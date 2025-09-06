Cink dojel v šestihodinovém maratonu na MS osmý. Drsný závod ovládl Swenson

Čtyřiatřicetiletý Cink, jenž je specialistou na olympijské cross country, se na MS v maratonu vrátil po šesti letech. Závod startoval v téměř mrazivých teplotách ve Verbieru už v 6:40 a končil po více než šesti hodinách a 5000 nastoupaných metrech v Grimentzu. Do nejvyššího bodu Pas de Lona ve výšce 2700 metrů jezdci museli dokonce kola tlačit.
Cink se velkou část více než šestihodinového závodu držel v čelní skupině, dvěma mezičasy dokonce projel jako první. Když se pole roztrhalo, z boje o medaile vypadl, ale dojel ve tříčlenné skupince usilující o šesté místo.
Swenson zvítězil s náskokem 25,7 sekundy před Italem Samuelem Porrem. Bronz získal s odstupem 3:42,9 Héctor Leonardo Páez z Kolumbie. Cink na vítěze ztratil 6:44 minuty.
S půlhodinovým odstupem přijeli do cíle na 33. a 34. místě Filip Adel a Martin Stošek, maratonský vicemistr světa z roku 2023.