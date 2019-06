Cobo dopoval, oznámila UCI. Triumf z Vuelty 2011 může získat Froome

„Antidopingový tribunál uznal Coba vinným z porušování pravidel na základě abnormalit z let 2009 až 2011 v jeho biologickém pasu a udělil jezdci tříletý zákaz startu,“ uvedla UCI. Distanc je už pouze formální, neboť nyní osmatřicetiletý Cobo ukončil v roce 2014 kariéru.

Proti verdiktu UCI se může Španěl, pro něhož bylo vítězství na Vueltě před Froomem a dalším Britem Bradleym Wigginsem životním úspěchem, odvolat do měsíce k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne.

Dodatečný zisk trofeje by v současnosti mohl být pouze malou útěchou pro Froomea, jenž leží ve Francii na jednotce intenzivní péče po těžké nehodě, která ho připraví o start na letošní Tour de France. Pokud by se skutečně posunul na první místo Vuelty 2011, byl by to jeho sedmý triumf ze závodů Grand Tour.