Krok zpátky a zvláštní pocity. Bývalí parťáci hodnotí Froomův odchod

Thomas a Froome hájí barvy jedné stáje už od roku 2008, kdy se potkali v týmu Barloworld. Pětatřicetiletý Froome od té doby posbíral sedm triumfů na Grand Tours, a to včetně čtyř celkových prvenství na Tour de France. Jejich cesty se ale rozejdou - Froome dokončí sezonu v Ineosu a bude oblékat dres Start-Up Nation.

Izraelský tým má teprve od tohoto ročníku, který výrazně poznamenala pandemie koronaviru, licenci World Tour.

„Bude to celkově zvláštní, až budeme stát proti Chrisovi jako soupeři,“ shodli se Thomas a Rowe v podcastu Watts Occurring. „Ještě podivnější to ale bude pro něho, až bude najednou v úplně jiném prostředí. A bude to tedy docela velká změna,“ podotkl Thomas.

„Ohromná změna, nemyslíte?“ přitakal Rowe. „Tady u nás už jsme spoustu věcí vážně skvěle vyladili. Upřímně říkám, že si myslím, že právě v tomto ohledu to pro něho bude v řadě věcí krok zpátky. Ale také už jsme mohli vidět řadu jezdců, kteří šli nahoru, protože nové prostředí pro ně představovalo i novou výzvu,“ dodal Rowe.

Oba se také shodli při hodnocení toho, jak je Froome připravený na velký návrat po loňském těžkém pádu a vážném zranění. „Vypadá zase tak hladový po úspěchu jako vždy,“ řekl Rowe. „Vede si neskutečně dobře při snaze dostat se po té nehodě do formy. Je skvělé vidět, jak moc je odhodlaný. Věřím, že to celé může dobře dopadnout,“ uvedl Thomas.

TĚŽKÁ CHVÍLE. Geraint Thomas v přijíždí na vrchol Tourmaletu.

Všichni tři jsou společně s dalšími šesti jezdci týmu Ineos na tréninkovém kempu na Tenerife. Desítku širší nominace pro Tour de France doplňuje obhájce loňského prvenství na Egan Bernal, který je však stále v rodné Kolumbii a čeká na let do Evropy, který by měl absolvovat během nadcházejícího víkendu.

„Je fajn být zase zpátky v tom týmovém prostředí. Můžete se stoprocentně soustředit pouze na trénink. A je samozřejmě lepší, když můžete trénovat ve skupině. Dostane to z vás prostě o něco víc. Při omezeních (spojených s pandemií) jsem na sobě pracoval, ale chyběla mi ta soutěživost. Přece jen jsme všichni závodníci,“ konstatoval Thomas.