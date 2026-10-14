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Chceme tě, pošli data. Jak se cyklokrosař Ježek stal Pogačarovým parťákem v UAE

Tomáš Macek

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Václav Ježek absolvoval závod v Kyjovském Slovácku jako vedoucí muž seriálu Škoda Cup. | foto: Jan Brychta

Jsou nejbohatší a nejúspěšnější cyklistickou stájí světa. Závodí za ně Tadej Pogačar, Isaac del Toro i nový mistr světa Brandon McNulty. Už jen získat místo v mládežnickém (development) týmu UAE Emirates je vysoce prestižní záležitostí. A teď tam míří Václav Ježek! Jednadvacetiletý mladík ještě loni chtěl být „jen“ cyklokrosařem. Ale jediný rok vše změnil.

„Sami si ho v UAE vyhlédli,“ říká Ježkův agent, bývalý profesionál František Raboň. Jeho prostřednictvím můžeme nahlédnout do zákulisí, jak kontrakt s megastájí vzniká.

Dost možná budete překvapeni, kdo Ježka oslovil.

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