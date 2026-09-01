Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co změnil Pogačarův pád a kdy by se mohl vrátit? Zasažen bude i přestupový trh

Kryštof Morong
Tomáš Macek
,
  6:00
Vuelta po devíti dnech závodění dorazila ke svému prvnímu volnému dni a jejímu pořadí nečekaně vévodí Enric Mas před Primožem Rogličem a Felixem Gallem. Přesto i při odpočinku na jihovýchodě Španělska zůstávalo jednoznačně hlavním tématem odstoupení Tadeje Pogačara. Nabízíme vám osm otázek, které se v souvislosti s ním i s Vueltou také probíraly.
Část 1/8

Proč se mu dosud vážné pády vyhýbaly?

Zaúřadoval pochopitelně i faktor náhody. Doposud se však dlouhodobá zranění Pogačarovi až na jednu výjimku vyhýbala.

Na monumentu Lutych–Bastogne–Lutych se v roce 2023 přimotal do hromadného pádu a kvůli zlomenině zápěstí pak dva měsíce nezávodil.

Kámen, kotrmelec, krev. Jak si smůla našla i Pogačara a Mas nenavlékl červený dres

Těžkých pádů – takových, po nichž už závodník na kolo nesedne a poznamenají ho na celou sezonu – se dokázal vyvarovat. Na rozdíl od Vingegaarda, Evenepoela, Bernala nebo v minulosti Frooma.

V 18. etapě Tour de France 2022 útočil Pogačar na Jonase Vingegaarda i ze sjezdu, až mu v jedné ze zatáček z průsmyku Col de Spandelles podklouzlo kolo a šel k zemi. Dán ve žlutém tehdy na něj počkal, sportovně mu podal ruku a stal se z toho nejsilnější moment jejich rivality.

Loni na Strade Bianche se přetahoval s Tomem Pidcockem na šotolinových silnicích, ze sjezdu vyletěl v ostré zatáčce, nasedl zpět, dohnal Brita, předjel a v potrhaném dresu jako superhrdina slavil vítězství. A letos v březnu ho zastavila kolize před nájezdem na klíčovou Cipresu na Milán–San Remo, a přesto poprvé v kariéře Primaveru vyhrál.

Pogačar dominuje na Grand Tour, poráží největší klasikáře světa na monumentech, vítězí na kostkách či šotolině, je skvělým sjezdařem, nemá problém na větru. Umí číst závod, jezdit na ideálních pozicích, dokonale ovládá své kolo. Ale zároveň mu také doposud přálo štěstí. Tentokrát už ne.



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Co změnil Pogačarův pád a kdy by se mohl vrátit? Zasažen bude i přestupový trh

VYHRAJETE, TADEJI? Lídr závodu Tadej Pogačar poodhaluje své plány v rozhovoru...

Vuelta po devíti dnech závodění dorazila ke svému prvnímu volnému dni a jejímu pořadí nečekaně vévodí Enric Mas před Primožem Rogličem a Felixem Gallem. Přesto i při odpočinku na jihovýchodě...

1. září 2026

Nosková na US Open setřásla trápení, v prvním kole uspěli i Muchová či Menšík

Linda Nosková se hecuje v prvním kole US Open.

Vítězný, ale náročný vstup do tenisového US Open má za sebou wimbledonská šampionka Linda Nosková. V prvním kole uspěli také Karolína Muchová, Jakub Menšík, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a...

1. září 2026  4:21

10. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Alcarazu do Elche de la Sierra

Španělský cyklista Enric Mas na startu deváté etapy Vuelty v červeném dresu, v...

Po pondělním dni volna otevírá druhý týden Vuelty 2026 zvlněná 10. etapa z Alcarazu do Elche de la Sierra o délce 184,7 km. Peloton čeká téměř 3 000 výškových metrů a mírně stoupavý závěr, který může...

1. září 2026

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

1. září 2026

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

31. srpna 2026  23:29

Biatlon 2026/27: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2026/2027 biatlonového Světového poháru padne 26. listopadu ve finském Kontiolahti . O poslední body biatlonisté zabojují 21. března v norském Oslu. Celkem bude na...

31. srpna 2026  23:21

Aston Villa - Arsenal 0:1, mistři Anglie jsou nadále stoprocentní. Výhru zařídil Saka

Bukayo Saka slaví gól na hřišti Aston Villy s fanoušky Arsenalu.

Hodinu hry se ve Villa Parku čekalo na střelu na bránu. Až pak fotbalisté Arsenalu sehráli krásnou kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Bukayo Saka. A tak se vítězové posledního ročníku Premier...

31. srpna 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport

Moderátory a experty poprvé v historii vysílání fotbalové Chance Ligy přivítali přímo ve studiu diváci. Stanice Oneplay Sport si novinku připravila k nedělnímu pražskému derby mezi Spartou a Slavií....

31. srpna 2026  22:56

Muchová žertovala: Podle oslav je mi už 33 let. Titul z mixu ji nakopl

Karolína Muchová se podepisuje fanouškům po výhře v prvním kole US Open.

Moc dlouho se v pondělí na kurtu nezdržela. Karolína Muchová svůj zápas prvního kola US Open zvládla za pouhých 58 minut. „Takhle je to ideální,“ pochvalovala si po výhře 6:3, 6:0 nad Rakušankou...

31. srpna 2026  22:49

Pogačar podstoupil operaci a zůstává v nemocnici. Jak dlouho bude mimo, se neví

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní...

31. srpna 2026  22:06

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Menšík vs. Močizuki na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Jakub Menšík slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open.

Jakub Menšík vstupuje do dvouhry US Open 2026 povzbuzen čerstvým ziskem grandslamového titulu v mixu po boku Karolíny Muchové. V 1. kole singlu bude jako velký favorit hájit svou dosud stoprocentní...

31. srpna 2026  22:02

Nosková vs. Volynetsová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková na tiskové konferenci před začátkem US Open.

Lindu Noskovou čeká v 1. kole US Open 2026 rozjetá domácí hráčka Katie Volynetsová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

31. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.