Chceme tě, pošli data. Jak se cyklokrosař Ježek stal Pogačarovým parťákem v UAE

„Sami si ho v UAE vyhlédli,“ říká Ježkův agent, bývalý profesionál František Raboň. Jeho prostřednictvím můžeme nahlédnout do zákulisí, jak kontrakt s megastájí vzniká.
Dost možná budete překvapeni, kdo Ježka oslovil.
„Sami si ho v UAE vyhlédli,“ říká Ježkův agent, bývalý profesionál František Raboň. Jeho prostřednictvím můžeme nahlédnout do zákulisí, jak kontrakt s megastájí vzniká.
Dost možná budete překvapeni, kdo Ježka oslovil.
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...
Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...
Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...
Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...
Jsou nejbohatší a nejúspěšnější cyklistickou stájí světa. Závodí za ně Tadej Pogačar, Isaac del Toro i nový mistr světa Brandon McNulty. Už jen získat místo v mládežnickém (development) týmu UAE...
Vedle souboje Slavie v Baku se v úterý hrálo dalších osm utkání druhého kola hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. Lens, přemožitel českého šampiona z úvodního dějství, podlehl Sportingu 0:2. O největší...
Od naší zpravodajky ve Skotsku České fotbalistky se na mistrovství světa, které hostí v příštím roce Brazílie, nepodívají. V 1. kole baráže o postup nedokázaly zvrátit porážku 0:2 z úvodního duelu v Pardubicích a na stadionu St...
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Jen pár rychlých odpovědí a dost. Slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému po fiasku v Lize mistrů proti Sabahu Baku příliš do řeči nebylo. „Mohl bych vám říct spoustu slov, ale všechno stačí...
Snad jen u dvojšance Lukáše Provoda svolili k použití slova smůla. Jinak byli k výkonu slávistických fotbalistů velmi kritičtí. „Vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou z nich nepromění. Málokdy si...
Fotbalisté Slavie podruhé za sebou bojují v Lize mistrů. Na úvod ve strhujícím utkání nestačili v Edenu na Lens 2:3 a bod nezískali ani v Baku, kde podlehli Sabahu 0:2. Doma ještě přivítají Arsenal,...
Karvinští házenkáři se nedočkali prvních bodů v Evropské lize ani ve třetím kole, v němž doma prohráli s lisabonskou Benfikou 26:35. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny...
Účast v play off už měly jistou, i proto do závěrečného duelu základní části hokejové Ligy mistrů nasadily Pardubice jen tři klasické formace. I to jim ovšem stačilo na domácí výhru proti švédskému...
Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...
Nikola Bartůňková pokračuje na turnaji ve Wu-chanu, ve 2. kole ji čeká Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Fotbalové Ceny Václava Jíry v hlavní kategorii letos obdrželi bývalý reprezentant a trenér Josef Mazura, sportovní publicista a historik Miloslav Jenšík a dlouholetý teplický lékař Jan Štěrba. In...
Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...