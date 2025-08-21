Sám jezdec Vismy ale tvrdou porážku rozdýchával zhroucený na asfaltu jen krátce. „Dal bych si ještě dalších deset kiláků stoupání,“ vtipkoval po chvíli.
Přestože triumf na Czech Tour mu proklouzl mezi prsty, byl dvaadvacetiletý Belgičan jednou z hlavních hvězd závodu. A jak říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium, časem plánuje zářit i na těch největších cyklistických klání.
Tentokrát vám vítězství na českých silnicích uteklo, už dřív jste ale v Česku řádil.
No jo, před čtyřmi lety jsem tu vyhrál Grand Prix West Bohemia a o pár měsíců později také časovku na Závodu míru juniorů. Navíc to bylo v dresu belgického mistra, takže obzvlášť krásný pocit. A nakonec jsem byl třetí v celkovém pořadí.
Moc si vážím podpory, kterou od lidí v Belgii dostávám. Ale ano, když jsem u rodičů a jedu na trénink, velkou část z něj strávím u krajnice focením s fanoušky.