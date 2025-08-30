Trpké Froomovo loučení. Závěr kariéry lemovaly pády, agrese i útoky na manželku

Chris Froome | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Macek
A takhle to tedy končí. Úplně jinak, než by si přál. Chris Froome, legenda cyklistiky, opouští profipeloton. Neloučí se na trati Tour. Ani na Vueltě. Ani na žádném jiném závodě. Loučí se tréninkovým pádem. A na nemocničním lůžku.

Čtyřikrát ovládl Tour. Dvakrát Vueltu. Jednou Giro.

To vše zvládl ve své „první kariéře“, v letech 2011 až 2018 a v barvách týmu Sky. Včetně sedmi vítězných etap na Tour, tří celkových triumfů na worldtourovém závodě Dauphiné, dvou prvenství Kolem Romandie, dvou olympijských bronzů a mnohých dalších trofejí.

Naopak ve „druhé kariéře“, po hrůzostrašném pádu a nesčetných zraněních z června 2019, byl jen stínem největšího velikána a zas a znovu se trápil.

Nyní se protrápil až ke konci.

Když byl mladší, držel drastické diety, aby byl do kopců co nejhubenější. U nás v týmu mu lékaři řekli, že jeho tělo s přibývajícím věkem hůř regeneruje, tak ať se takového hubnutí vyvaruje. Ale on na něm trval dál, až tvrdohlavě... Chris dělal tutéž chybu pořád dokola.

René Andrlesportovní ředitel stáje Israel–Premier Tech

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

V osmnácti hrál na MS, pálil i za rezervu Newcastlu. Sparta vítá australský talent

Podíval se na velkoplošnou obrazovku, kde zrovna fotbalové Spartě vylosovali šestici soupeřů do základní fáze Konferenční ligy. Otočil se a zahlásil: „Fajn los.“ Na Letné nenápadně představili další...

29. srpna 2025  19:44,  aktualizováno  20:16

Volejbalistům začala příprava před MS, na Belgii doma nestačili

Čeští volejbalisté v úvodním přípravném zápase před mistrovstvím světa podlehli 2:3 na sety Belgii. Po zisku prvního setu v poměru 25:21 pak další dvě sady ztratili 14:25 a 20:25. Čtvrtý set vyhráli...

29. srpna 2025  19:53

