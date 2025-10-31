Český šampion nabral nečekaný směr Maďarsko. Láká ho napojení na Bahrain

Radomír Machek
  8:18
Zatímco cyklisté Elkov Kasper ve čtvrtek vyrazili do Špindlerova Mlýna na čtyřdenní úvodní akci před startem přípravy na příští sezonu, Tomáš Přidal už měl jiný program. Poprvé po třech letech, které v hradecké stáji strávil. „Dokončuju volno a pomalu začnu s přípravou,“ uvedl loňský poněkud překvapivý domácí šampion v závodě s hromadným startem.
Fotogalerie4

Tomáš Přidal (Elkov Kasper) na trati závodu Škoda Cup v okolí Krásné Lípy (22. dubna 2023) | foto: Jan Brychta

V zatím ještě ne zcela upřesněném termínu se místo do Krkonoš vydá do Budapešti, kde má základnu maďarská stáj United Shipping, jeho nový zaměstnavatel.

Stejně jako Elkov Kasper, kam Přidal přišel jako osmnáctiletý mladík, patří loni založený maďarský tým do kategorie třetidivizních stájí UCI Continental. Přesto jedenadvacetiletý cyklista bere přesun pro někoho možná nečekaným směrem jako další posun vpřed v cestě za svým cílem: jednou závodit za stáj nejvyšší kategorie WorldTour.

Proč právě Team United Shipping, který za sebou má teprve první sezonu od svého založení v loňském roce?
S manažerem jsme hledali zahraniční angažmá, které by mě mohlo posunout výš. Od maďarské stáje jsme dostali dobrou nabídku. I když jsem zpočátku moc nevěřil, nakonec to vyšlo a jsem za to rád.

Tomáš Přidal poráží ve spurtu Michaela Kukrleho.

Co vás nejvíc láká na spojení s tímto týmem?
Podmínky i napojení na worldtourový tým Bahrain Victorious. Oba týmy mají úzce spolupracovat, do United má přijít jeden ze sponzorů Bahrainu. Dostávám velkou šanci přiblížit se k worldtourové stáji. Už teď tam odcházejí dva kluci z United, dalším přislíbili možnost stáže v průběhu přípravy, možná i angažmá v průběhu roku, jako se to povedlo třeba loni Pavlu Novákovi v Jayco AlUla.

Jedním ze sportovních ředitelů v týmu Bahrainu je bývalý výborný český cyklista Roman Kreuziger. Hrálo to při rozhodování roli?
Když jsem jednal s vedením United, tak ne. Nějaký kontakt proběhl už dřív, něco jsme řešili, ale nevyšlo to, s mým současným přestupem do United to nemělo nic společného.

Linka k Bahrainu je určitě hodně velkou motivací. Co dalšího hrálo roli?
Vyzkoušet něco nového, změnit prostředí. I když v Elkovu to bylo fajn a hodně mě tohle angažmá také sportovně posunulo nahoru. Určitě ty tři roky splnily to, co jsem od nich čekal.

Talentovaný cyklista Přidal: World Tour je snem i cílem do nejbližších let

Na co budete nejraději vzpomínat?
Měli jsme super kolektiv, hodně jsem se toho naučil. Byl to pro mě velký krok dopředu. Bylo mi osmnáct, jezdil jsem amatérsky, moc jsem si toho nevydělal. A najednou přišel Vláďa Vávra a nabídl mi angažmá v nejlepší české stáji. To bylo něco.

Brzy jste do týmu zapadl a začaly přicházet i úspěchy. Kterých si vážíte nejvíc?
Určitě nejvíc je vidět loňský mistrovský titul v závodě s hromadným startem. Když jsem v Elkovu jezdil první sezonu, tak jsme o titul jako tým po dlouhých letech přišli, vzal nám ho Mathias Vacek. A hned další sezonu jsme si ho uzmuli zpátky. Krásný zážitek, stejně jako to, že jsem následující rok mohl jezdit v mistrovském dresu.

Moc nechybělo a mohl jste v něm jezdit i dál, ale Mathias Vacek a Matyáš Kopecký vás ve finiši letošního mistrovského závodu těsně porazili, skončil jste třetí a mistrovský dres si Vacek vzal zpátky. Byl jste hodně zklamán, hlavně když obhajoba nebyla tak daleko?
Vyhrát a obhájit titul bych určitě chtěl, takže škoda. Na druhou stranu si toho umístění vážím minimálně stejně jako titulu. V tomhle závodě se jelo na férovku, na výkon, postupně hodně výborných jezdců z čela odpadalo a v souboji o titul jsem zůstal jen s opravdu těmi špičkovými.

VÍTĚZNÁ EXTÁZE. Tomáš Přidal se vzpamatovává ze životního triumfu na mistrovství republiky.

Kterých dalších úspěchů v hradeckém dresu si považujete?
Je pár výsledků, kterých si cením, hlavně jsem ale rád, že na nich je vidět, že jdu kupředu. Například etapáky v Řecku, Francii či Polsku, letos určitě čtvrté místo v etapě na Czech Tour, která končila na Pustevnách.

Vaši dnes už bývalí kolegové jsou od čtvrtka ve Špindlerově Mlýně. Elkov často trénoval společně, jak to budete mít v United?
Jak už jsem říkal, tým má základnu v Budapešti. Společná ale budou jen soustředění, jinak budu hodně trénovat doma. Samozřejmě s výjimkou zimy.

Co vás v ní čeká?
Skoro dva měsíce ve Španělsku poblíž Calpe. Tam to znám ze soustředění s Elkovem, dokonce to vypadá, že se tam budeme s kluky potkávat, takže pro mě nic nového. A podobné to bude i v úvodu příští sezony, tedy hlavně Chorvatsko a Slovinsko.

Co další závodní program? V něm bude nějaká změna oproti Elkovu?
Vypadá to na víc startů v zahraničí. A je tady příslib na etapové závody Okolo Slovinska a Okolo Maďarska, které patří do kategorie UCI ProSeries.

S jakými plány budete vstupovat do nové sezony vy osobně?
Žádný konkrétní cíl nemám, bude to stejné jako v předcházejících letech, chci se posouvat výš.

Hlavně v jakých typech závodů?
Asi v etapových, kde bych chtěl být vidět v celkovém pořadí. U jednorázových samozřejmě také, ale uvidíme, kam budu nasazován.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. AlkayaTenis - Čtvrtfinále - 31. 10. 2025:Brunclík vs. Alkaya //www.idnes.cz/sport
31. 10. 12:30
  • 1.50
  • -
  • 2.57
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.22
  • 4.20
  • 2.69
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.56
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.75
  • 4.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Detaily? Zásadní, ví Janatová. Dál běží k vrcholu na norské vlně

Než se rozpovídala, omluvila se za trochu chraplavý hlas. Už týdny se jí vrací mírné nachlazení. „Byla jsem na spoustě vyšetření, výtěry z nosu, z krku. Jenže klasika, mně se nikdy nic nenajde,“...

31. října 2025  8:58

Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Rozjetý Wembanyama táhne Spurs

Kolem přelomu tisíciletí byli k nezastavení, ale tak dobrý start sezony nepamatují. Basketbalisté San Antonio Spurs zahájili ročník NBA poprvé v historii pěti vítězstvími. Ve čtvrtek vyhráli nad...

31. října 2025  8:31,  aktualizováno  8:48

Český šampion nabral nečekaný směr Maďarsko. Láká ho napojení na Bahrain

Zatímco cyklisté Elkov Kasper ve čtvrtek vyrazili do Špindlerova Mlýna na čtyřdenní úvodní akci před startem přípravy na příští sezonu, Tomáš Přidal už měl jiný program. Poprvé po třech letech, které...

31. října 2025  8:18

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Vacka budou platit Němci. Vydá se po boku Pedersena na příští Tour?

Premium

Namísto amerického týmu bude nyní český mistr Mathias Vacek jezdit za německý. Přesto, že nikam nepřestoupil a ani název jeho týmu se nezměnil. To jen ve stáji Lidl-Trek získala většinový podíl...

31. října 2025

Fandila mu královna Alžběta, od její matky měl koně. Záhada z něj udělala spisovatele

Za druhé světové války byl leteckým mechanikem, později pilotem bombardéru. Po válce se vrátil k milovaným koním a stal se profesionálním žokejem, vyhrál více než 350 dostihů a koně mu půjčovala i...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

Basketbalový klub Los Angeles Lakers mění majoritního majitele. Vedení NB schválilo prodej klubu americkému miliardáři Marku Walterovi, který za něj rodině Bussových zaplatí rekordních 10 miliard...

30. října 2025  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.