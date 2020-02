Maroši před extrémním sjezdem ve Špindlerově Mlýně: Je to moje dítě

A o co vlastně jde? Závodníci na horských kolech se mezi deseti brankami budou snažit co nejrychleji sjet červenou sjezdovku. Letos se jich oproti loňským 200 sjede do Špindlerova Mlýna 222, organizátoři totiž využili magického data 22. 2. 2020.



Z kvalifikace, která se pojede od 16 hodin, kdy na trati budou všichni jezdci, postoupí sto nejlepších do finálové jízdy, jež se pojede v 17 hodin.

Chinese Downhill je mezi jezdci jednou z největších zimních akcí, odpovídá tomu i startovní listina. „Přijedou nejlepší závodníci z různých odvětví cyklistiky. Chybět nebudou kluci ze sjezdu, freestylu ani endura,“ říká Michal Maroši, jeden z adeptů vítězství a zakladatel celé akce. Ten se ve Špindlu radoval už pětkrát a v jedenačtyřiceti letech bude chtít zaútočit na svůj šestý titul.

Jak vás napadlo takový závod uspořádat?

Já jsem před nějakými dvaceti lety byl v jednom z prvních sjezdových týmů na horských kolech, tam jsme vymysleli závod Snowmania, kde se jely čtyři eventy. První byl ve Špindlerově Mlýně na Medvědíně. Tam se jel hromadný závod a z toho pramení moje první myšlenka.

Vy jste závod vyhrál už pětkrát, lze se na něj připravit?

Určitě. Můžete trénovat, ale třeba ve Špindlu jsou kola na sjezdovce zakázaná, proto těžím ze svých zkušeností, které jsem za kariéru nasbíral.

Je pravda, že jich máte na rozdávání.

Účastnil jsem se světových závodů, jako jsou X-games, jezdil jsem různé Avelanche a Světový pohár, takže z toho beru.

Co pro vás Chinese Downhill znamená?

Je to moje dítě. Sám jsem si tuhle akci v hlavě vysnil. Proto na něj nedám dopustit.

To vás tedy musí těšit rostoucí zájem.

To si pište. Vždy mě překvapí, že startovní listina je za pár minut plná. Je to skvělé a stává se z toho opravdu velká akce, nečekal jsem to.

Myslím, že i pro diváky, kteří o ni mají čím dál větší zájem.

Máte pravdu. Ale všiml jsem si toho poprvé až loni. Když jsem jel do cíle, tak jsem si uvědomil, že diváci pod sjezdovkou jsou tam kvůli nám. Dříve tomu tak nebylo, viděli nás pouze lyžaři, ale teď sem fanoušci jezdí cíleně, to je skvělé.

Přece jen takový závod se nevidí každý den.

Souhlasím. Navíc diváci z toho musí mít pěkný zážitek, protože vidí téměř čtvrtinu trati.

Asi každého napadne, jakou rychlostí se ze svahu řítíte.

Na to se ptá hodně lidí. Tady ve Svatém Petru je to většinou kolem 90 kilometrů za hodinu. Máme však naměřenou nejvyšší rychlost, která výrazně přesahuje stovku.

Kde letos hledat favority?

Samozřejmě bych se o titul chtěl porvat, ale vítězství bude chtít obhájit loňský vítěz Mikuláš Nevrkla. Závodu se zúčastní celá domácí biková scéna. Mezi freestylovou komunitou mohu zmínit našeho nejznámějšího jezdce Tomáše Zejdu, jenž se určitě nebude chtít vzdát, ale překvapit může kdokoliv. Jde o umění jezdců, ale i o štěstí. Vítěz ho vždy trochu potřebuje.