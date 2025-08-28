Froome měl vážnou nehodu při tréninku, někdejší vládce Tour podstoupí operaci

Autor: ,
  16:23
Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome měl při tréninku v jižní Francii vážnou nehodu a musel být hospitalizován. Do nemocnice v Toulonu ho se zlomenými žebry, zkolabovanou plící a frakturou obratle dopravil vrtulník. Informoval o tom jeho tým Israel-Premier Tech. Čtyřicetiletý Brit se ještě dnes podrobí operaci.
Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.

Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Chris Froome na cyklistickém závodě Czech Tour.
Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour De France, během návštěvy v Praze
Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour De France, během návštěvy v Praze
Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour De France, hovoří v Praze s novináři.
14 fotografií

„Chris je naštěstí ve stabilizovaném stavu a neutrpěl žádné zranění hlavy,“ uvedli zástupci stáje v prohlášení. Do havárie nebyl zapleten žádný další cyklista ani auto. „Vyšetření nicméně potvrdila pneumotorax, pět zlomených žeber a frakturu bederního obratle, která si vyžádá ještě dnes odpoledne operaci.“

Froome, jenž je členem týmu Israel-Premier Tech od roku 2021, má vedle čtyř triumfů na Tour na kontě i dvě celková vítězství na Vueltě a jedno na Giru d’Italia. Od těžkého karambolu v tréninku v roce 2019, kdy skončil po nárazu do zdi ve vysoké rychlosti na takřka měsíc v nemocnici se zlomeninami krčního obratle, stehenní kosti, lokte, kyčle, hrudní kosti a žeber, se nedokázal vrátit do někdejší formy.

Letos doufal, že se před ukončením kariéry ještě naposledy představí na Tour de France, naděje mu ale vzal pád v poslední etapě závodu Kolem SAE, při němž si zlomil klíční kost. Naposledy startoval na nedávném závodu Kolem Polska.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Vuelta ONLINE: Horský finiš v Andoře. Vine z úniku útočí, Ayuso se trápí

Sledujeme online

Španělskou Vueltu čeká zatím nejtěžší etapa. Šesté dějství měří 170 kilometrů, cyklisté během něj nastoupají 3475 výškových metrů a končit se bude v horské vesničce Pal. Jak se vyvíjí? Sledujte od...

28. srpna 2025  16:57

Komise potrestala Tanka za faul na Schranze, nezahraje si ještě jeden zápas

Pardubický fotbalista Abdullahi Tanko dostal za vyloučení ve víkendovém ligovém utkání na Slavii po ostrém zákroku na Ivana Schranze od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na dvě...

28. srpna 2025  16:52

Froome měl vážnou nehodu při tréninku, někdejší vládce Tour podstoupí operaci

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome měl při tréninku v jižní Francii vážnou nehodu a musel být hospitalizován. Do nemocnice v Toulonu ho se zlomenými žebry, zkolabovanou plící a frakturou...

28. srpna 2025  16:23

Jágr si zaletěl na Jokiče: Basket je fyzicky náročný! Nesmečuji, mám těžký zadek

Když legenda zatouží vidět legendu… Jaromír Jágr spustil akci Kulový blesk, jen aby mohl pozorovat v akci Nikolu Jokiče. Hokejový génius si půjčil letadlo od majitele kladenského klubu, kde se i v...

28. srpna 2025

Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat i fanoušky Sparty (postup z předkola) a nejspíš také Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde...

28. srpna 2025  15:55

ONLINE: Slávisté v očekávání, blíží se los Ligy mistrů. Jak vypadá nejtěžší varianta?

Sledujeme online

Osm různých soupeřů, mezi kterými velmi pravděpodobně budou jak giganti, tak hratelní protivníci. Fotbalová Slavia je po šesti letech znovu v osudí při losu Ligy mistrů, což je nejslavnější pohárová...

28. srpna 2025  15:12

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném...

28. srpna 2025  14:58

Stydím se, řekl kouč Rangers po výprasku. Mrzí mě, že to fanoušci museli vidět

Po porážce v prvním utkání určitě někteří fanoušci věřili v obrat. Jenže fotbaloví Rangers při výjezdu do Belgie absolutně selhali, z Brugg odjeli s výpraskem 0:6 a Ligu mistrů si v téhle sezoně...

28. srpna 2025  14:40

Štochlová a Svozilová mají v Hamburku díky výhře nad Brazilkami jisté play off

Plážové volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou porazily na Beach Pro Tour v Hamburku Brazilky Hegeile a Vitórií dvakrát 21:19 a zajistily si play off. O postup naopak musí ještě...

28. srpna 2025  11:57,  aktualizováno  14:36

Slavia rozehraje MOl Cup v Brozanech, Sparta zamíří do Karlových Varů

Fotbalisté Sparty, kteří aktuálně vedou nejvyšší soutěž, se ve 3. kole domácího poháru představí v Karlových Varech. Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do tohoto ročníku MOL Cupu v Brozanech,...

28. srpna 2025  14:24

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Je mu teprve patnáct a musí ještě trochu povyrůst, i přes nízký věk už se ale směle dere do sestavy extraligového Liberce. Obránce Lukáš Kachlíř, který patří k zářivým talentům českého hokeje, je...

28. srpna 2025  14:23

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.