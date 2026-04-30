Chystá se velkolepý finiš letošního Gira. Kulisy obstará Circus Maximus

Dojezd v aréně pro závody vozatajů z dob starověkého Říma bude podle Urbana Caira, majitele mediální skupiny RCS a listu Gazzetta dello Sport, jenž stojí za organizací Gira, velkolepou oslavou.
|
Závěrečná etapa 109. ročníku Gira je na programu 31. května. Cyklisté v jejím závěru v ulicích Říma projedou osmkrát po okruhu dlouhém 9,5 km kolem řady ikonických historických památek, jako je Colosseum, Caracallovy lázně, s několika krátkými úseky po kostkách.