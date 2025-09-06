Je úleva odjet domů. Šampion Froome se po vážném zranění vrátil z nemocnice

Autor: ,
  9:57
Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome osm dnů po těžkém pádu při tréninku v jižní Francii a několika zlomeninách opustil vojenskou nemocnici v Toulonu. Čtyřicetiletý britský cyklista se bude doma zotavovat po natržení osrdečníku a ze zlomenin bederního obratle, několika žeber i kolapsu plíce.
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.

Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Chris Froome během sjezdu na Tour de France 2017.
Chris Froome vítězí po sóloúniku z kopce na Tour de France 2016.
Chris Froome ve žlutém dresu na Tour de France 2016.
Chris Froome na startu třetí etapy Czech Tour v Moravské Třebové
11 fotografií

Froome měl těžkou nehodu 28. srpna. Jeho manželka později řekla, že si natrhl i ochranný vak obklopující srdce, což mohlo ohrozit jeho život. „Je to velká úleva, že mohu opustit nemocnici a odjet domů,“ napsal rodák z Keni v pátek večer k fotografii s dcerou z nemocnice.

Trpké Froomovo loučení. Závěr kariéry lemovaly pády, agrese i útoky na manželku

Vedle čtyř triumfů na Tour má člen týmu Israel-Premier Tech na kontě i dvě celková vítězství na Vueltě a jedno na Giru d’Italia. Od těžkého karambolu v tréninku v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber, se Froome nedokázal vrátit do někdejší formy.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Finále tenisových grandslamů jsou tradičně nejen velkou sportovní, ale také společenskou událostí. Nedělní souboj o mužský titul na US Open nebude výjimkou, na utkání Carlose Alcaraze a Jannika...

6. září 2025  10:55

Jedna ze sta? Spíš osm z deseti! říká Pour k Radilově trefě, která vysvobodila Hradec

Sice už podruhé v Lize mistrů přišli v závěru základní hrací doby o tříbodovou výhru, ale v Bernu vše v prodloužení zakončili ziskem alespoň druhého bodu. Díky tomu slaví hokejisté hradeckého...

6. září 2025  10:30

Zemřela brankářská legenda NHL. Dryden Montrealu šestkrát vychytal Stanley Cup

Ve věku 78 let zemřel po boji s rakovinou slavný kanadský hokejový brankář Ken Dryden, jenž pomohl Montrealu Canadiens vyhrát šestkrát Stanley Cup. Získal také pětkrát Vezinovu trofej pro nejlepšího...

6. září 2025  10:12

Jdi doprava! A já šel left. Bony o češtině, lásce ke Spartě a slivovici s Řepkou

Premium

Před deseti lety ho Manchester City koupil za miliardu. Během kariéry kopal s hvězdami, trénovali ho Guardiola, Laudrup nebo Pellegrini, vydělal spoustu peněz, posbíral trofeje i zážitky, ale nikdy...

6. září 2025

Je úleva odjet domů. Šampion Froome se po vážném zranění vrátil z nemocnice

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome osm dnů po těžkém pádu při tréninku v jižní Francii a několika zlomeninách opustil vojenskou nemocnici v Toulonu. Čtyřicetiletý britský cyklista se bude...

6. září 2025  9:57

Výzva jménem Tokio. Lékařský tým zabalil i chladící vesty, atlety čeká aklimatizace

Ve čtvrtek z Prahy do Tokia odletěla první skupina včetně výškaře Jana Štefely či koulaře Tomáše Staňka. V pátek Jakub Vadlejch. V sobotu následuje zbytek, i s tyčkařkou Amálií Švábíkovou. Čeští...

6. září 2025  9:40

To nejtěžší, co jsme zažili. Jak Vingegaard nenašel skulinu v Almeidově brnění

Od našeho zpravodaje ve Španělsku A teď to bude jen mezi námi dvěma! Na Angliru – i na celé Vueltě. Dva muži, kteří byli před startem závodu považováni za největší favority španělské Grand Tour, se utkali v pátek tělo na tělo o...

6. září 2025  9:08

Jak bratranec chytal bratrance. Červ hrál a slavil s Douděrou: Ani nevím, kdo řval víc

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Hodně se soustředil, aby skákající míč trefil čistě. Okřikl parťáka Kušeje, který se mu do dráhy málem připletl. Tak akorát mu vyšel krok, aby se čistým nártem opřel do střely, po které balon...

6. září 2025  8:40

Alcaraz na US Open jasně přehrál Djokoviče, ve finále znovu vyzve Sinnera

Souboj o grandslamový titul má potřetí v řadě stejné obsazení, také na US Open se ve finále střetnout Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. Španěl Carlos Alcaraz v semifinále porazil Srba Novaka Djokoviče...

5. září 2025,  aktualizováno  6.9 8:04

Mrtka o reprezentaci i Kanadě: Už nás zase berou za velkou hokejovou zemi

Na ledě vyčnívá postavou i výkony. Radim Mrtka, česká jednička letošního draftu do NHL, se před mistrovstvím světa juniorů profiluje jako tahoun reprezentace. „Máme skvělé ročníky. Pracovat takhle...

6. září 2025  7:30

Siniaková s Townsendovou padly ve finále čtyřhry, titul z US Open jim unikl

Tenistka Kateřina Siniaková na druhý deblový titul na grandslamovém US Open nedosáhla. S Američankou Taylor Townsendovou, která usilovala o svůj první triumf před domácím publikem, prohrály ve finále...

5. září 2025  17:55,  aktualizováno  6.9

Tenis US Open 2025: program, výsledky, finále, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představila početná česká výprava, tentokrát...

6. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.