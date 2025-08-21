Ciane, a co ten trávník?! Rallye nešla, tak jsem zkusil kolo, vypráví Uijtdebroeks

Premium

Fotogalerie 21

Dobře naladěný Cian Uijtdebroeks na startu 3. etapy Czech Tour v Prostějově. | foto: Czech Tour / Markéta Navrátilová

Alžběta Marešová
  12:00
Byla to jasná věc. Cian Uijtdebroeks se ve stoupání na Pustevny zvedl ze sedla, chvíli vydržel v tlaku a pak už mířil za vítězstvím čtvrté etapy i celé Czech Tour. Jenže k naprostému šoku ho pár metrů před páskou pronásledovatelé dostihli. „To se přece nedalo ztratit!“ nechápali televizní komentátoři.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Sám jezdec Vismy ale tvrdou porážku rozdýchával zhroucený na asfaltu jen krátce. „Dal bych si ještě dalších deset kiláků stoupání,“ vtipkoval po chvíli.

Přestože triumf na Czech Tour mu proklouzl mezi prsty, byl dvaadvacetiletý Belgičan jednou z hlavních hvězd závodu. A jak říká v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium, časem plánuje zářit i na těch největších cyklistických klání.

Tentokrát vám vítězství na českých silnicích uteklo, už dřív jste ale v Česku řádil.
No jo, před čtyřmi lety jsem tu vyhrál Grand Prix West Bohemia a o pár měsíců později také časovku na Závodu míru juniorů. Navíc to bylo v dresu belgického mistra, takže obzvlášť krásný pocit. A nakonec jsem byl třetí v celkovém pořadí.

Moc si vážím podpory, kterou od lidí v Belgii dostávám. Ale ano, když jsem u rodičů a jedu na trénink, velkou část z něj strávím u krajnice focením s fanoušky.

Cian Uijtdebroeks

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sanchez Martinez vs. KolářTenis - Čtvrtfinále - 21. 8. 2025:Sanchez Martinez vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Stebe vs. ČernýTenis - Čtvrtfinále - 21. 8. 2025:Stebe vs. Černý //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.28
  • -
  • 3.64
Vítkovice vs. Banská BystricaHokej - - 21. 8. 2025:Vítkovice vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
21. 8. 14:30
  • 1.48
  • 4.94
  • 5.02
Prostějov vs. ZlínHokej - - 21. 8. 2025:Prostějov vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
  • 5.76
  • 5.33
  • 1.39
Litvínov vs. Karlovy VaryHokej - - 21. 8. 2025:Litvínov vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 2.04
  • 4.06
  • 2.95
Mountfield HK vs. FehérvárHokej - - 21. 8. 2025:Mountfield HK vs. Fehérvár //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 1.21
  • 7.11
  • 9.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Kajakář Dostál na MS suverénně vyhrál rozjížďku na 500 metrů

Josef Dostál vstoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice suverénně do závodu kajakářů na 500 metrů, kde obhajuje titul z loňského šampionátu neolympijských disciplín v Uzbekistánu. Svou...

21. srpna 2025  12:04

Ciane, a co ten trávník?! Rallye nešla, tak jsem zkusil kolo, vypráví Uijtdebroeks

Premium

Byla to jasná věc. Cian Uijtdebroeks se ve stoupání na Pustevny zvedl ze sedla, chvíli vydržel v tlaku a pak už mířil za vítězstvím čtvrté etapy i celé Czech Tour. Jenže k naprostému šoku ho pár...

21. srpna 2025

Fiala chce fotbalové Euro v Česku. Je to vůbec možné? A co by bylo potřeba?

Když o té myšlence Petr Fiala na tiskové konferenci mluvil, pobavil některé své kolegy. Vládní koalice SPOLU v programu uvedla, že Česká republika v budoucnu uspořádá fotbalové mistrovství Evropy. To...

21. srpna 2025  11:58

Přestup do Anglie je blíž. Stoper Krejčí už se prý dohodl na smlouvě s Wolves

Ve Spartě nosil kapitánskou pásku a patřil k největším oporám, před minulou sezonou odešel díky skvělým výkonům do Girony. A teď má fotbalista Ladislav Krejčí z katalánského nakročena ještě výš....

20. srpna 2025  21:47,  aktualizováno  21.8 11:55

Gruzie v Pardubicích - a pak už Evropa. Češi touží završit přípravu vítězně

Je to pro ně jediná příležitost, jak se v létě, těsně před začátkem bojů na EuroBasketu 2025, ukázat před svými fandy. Čeští basketbalisté totiž mají za sebou v přípravě čtyři duely v zahraničí a v...

21. srpna 2025  11:51

Zloděj homerunů řádí dál. Kalifornské derby ozdobila Tatísova paráda

Baseballista Fernando Tatís Jr. ze San Diego Padres ve středečním utkání proti San Francisco Giants uchvátil MLB „krádeží“ homerunu. Pravý polař hned v první směně zápasu díky mocnému výskoku chytil...

21. srpna 2025  11:46

Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil...

21. srpna 2025  10:13,  aktualizováno  11:42

Opustí český vítěz dvou Stanley Cupů NHL? Obránce Rutta má namířeno do Švýcarska

Usiloval o angažmá v NHL, v pětatřiceti se ale hokejový obránce Jan Rutta s nablýskanou soutěží spíš definitivně rozloučí. Mistr světa a dvojnásobný držitel Stanley Cupu se údajně po osmi letech...

21. srpna 2025  11:28

Díky švagrové baletce naživo obdivoval Berdycha. Teď je Svrčina pátým ve stovce

Tipnete si, kdy naposledy se v elitní stovce žebříčku sešlo hned pět českých tenistů? Museli byste se vrátit do října 2016, kdy tam byli usazení Tomáš Berdych, Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol...

21. srpna 2025

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kafka Malá míří do Norska. Bude hrát házenou za Storhamar

Kapitánka házenkářské reprezentace Veronika Kafka Malá bude hrát po vyhlášené insolvenci svého dosavadního zaměstnavatele Ludwigsburgu v příští sezoně za Storhamar. O přesunu jedenatřicetileté levé...

21. srpna 2025  10:19

To mám tak špatnou angličtinu? Trenér Guľa na Letné bavil i chválil Spartu

Tiskový mluvčí mu nařídil, aby na tiskové konferenci hovořil anglicky. „Doufám, že budu moct mluvit i jiným jazykem,“ pronesl s úsměvem Adrián Guľa, slovenský trenér klubu Riga FC, čtvrtečního...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.