Čtyřikrát ovládl Tour. Dvakrát Vueltu. Jednou Giro.
To vše zvládl ve své „první kariéře“, v letech 2011 až 2018 a v barvách týmu Sky. Včetně sedmi vítězných etap na Tour, tří celkových triumfů na worldtourovém závodě Dauphiné, dvou prvenství Kolem Romandie, dvou olympijských bronzů a mnohých dalších trofejí.
Naopak ve „druhé kariéře“, po hrůzostrašném pádu a nesčetných zraněních z června 2019, byl jen stínem největšího velikána a zas a znovu se trápil.
Nyní se protrápil až ke konci.
Když byl mladší, držel drastické diety, aby byl do kopců co nejhubenější. U nás v týmu mu lékaři řekli, že jeho tělo s přibývajícím věkem hůř regeneruje, tak ať se takového hubnutí vyvaruje. Ale on na něm trval dál, až tvrdohlavě... Chris dělal tutéž chybu pořád dokola.