Cyklista Froome po vážném zranění cílí na příští Tour de France

„Dělám pokroky každý týden, ale hlavním cílem je Tour v roce 2020. Chci být ve stejné nebo ještě lepší formě než letos, to je moje motivace,“ prohlásil Froome. Zároveň přiznal, že si nehodu nevybavuje. „Jedna z mých prvních otázek byla, jestli stihnu Tour. Podle toho, jak se ostatní tvářili, mi bylo jasné, že na to můžu zapomenout. Měl jsem velké štěstí, že to nedopadlo ještě hůř,“ dodal jeden z nejlepších cyklistů současnosti.

Čtyřiatřicetiletý Froome se vážně zranil při projíždění trasy časovky závodu Critérium du Dauphiné. Havaroval ve vysoké rychlosti v momentu, kdy sundal ruce z řidítek, aby se vysmrkal, a poryv větru mu strhl přední kolo. Při nárazu do domu si zlomil stehenní kost, hrudní kost, krční obratel, loket a žebra.¨