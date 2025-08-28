Froome měl vážnou nehodu při tréninku, někdejší vládce Tour podstoupí operaci

„Chris je naštěstí ve stabilizovaném stavu a neutrpěl žádné zranění hlavy,“ uvedli zástupci stáje v prohlášení. Do havárie nebyl zapleten žádný další cyklista ani auto. „Vyšetření nicméně potvrdila pneumotorax, pět zlomených žeber a frakturu bederního obratle, která si vyžádá ještě dnes odpoledne operaci.“
Froome, jenž je členem týmu Israel-Premier Tech od roku 2021, má vedle čtyř triumfů na Tour na kontě i dvě celková vítězství na Vueltě a jedno na Giru d’Italia. Od těžkého karambolu v tréninku v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber, se nedokázal vrátit do někdejší formy.
Letos doufal, že se před ukončením kariéry ještě naposledy představí na Tour de France, naděje mu ale vzal pád v poslední etapě závodu Kolem SAE, při němž si zlomil klíční kost. Naposledy startoval na nedávném závodu Kolem Polska.