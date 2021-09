Letošní cyklokros: start v Boleslavi, republikový šampionát v Kolíně

Letos je to přesně čtyřicet let od slavného triumfu kolínského cyklokrosaře Miloše Fišery na mistrovství světa. Možná i proto se republikový šampionát vrací do města na Labi. Ale ještě dříve, než se na závěr domácí sezony rozdají v Kolíně mistrovské medaile, proběhne kompletní ročník Českého poháru, čili Toi Toi Cupu. Start? Už v úterý na okruhu v Mladé Boleslavi.