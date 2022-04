Případ Froome. Ani letos nezáří, přesto věří: Ještě můžu být konkurenceschopný

I proto stále věří. Že se zase přiblíží formě, v níž kdysi byl, že dokáže konkurovat soupeřům, že si ještě připíše nějaké vítězství.

Přesto své představy trochu pozměnil.

Ještě loni Froome tvrdil, že sní o pátém vítězství Tour de France. Teď už slevil a říká: „Můj vysněný scénář je, abych byl na Tour konkurenceschopný.“

Je to logické. I on si musí uvědomovat, že ve svých brzy sedmatřiceti letech by byl pro něj návrat na vrchol, který okupuje fenomén Tadej Pogačar, nesmírně obtížný.

Že to tak snadno nepůjde, dokazují i jeho letošní výsledky. Nejlépe skončil na 41. místě v závodě Kolem Alp, jinak dojíždí mezi poraženými.

Chris Froome @chrisfroome Not what I'd planned for today Time for some R&R then back at it tomorrow #TotA

Klání v Alpách nakonec zdárně nedokončil: v poslední páté etapě dorazil do cíle po limitu. A třeba v úterý při zahajovací pětikilometrové časovce Romandie byl až 119. se ztrátou 42 sekund.

Časovky přitom byly dříve jeho parádní disciplínou.

Jenže to už třetí sezonu neplatí.

Po děsivé nehodě v roce 2019 se Froome marně snaží vrátit zpět mezi elitu. Pořád doufá, ovšem výsledky ne a ne přijít.

Nejenže od té doby nic nevyhrál, dokonce ani jednou nebyl v první dvacítce. Nejlépe skončil 22. v rovinaté etapě UAE Tour 2021. „Ještě přede mnou leží spousta práce,“ uvědomuje si.

Co se mu upřít nedá, je právě ohromná bojovnost.

Po pádu si mohl říct, že už končí. A nikdo by mu to neměl za zlé. Čtyřikrát vyhrál Tour, dvakrát Vueltu a jednou Giro, celkem má na kontě 46 profesionálních triumfů. Jenže on chce stále bojovat.

„Je to proto, že cítím, jako kdybych dostal druhou šanci vrátit se znovu na vrchol. Hodně lidí v tom mém pádu vidí jen negativa. Jasně, je to negativum, ohromně mě vrátil zpět. Ale zároveň to byl pro mě test mojí motivace, lásky k tomuto sportu,“ povídá.

Dalším testem si prošel před letošní sezonou. Ke všem předchozím problémům se přidaly i patálie s kolenem, které ho stály úvodní část přípravy.

„Cítil jsem velkou bolest na vnější straně kolena,“ popisoval. „Přivodil jsem si to, když jsem se vracel do tréninku. Bohužel jsem byl asi trochu nedočkavý a tlačil do toho až příliš.“

Z toho důvodu se letos poprvé představil až na konci března na etapovém závodě Coppi e Bartali a nic si nedělá z toho, že i nyní dojíždí s velkými ztrátami. Současné závody jsou totiž pro něj hlavně o nabrání fyzičky a přivyknutí si tempu.

Radosti si tak hledá v maličkostech. Třeba jako ve zmíněné čtvrté etapě Kolem Alp, kde se dlouho držel s nejlepšími.

„Být v kopcích vepředu mezi posledními pětadvaceti třicet jezdci v balíku, to je pocit, který jsem už dlouho nezažil,“ říkal v rozhovoru pro server Cycling Weekly. „Ukazuje se, že to, co dělám, se pomalu vyplácí.“

Což pociťuje i na svém těle. „Vidím, jak se moje tělo adaptuje na tréninkovou zátěž. Cítím, že reaguje jinak, než tomu bylo minulý rok,“ dodává. „Překonal jsem hodně překážek. Teď už není nic, co by mě brzdilo. Můžu se naplno pustit do tréninků. A moc se na to těším, uvidíme v následujících měsících, kam to povede.“

Že to povede k nějakému výraznějšímu výsledku, od něj pochopitelně čeká i jeho stáj Israel-Premier Tech.

Jasně, díky jeho podpisu získala obrovský marketingový tahák. „Chris je velké jméno, jeho přítomnost u nás nám otevírá některé dveře, které by byly jinak zavřené. Cyklistika je o pověsti a prestiži, což nám Chris přináší,“ povídá sportovní ředitel stáje Rik Verbrugghe.

SE SYNEM NA PÓDIU. Chris Froome slaví v roce 2017 čtvrtý titul z Tour se synem Kellanem.

Jenže od takové hvězdy, která podle finančního portálu Calcio e Finanza pobírá 5,5 milionu eur za sezonu, čeká i nějaký jezdecký úspěch.

„Potřebujeme od něj nějaké výsledky,“ líčil Verbrugghe po loňské sezoně. „Pochopitelně bychom byli rádi, kdyby to bylo na tom největším závodě ze všech, ale i nějaký menší by byl krok správným směrem.“

Menší závody by Frooma v blízké budoucnosti čekat neměly. Nyní bojuje na worldtourové Romandii a po ní by měl v červnu zamířit na Dauphiné. A poté Tour?

To je otázka.

„Uvidíme. Všechno závisí na tom, jak si povedu během následujícího měsíce a půl. Myslím, že Dauphiné bude poslední test, jestli jsem připravený se vrátit na takový závod, jako je Tour. Samozřejmě bych tam moc chtěl. Snovým scénářem by bylo, abych se vrátil a byl konkurenceschopný. Ale aby se mi to podařilo, ještě musím ujít dlouhou cestu.“

Odhodlání mu na ní rozhodně nechybí.