola Jumba a Ineosu.

Jen dočasně.

Na vrchol zbývalo sedm a půl kilometru a do cíle etapy v Courchevelu patnáct, když se v rádiu Tour ozvalo: „Pogačar distancé.“

Dávno pod vrcholem byl odpárán. Příliš brzy. A velmi drsně. Pramen sil vyschl. „Jsem vyřízený. Jsem mrtvý,“ sdělil týmu do vysílačky. Odpadl ze skupiny favoritů, kde za Vingegaardem a Dánovým pomocníkem Seppem Kussem šlapal také jeho superdomestik Adam Yates.

Pro Pogačara nebylo návratu, ztráta rychle narůstala. Jeho předchozí K. O. v časovce se začínalo měnit v absolutní K. O. v boji o titul.

„Adame, bojuj o pódium,“ zaznělo záhy z vysílačky od sportovních ředitelů UAE Emirates. Ta slova určená Yatesovi působila jako hozený ručník do ringu Pogačarových vítězných ambicí. Přeloženo: Adame, nemusíš už pomáhat Tadejovi, jeď o své vlastní pařížské stupně vítězů.

Což s velkou vervou učiní.

Renaud Breban @RenaudB31 #TDF2025 / #Légende 🚲

Ce jeudi, on montera le col de la Loze, par un verso inédit. On se rappelle de la montée 2023 et le "I'm gone. I'm dead." de 🇸🇮 Tadej Pogacar.



L’un des moments les plus marquants des messages radios sur le Tour. https://t.co/oKy2LEpWAw oblíbit odpovědět

Na vrcholu Col de la Loze zaostával Pogačar, tažený vzhůru Solerem, o pět minut. Začínal se dokonce obávat, že přijde o pozici mezi prvními třemi v celkovém pořadí.

Do cíle v Courchevelu přijel se ztrátou pět a tři čtvrtě minuty vyprahlý, s tváří stejně bílou jako byl jeho rozepjatý bílý dres. Soler ho při průjezdu cílem rukou objal, řekl mu jakási uklidňující slova. Lídr týmu na něj pohlédl, ale nic neodpověděl. Zastavil, sklonil se nad kolo, dlouho mlčel. Kolegové za ním přicházeli, utěšovali ho.

Když se konečně rozmluvil, řekl: „Je to velké zklamání. Nevím, co se stalo. Prožil jsem jeden z nejhorších dnů na kole. Marc mě dotlačil do cíle na samé hranici mých schopností.“

Manažer týmu Mauro Gianetti na něj tehdy hleděl a říká: „Upřímně, je to poprvé, co ho takhle vidím. Věřím, že si z toho Tadej něco vezme. Je to otázka sebepoznání.“

Nechci mluvit o pomstě

Teď tedy nastal čas, aby Pogačar začal s Col de la Loze srovnávat účty. Aby na ďábelském stoupání pohřbil duchy minulosti, jako to před týdnem učinil už i na Hautacamu.

Nejtěžší stoupání letošní Tour podle listu Le Parisien:

Le Parisien @le_Parisien Du Ventoux à la Loze, on a classé les cols les plus durs de France ➡️ https://t.co/AvQqcHM1Fb https://t.co/wovDGkFY5h oblíbit odpovědět

„Jsem si téměř jistý, že trasa letošní Tour byla organizátory navržena tak, aby mě vyděsila,“ říkal s úsměvem o pondělním volném dni s připomínkou, že v jejím itineráři jsou hned tři stoupání, kde se v minulosti trápil: Hautacam, Mont Ventoux a Col de la Loze.

„Ale nechci mluvit na Col de la Loze o nějaké pomstě. Chci tam jen mít lepší nohy než v minulostí,“ prohlásil.

Vingegaard i ve středu ujišťoval: „Myslím, že stále mohu Tour vyhrát, i když to momentálně vypadá velmi obtížně. Má síla vždy bývala ve třetím týdnu. Měl jsem na této Tour dva špatné dny, v nichž jsem nabral většinu ze své současné ztráty. Ale teď jsem připravit riskovat i ohrožení mého druhého místa, abych se pokusil získat to první.“

Profil 18. etapy Tour de France 2025

Jakou strategii k tomu Visma zvolí, se už brzy dozvíme.

„Více než čtyři minuty ztráty rozhodně nesmažete jen útokem na posledních 500 metrech Col de la Loze. Musíme Pogačara dostat pod tlak mnohem dříve,“ říká sportovní ředitel Grischa Niermann.

Tak tedy vzhůru do boje. Z města Vif do Alp a pak přes Glandon a Madeleine až na Col de la Loze.

Královská etapa s 5500 metry převýšení je tady.