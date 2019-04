Luxusní domestik. Jak Froome v Alpách dře pro své mladé žáky

Ten obrázek se nyní každý den opakuje.



Přesto je pořád tak nezvyklý.

Chris Froome, čtyřnásobný šampion Tour, král Gira i Vuelty, dře na závodě Kolem Alp v čele prořídlé skupiny favoritů a táhne za sebou své dva učně – čtyřiadvacetiletého Taa Geoghegana Harta a jednadvacetiletého Pavla Sivakova.

Tu stíhá útoky Vincenza Nibaliho, tu eliminuje nástupy Rafala Majky.

„Je to trochu na hlavu, když nad tím přemýšlím,“ směje se Sivakov, aktuální lídr závodu. „Sám je neuvěřitelně silný, pokrývá všechno jakoby nic. Pro mě je to vlastně docela jednoduché – snažím se jen držet jeho zadního kola.“

A jde mu to prozatím skvěle.

Mladý Rus v minulosti vyhrál Giro do 23 let i další slavný etapový závod mladíků Giro della Valle d´Aosta v roce 2017, než se přesunul do Sky.



Nyní dostává konečně šanci jet na sebe a hned ji využívá. Závodu, který je brán jako jedna z generálek na květnové Giro, vévodí právě před týmovým kolegou Hartem o 27 vteřin. Froome je navíc devátý.

„Na to, kolik jim je, oba už tento týden odvedli skvělou práci. Vyhráli jsme etapy, Pavel má velkou šanci vyhrát i celkově. Myslím, že oba ukázali, že dost vyrostli a že jsou velkým příslibem do budoucna,“ říká o obou Froome.



Vlastně se tak trochu vrací do roku 2012, kdy stejnou roli plnil na Tour de France ve prospěch Bradleyho Wigginse.

„Tehdy jsem ale nebyl žádný učitel, jen superdomestik. Jestli si teď připadám jako nějaký lektor? Haha, to ne. Ale snažím se klukům pomáhat, jakkoliv můžu. Snažím se, aby měli šanci tenhle závod vyhrát,“ popisuje.

Pro Sivakova je to ve Sky úplně nová role. Lídrem týmu na etapovém závodě zatím nikdy nebyl.

„I proto jsem vážně šťastný, že tady Chrise mám a můžu se od něj učit. On už v mé pozici byl tolikrát, že přesně ví, co a jak. Kdykoliv se ho můžu na cokoliv zeptat a dostanu tu nejlepší možnou odpověď,“ líčí ruský cyklista.

Tak jako ve středu, kdy se Frooma v průběhu závodu ptal, jestli má sám vyrazit za unikajícími Nibalim a Majkou.

„Dostal jsem jasnou odpověď – ne, ne, nikam nejezdi, všechno je pod kontrolou. A bylo, po chvíli jsme je dojeli,“ smál se Sivakov.

Jak on, tak i Hart se v květnu objeví na Giru jako podpora Egana Bernala. To Froome svůj titul v Itálii obhajovat nebude. Všechny síly nyní směřuje k červencové Tour de France, kde se chce pokusit o historický pátý titul.

Byť i on si možná přípravu na vrchol sezony představoval jinak.

V lednu nejprve trénoval v Africe, věnoval se rodině a snažil se užít si začátek roku. Hned poté odcestoval do Kolumbie, kde ho ale pád vyřadil z boje o celkové pořadí. A tak i tady plnil roli domestika pro své další dva žáky – Bernala s Ivanem Sosou.



Následně vynechal UAE Tour, aby se plně zotavil ze závodění v Kolumbii. Vrátil se v Katalánsku, kde znovu pomáhal Bernalovi a nyní stejnou roli plní i v Alpách.

Že by si na ni už pomalu zvykl?

Ani nápad.

„To zatím nehrozí, ani já se totiž necítím špatně. Kdybych teď ve druhé etapě neztratil ze sjezdu, mohlo to všechno vypadat jinak,“ říká. „Mám přesně takovou formu, jakou v tomhle období mít potřebuju. Ze svých pocitů na kole mám radost.“

Snad bude mít podobnou radost i na konci července.