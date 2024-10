Umírající hrdina Hoy. Zbývají mi dva až čtyři roky života, oznámil šampion

„Když totiž něco čtete nahlas, musíte to i emocionálně prožít. Tady jsem si ale říkal, že to jsou slova, která budou mé děti poslouchat, až budu pryč. Byla to nejtěžší věc, jakou jsem kdy udělal,“ přiznal.

Rok o té diagnóze ví. Už rok s ní žije. A až do minulého víkendu byste na něm nepoznali, že je něco špatně. Teď ale sir Chris Hoy, šestinásobný olympijský vítěz na dráze, oznámil světu krutou realitu: „Zbývají mi poslední dva až čtyři roky života.“

Trpí nevyléčitelnou formou rakoviny ve čtvrtém stádiu a lékaři se shodli, že naděje na uzdravení prakticky neexistuje.

„Víte, ač to působí nepřirozeně, tohle je život. Všichni jsme se narodili a všichni jednou zemřeme. Je to součást procesu. Připomínám si, jaké mám štěstí, že existují léky, které mi mohou prodloužit život, jak jen to půjde,“ dívá se na celou situaci s nadhledem. „Ale uznávám, že stačila jedna věta, jedno spojení pár slov a celý svět se mi rozpadl.“

Cyklistou díky Mimozemšťanovi

Jeho jméno možná některým sportovním fanouškům tolik neřekne. Nemá kolem sebe až náboženskou auru jako delfín Michael Phelps nebo blesk Usain Bolt. Tím, co ve svém sportu dokázal, se ale k těmto velikánům bezpečně řadí. Bývaly doby, kdy roztočil pedály a soupeři se začali bát.

Z olympijských her má doma šest zlatých a jednu stříbrnou medaili. Než ho překonal Jason Kenny, byl nejúspěšnějším cyklistou olympijské historie. Je také jedenáctinásobným mistrem světa.

„Ani všechny tyhle úspěchy ho ale nezměnily. Je to pozoruhodná, odhodlaná bytost,“ tvrdí William Fotheringham z Guardianu. „Po všech těch medailích se nezačal chovat jinak, nenosil žádné ozdoby slávy, nepropadl existenčním krizím. Vlastně si jen zařídil agenta.“

Začínal podobně jako spousta dalších cyklistů na BMX kole. Ale neuhádnete proč. „Bylo mi asi šest, když jsem si oblíbil film E.T. – Mimozemšťan. Děti v něm jezdily na horských kolech a já jedno takové taky chtěl. Obtěžoval jsem pak rodiče tak dlouho, než mi jedno za pět liber obstarali,“ vzpomínal.

Pod majestátním Edinburským hradem získával sílu do nohou a jistotu do rukou.

Chris Hoy a jeho paní Sarra na závodišti v Ascotu

Z bikrosu v 17 letech přeskočil na dráhu, kde rychle dobýval svět a už na olympiádě v Sydney získal stříbro. Do Atén jel jako největší favorit a nezastavila ho ani bouračka před závodem, kdy se při cestě městem vyhýbal autobusu a spadl přitom na asfalt.

Dodřený i tak překonal světový rekord a získal první olympijské zlato. V Pekingu přidal další tři, v Londýně pak dvě.

Krátce poté v 37 letech ukončil kariéru. „Tohle rozhodnutí se mi nedělalo lehce, ale myslím, že je to tak správné,“ řekl na tiskové konferenci v rodném Edinburghu.

Stojí za ním celá země

Pro Velkou Británii je sportovním pokladem. Po hrách v Pekingu se stal Sportovcem roku. Porazil tehdy třeba i Lewise Hamiltona a královna Alžběta II. mu udělila titul Sir.

V Londýně byl vlajkonošem domácí výpravy.

A v Glasgow po něm už před deseti lety pojmenovali národní velodrom.

Jak moc ho lidé na ostrovech uznávají, je znát i z reakcí, které po jeho odhalení, přišly. Že mu píšou nejlepší sportovci země včetně třeba Davida Beckhama, se tak nějak očekává. Zpráva o rakovině se ale dostala i do jindy čistě politických pořadů.

Vyjadřovali se k ní ministr zdravotnictví nebo i premiér Keir Starmer: „Smutná zpráva. Chris je sportovní legenda a to, že čelí diagnóze s takovou pozitivitou, je inspirativní. Za ním a jeho rodinou stojí celá země.“

Jedeme dál

Už v únoru se Hoy svěřil, že bojuje s rakovinou a že léčba jde dobře.

Ve skutečnosti jen nechtěl přiznat, jak vážnou nemocí trpí. O své diagnóze totiž ví už od loňského září, kdy ho bolest v rameni poslala k lékaři.

„Šel jsem na kontrolu a myslel si, že mi doktor doporučí nějakou dobu nezvedat těžké váhy, že už mám věk na to, abych trochu to rameno šetřil,“ vzpomínal.

Místo toho ho uvítal lékař s prázdným obličejem a uslzená sestřička: „Mrzí nás to, ale máte nádor v rameni.“

Druhý sken odhalil primární rakovinu prostaty, která metastázovala do kostí sira Hoye – do ramene, pánve, žeber a páteře. Navíc v neléčitelném čtvrtém stádiu. A aby těch pohrom nebylo málo, o pár týdnů dříve se manželka Sarra dozvěděla o roztroušené skleróze.

Upadnout do depresí by bylo pochopitelné a lidské. Hoy se ženou ale nic podobného nepřipustili, vždyť spolu zvládli spoustu těžkých chvil. To Sarra při něm stála při všech sportovních vzestupech a pádech.

Spolu prožili i komplikovaný příchod na svět syna Calluma, který se narodil o 11 týdnů dříve, vážil jen dvě kila a dva měsíce musel zůstat v nemocnici.

„Až po čtyřech dnech jsem si ho mohla pochovat v náručí, byl jak křehké ptáče. Děsivé. Bála jsem se, abych mu neublížila,“ vyprávěla tehdy Sarra.

Dcera Chloe se narodila o tři týdny dříve, na což už byla celá rodina připravena. A s hrdinskou pozitivitou zvládá i současné období.

„V těchto dnech se můžete ze zpráv dozvědět spoustu věcí o mém zdraví. Chtěl jsem vás ujistit, že se cítím fit, silný a pozitivní. Jsem ohromen veškerou láskou a podporou, kterou mé rodině a mně projevujete. Jedeme dál!“ napsal k fotce na Instagramu, na níž je s týmem BBC, kde působí coby expert.

VÍTĚZSTVÍ POD PĚTI KRUHY. Britský dráhová cyklista Chris Hoy byl součástí vítězného týmu ve sprintu na olympijských hrách.

A jedna historka na závěr.

Kdysi, v roce 2011 s novináři vtipkoval. Bylo mu 35 let a zdálo se, že na dráze zůstane navždy.

On tehdy ale o své dlouhověkosti suše prohlásil: „Nastane doba, kdy si ani nebudete kupovat zelené banány, protože si nebudete jistí, že se dožijete toho, až uzrají.“

Poznámka, která tehdy v mnoha slovech zapadla, je nyní pochmurně výstižná.

Tak se držte, sire!