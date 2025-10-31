Český šampion nabral nečekaný směr Maďarsko. Láká ho napojení na Bahrain

V zatím ještě ne zcela upřesněném termínu se místo do Krkonoš vydá do Budapešti, kde má základnu maďarská stáj United Shipping, jeho nový zaměstnavatel.
Stejně jako Elkov Kasper, kam Přidal přišel jako osmnáctiletý mladík, patří loni založený maďarský tým do kategorie třetidivizních stájí UCI Continental. Přesto jedenadvacetiletý cyklista bere přesun pro někoho možná nečekaným směrem jako další posun vpřed v cestě za svým cílem: jednou závodit za stáj nejvyšší kategorie WorldTour.
Proč právě Team United Shipping, který za sebou má teprve první sezonu od svého založení v loňském roce?
S manažerem jsme hledali zahraniční angažmá, které by mě mohlo posunout výš. Od maďarské stáje jsme dostali dobrou nabídku. I když jsem zpočátku moc nevěřil, nakonec to vyšlo a jsem za to rád.
Co vás nejvíc láká na spojení s tímto týmem?
Podmínky i napojení na worldtourový tým Bahrain Victorious. Oba týmy mají úzce spolupracovat, do United má přijít jeden ze sponzorů Bahrainu. Dostávám velkou šanci přiblížit se k worldtourové stáji. Už teď tam odcházejí dva kluci z United, dalším přislíbili možnost stáže v průběhu přípravy, možná i angažmá v průběhu roku, jako se to povedlo třeba loni Pavlu Novákovi v Jayco AlUla.
Jedním ze sportovních ředitelů v týmu Bahrainu je bývalý výborný český cyklista Roman Kreuziger. Hrálo to při rozhodování roli?
Když jsem jednal s vedením United, tak ne. Nějaký kontakt proběhl už dřív, něco jsme řešili, ale nevyšlo to, s mým současným přestupem do United to nemělo nic společného.
Linka k Bahrainu je určitě hodně velkou motivací. Co dalšího hrálo roli?
Vyzkoušet něco nového, změnit prostředí. I když v Elkovu to bylo fajn a hodně mě tohle angažmá také sportovně posunulo nahoru. Určitě ty tři roky splnily to, co jsem od nich čekal.
Na co budete nejraději vzpomínat?
Měli jsme super kolektiv, hodně jsem se toho naučil. Byl to pro mě velký krok dopředu. Bylo mi osmnáct, jezdil jsem amatérsky, moc jsem si toho nevydělal. A najednou přišel Vláďa Vávra a nabídl mi angažmá v nejlepší české stáji. To bylo něco.
Brzy jste do týmu zapadl a začaly přicházet i úspěchy. Kterých si vážíte nejvíc?
Určitě nejvíc je vidět loňský mistrovský titul v závodě s hromadným startem. Když jsem v Elkovu jezdil první sezonu, tak jsme o titul jako tým po dlouhých letech přišli, vzal nám ho Mathias Vacek. A hned další sezonu jsme si ho uzmuli zpátky. Krásný zážitek, stejně jako to, že jsem následující rok mohl jezdit v mistrovském dresu.
Moc nechybělo a mohl jste v něm jezdit i dál, ale Mathias Vacek a Matyáš Kopecký vás ve finiši letošního mistrovského závodu těsně porazili, skončil jste třetí a mistrovský dres si Vacek vzal zpátky. Byl jste hodně zklamán, hlavně když obhajoba nebyla tak daleko?
Vyhrát a obhájit titul bych určitě chtěl, takže škoda. Na druhou stranu si toho umístění vážím minimálně stejně jako titulu. V tomhle závodě se jelo na férovku, na výkon, postupně hodně výborných jezdců z čela odpadalo a v souboji o titul jsem zůstal jen s opravdu těmi špičkovými.
Kterých dalších úspěchů v hradeckém dresu si považujete?
Je pár výsledků, kterých si cením, hlavně jsem ale rád, že na nich je vidět, že jdu kupředu. Například etapáky v Řecku, Francii či Polsku, letos určitě čtvrté místo v etapě na Czech Tour, která končila na Pustevnách.
Vaši dnes už bývalí kolegové jsou od čtvrtka ve Špindlerově Mlýně. Elkov často trénoval společně, jak to budete mít v United?
Jak už jsem říkal, tým má základnu v Budapešti. Společná ale budou jen soustředění, jinak budu hodně trénovat doma. Samozřejmě s výjimkou zimy.
Co vás v ní čeká?
Skoro dva měsíce ve Španělsku poblíž Calpe. Tam to znám ze soustředění s Elkovem, dokonce to vypadá, že se tam budeme s kluky potkávat, takže pro mě nic nového. A podobné to bude i v úvodu příští sezony, tedy hlavně Chorvatsko a Slovinsko.
Co další závodní program? V něm bude nějaká změna oproti Elkovu?
Vypadá to na víc startů v zahraničí. A je tady příslib na etapové závody Okolo Slovinska a Okolo Maďarska, které patří do kategorie UCI ProSeries.
S jakými plány budete vstupovat do nové sezony vy osobně?
Žádný konkrétní cíl nemám, bude to stejné jako v předcházejících letech, chci se posouvat výš.
Hlavně v jakých typech závodů?
Asi v etapových, kde bych chtěl být vidět v celkovém pořadí. U jednorázových samozřejmě také, ale uvidíme, kam budu nasazován.