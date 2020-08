Froome ani Thomas nepojedou Tour. Stáj Ineos je nenominovala

Celou první polovinu roku se o tom mluvilo.

O souboji Ineosu s Jumbo-Visma.

O souboji Chrise Frooma, Gerainta Thomase a Egana Bernala proti trojici Primož Roglič, Tom Dumoulin a Steven Kruijswijk. Měl to být na Tour unikátní souboj těchto trojek.

Jenže nebude.

Tedy minimálně ze strany Ineosu, který až necelé dva týdny před startem utnul veškeré spekulace.

Opravdu přijede do Francie se třemi lídry? Kdo z této trojice bude mít výsadní postavení? Kdo z nich bude upřednostňovaný? Na to všechno se ptali fanoušci i novináři. Nikdy nedostali odpověď.

„Všichni půjdou do závodu ve stejné situace a úvodní etapy ukážou, kdo z nich je na Tour nejlépe připraven,“ říkal i šéf stáje Dave Brailsford.



Jenže tak se nestane. Froome s Thomasem v nominaci na Tour chybějí.

„Vzali jsme si čas na to promyslet, co s tímhle rokem. Chtěli jsme vymyslet takový plán, abychom vybrali co možná nejlepší tým pro každou z Grand Tour,“ říká Brailsford na videu, které ráno tým zveřejnil. „Vybrat pravého lídra pro daný závod s nejlepší možnou podporou je kruciální. Museli jsme analyzovat veškeré informace, které jsme doteď posbírali, abychom si byli jisti, že uděláme správnou věc. Abychom z následujících měsíců vykřesali maximum.“

3 Grand Tours

3 Leaders

1 Common Purpose



Sir Dave Brailsford expands on our racing plans for 2020 — Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020

Ono upřímně, žádná velká analýza ani nebyla potřeba.

Kdo viděl poslední dva přípravné závody před Tour, tedy Tour de l´Ain a Critérium du Dauphiné, má alespoň minimální představu o formě cyklistů v Ineosu.

Froome se vyloženě trápil. Jakmile se silnice zvedla, místo aby byl k ruce Eganu Bernalovi, táhl ho závěrečnými kilometry vzhůru, rychle odpadal. A tak později jen vozil bidony.

O nic lépe na tom nebyl ani Thomas, který v celkovém hodnocení dojel na 34. a 37. místě.

„Proto Egan pojede znovu o žlutý dres na Tour. Spolu s ním pojede do Francie taky loňský šampion Richard Carapaz,“ vysvětlil Brailsford.

Podporovat je budou další výborní vrchaři – Pavel Sivakov, Andrej Amador nebo všestranný Michal Kwiatkowski. Na rovinatější etapy pak Bernalovi budou k ruce zkušení Luke Rowe, Jonathan Castroviejo a Dylan van Baarle.

„Máme oddaný tým, který je schopen spojit se v jeden cíl – vyhrát opět Tour,“ věří Brailsford.

Tím to ale nekončí.

Ineos chce rozdělit síly na všechny Grand Tour, proto posílá Thomase na italské Giro.

„Bude moct po Tour vyhrát svou druhou Grand Tour. Stal by se tak prvním Velšanem, který by Giro vyhrál,“ usmívá se Brailsford.

Tour už Thomas vyhrál, loni na ní dojel druhý.

Potřebuje být lídrem týmu, potřebuje cítit zodpovědnost za výsledek, proto mu tým dává příležitost ukázat se na Giru v roli jediného lídra.

„A do Itálie se těším. Už v roce 2017 jsem byl ve skvělé formě, jen jsem nebyl schopen Giro dokončit. Snad se to tentokrát povede,“ věří Thomas.

Navíc, na trase jsou tři časovky, které by mu měly svědčit.



U Frooma byla situace nejsložitější.

Nikdo netušil, v jaké formě se po fatálním zranění z loňského pádu na Dauphiné vrátí. Že má neuvěřitelnou vůli být zase nejlepší, o tom nikdo nepochyboval. Že na sobě dřel do úmoru, o tom všichni věděli.

Přesto Froomova forma v posledních závodech nebyla nijak oslnivá, naopak.

I proto se nejspíš šéfové stáje rozhodli, že šampionovi posledních let dají ještě čas na zotavenou.

„Chrisova pozornost se zaměří na Vueltu. Je to legenda našeho sportu, opravdový šampion, který v loňském roce prokázal neuvěřitelnou píli, touhu a odhodlání vrátit se zpět mezi profesionální sportovce. Chceme ho podpořit v jeho honbě za dalším titulem z Grand Tour a Vuelta mu dá šanci dostat se na top úroveň,“ vysvětlil Brailsford.

Sám Froome si to uvědomuje.

„Ušel jsem ohromný kus cesty, ale sám vím, že nejsem na takové úrovni, na jaké bych před Tour být chtěl. Vuelta je mnohem realističtější cíl a jsem hlavně rád, že mám jistotu, že na ní budu lídrem,“ přiznal.

Navíc, pokud vše klapne, jak má, do Španělska mu může přijet pomáhat v roli superdomestika právě Egan Bernal.

„V této chvíli myslím hlavně na Tour, ale mohla by to být zajímavá možnost. Rád bych takhle Froomiemu pomohl,“ připustil Kolumbijec.