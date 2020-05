Spekulace o přestupové bombě. Froome do Movistaru, nebo do Izraele?

Informaci, že Chris Froome uvažuje o předčasném odchodu z Ineosu, přinesl ve čtvrtek server Cyclingnews. Otevřel tím stavidla přílivové vlně spekulací a sondování, kdo se může stát novým zaměstnavatelem britského cyklisty.

Tým Ineos zatím reagoval pouze stroze: „Nebudeme komentovat spekulace o kontraktech jezdců.“

Froomův kontrakt v Ineosu je platný do konce roku 2020. Náznaky, že pak bude od sezony 2021 závodit v jiných barvách, se objevovaly už dříve.

Urychlí se tedy nyní tento proces?

Ještě před rokem se takový scénář jevil nepředstavitelným. Vždyť Frooma jako by s Ineosem (bývalým Sky) spojovala pupeční šňůra. Z mládežnických týmů v Keni a Jižní Africe a po působení ve stáji Konica zamířil nejprve na dva roky do prvodivizního Barloworldu, ale od roku 2010 se upsal stáji Sky.

Tady se proměnil v cyklistickou superstar. Už na Tour 2012 se jevil silnějším jezdcem než jeho lídr a celkový vítěz Bradley Wiggins. V letech 2013, 2015, 2016 a 2017 potom sám Tour ovládl. Na kontě má rovněž dva tituly z Vuelty a jeden z Gira, na nějž dosáhl po ohromujícím 80kilometrovém sólu v etapě do Bardonecchie.

V posledních dvou letech však jeho záři začali v Ineosu zastiňovat Geraint Thomas a Egan Bernal. Když k tomu připočteme Froomovo vážné zranění z loňského června, karty v týmu se výrazně promíchaly.

KONKURENTI V INEOSU. Zleva Geraint Thomas, Egan Bernal, Richard Carapaz aneb šampioni Tour 2018, Tour 2019 a Gira 2019.

Ineos má nyní na soupisce tři vítěze Tour (Froome, Bernal, Thomas) a navrch i vítěze Gira (Carapaz). Dostatek prostoru pro všechny čtyři v nejbližších měsících a letech nebude, i když Richard Carapaz se má v této sezoně soustředit na obhajobu titulu na Giru.

Thomas má ve stáji podepsanou smlouvu do konce roku 2021, Carapaz do roku 2022 a Bernal do roku 2023.

Kolumbijec se už vyjádřil, že pokud bude v srpnu ve stoprocentní kondici, nemíní obětovat vlastní ambice na Tour ve prospěch Frooma.

Přitom Froome se chce pátým titulem vyrovnat legendám Jacquesi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi a Migueli Indurainovi.

A čas hraje proti němu.

Izrael: fake news nebo skutečné námluvy?

Na sociálních sítích se ve čtvrtek jako první objevila spekulace o již domluveném Froomově přestupu do stáje Israel Start-Up Nation. Izraelský tým ji záhy dementoval jako „fake news“.

Nicméně zájem Izraelců o čtyřnásobného šampiona Tour se v minulosti rovněž rozebíral.

„Respektujeme Chrise Frooma jako jezdce i člověka. Jeho předchozí úspěchy mluví samy za sebe. Ale nikdy nekomentujeme probíhající jednání s jezdci,“ uvedl dnes mluvčí stáje.

Tým Israel Start-Up (dříve Israel Cycling Academy) se letos po pohlcení ruské Kaťuše poprvé „probil“ mezi 19 prvodivizních stájí. Dle dostupných informací má tým dostatečně velký rozpočet, aby mohl Frooma zaplatit, včetně předpokládaného odstupného pro Ineos při předčasném rozvázání smlouvy.

Majitelem izraelského týmu je miliardář a magnát na trhu s nemovitostmi Sylvan Adams. Na začátku roku 2019 měl dokonce (neúspěšně) jednat o možném sloučení své stáje s týmem Sky, který tehdy sháněl nového sponzora.

„Šéfové našeho týmu oznámili, že do budoucna mají za cíl vyhrát Tour de France,“ naznačuje René Andrle, jeden ze sportovních ředitelů Israel Start-Up, byť ani on žádné bližší informace o možném Froomově transferu ke zveřejnění nemá.

V AKCI. René Andrle za volantem coby sportovní ředitel týmu Israel Cycling Academy v roce 2018.

Ale ryze hypoteticky, kdyby Froome skutečně přestoupil, co si Andrle myslí o podpůrné horské síle, kterou by mu Izraelci na Tour poskytli?

„Máme Dana Martina, Bena Hermanse, Dannyho Navarra, silná podpora by se pro Frooma složit dala,“ odpovídá Andrle. „I když je samozřejmě otázkou, nakolik by to stačilo v souboji s tak zkušenými týmy, které stály v posledních letech na Grand Tour opakovaně na pódiu.“

Israel Start-Up navíc patří mezi tři týmy, které mají na soupisce maximální možný počet 30 jezdců (stejně jako UAE Emirates a Education First). Pokud by chtěli už během sezony podepsat Frooma, museli by některého ze současných členů týmu propustit, nebo převelet do farmářského třetidivizního týmu.

Froome: Mám nový drajv

Zpráva o Britově možném odchodu přichází v době, kdy jedna ze společností financujících tým Ineos - konkrétně Petroineos majitele Jima Ratcliffa - usiluje o vládní půjčky v celkové výši více než 600 milionů dolarů, aby pomohla odvrátit náhlý pokles světové poptávky po ropě.

Britský tým odmítl komentovat, zda koronavirová krize poznamenala výrazněji i jeho rozpočet. Ten byl na počátku sezony jasně nejvyšší ze všech stájí, dosahující až k 45 milionům dolarů. Na rozdíl od některých jiných stájí ani v době krize Ineos nesnížil svým jezdcům platy.

Příští týden oslaví Chris Froome 35. narozeniny.

„Rozhodně nemíním v dohledné době končit,“ uvedl. „Loňské zranění a následná rehabilitace ve mně probudily novou motivaci a drajv. Pracoval jsem ještě tvrději než kdykoliv předtím, abych se dostal tam, kde teď jsem. Jen bych byl nerad, aby to celé přišlo vniveč a abych to dělal pro nic.“

Pravidla UCI umožňují přestup v průběhu sezony až v prvních dvou srpnových týdnech. Z předních jezdců naposledy této možnosti využil před šesti lety australský mistr světa v časovce Rohan Dennis, když zamířil z Garminu do BMC.

Movistar, mocný hráč

V souvislosti s možným Froomovým přestupem se dříve zmiňovala také stáj Bahrain-McLaren, kterou vede Rod Ellingworth, bývalý kouč týmu Sky. Jenže tým během koronavirových měsíců snížil jezdcům platy a jeho současná finanční situace je navzdory příchodu nového britského sponzora McLarenu nejistá.

Za Emirates závodí také bývalí jezdci Sky Mikel Landa, Mark Cavendish a Wout Poels.

Po sociálních sítích už putují vtipy, s jak kyselým výrazem tváře by na příchod Frooma do Bahrainu reagoval Mikel Landa. Špičkový 30letý španělský cyklista po sezoně 2017 opustil tým Sky, kde musel pomáhat Froomovi, aby mohl jezdit v roli lídra v Movistaru. Když však ve španělské stáji zůstával upozaděn za Nairem Quintanou, Alejandrem Valverdem a loni také za Richardem Carapazem, vydal se před letošní sezonou za svým snem do Bahrainu-McLaren.

Právě i Movistar má být nyní silným hráčem v partii o Frooma. Bohatá španělská stáj přišla po loňské sezoně o hvězdné trio Quintana, Landa, Carapaz. Údajně je schopna uhradit Froomův roční plat čtyři miliony eur.

ŠKATULATA, HEJBEJTE SE. Kdysi Chris Froome v dresu Sky (vpravo) sváděl tuhé bitvy s Nairem Quintanou z Movistaru. Kolumbijec už stáj změnil. Zamíří nyní Froome do Movistaru?

Podle zdrojů španělského odborného serveru Ciclo 21 má Movistar o Frooma enormní zájem. Telefónica, zastřešující společnost stáje Movistar, se nedávno spojila s British Liberty. Angažování slavného britského jezdce by pro ni mělo i významný obchodní a reklamní potenciál.

Jose Joaquin Rojas z Movistaru už Froomovi na Twitteru vzkázal: „Kamaráde, ty přece víš, že ve Španělsku se výborně najíš a že dostaneš výbornou podporu.“

Souhlasil by však Ineos s předčasným odchodem Frooma ke španělské konkurenci?

Kdo by ještě mohl mít zájem?

Nizozemská média přidala spekulaci o zájmu stáje UAE Emirates, která má sice dlouhodobě podepsaného slovinského mladíka Tadeje Pogačara, třetího muže Vuelty, ale jeho soužití s Froomem není nepředstavitelné.

A zmínka padla rovněž o stáji NTT (dříve Dimension Data), kde jezdí Roman Kreuziger. Stáj sídlí v Jižní Africe, ke které Frooma váží jeho teenagerská léta.

Jiné prvodivizní týmy naopak dávají najevo: Nemůžeme si Frooma dovolit, když obzvlášť nyní neleží nikde kolem nás miliony eur.

Německá Bora-Hansgrohe by patrně dostatek financí měla, ale Brit údajně nezapadá do filozofie jejich týmu. A další z bohatších týmů Jumbo-Visma už má přehršel lídrů v podobě ambiciózního tria Tom Dumoulin, Primož Roglič, Steven Kruijswijk.

Ke které z konkurenčních stájí - a zda vůbec - povedou kroky Chrise Frooma, ukáží až následující týdny a měsíce.