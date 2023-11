Cyklokrosový pohár v Rýmařově vyhráli při absenci lídrů Konwa a Vanderbekenová

Tradiční účastník pohárových závodů Konwa vyhrál s půlminutovým náskokem před dvojicí Jakub Říman, Matyáš Fiala. Díky prvnímu triumfu v sezoně se jezdec mladoboleslavského týmu dostal do čela hodnocení seriálu před mistra republiky Boroše, jenž zvítězil ve všech třech svých startech.

První účast v tomto ročníku Toi Toi Cupu proměnila ve vítězství Vanderbekenová, šest sekund za ní spurtovaly o druhé místo české závodnice. Juniorská reprezentantka Kateřina Douděrová ve finiši porazila Nikolu Noskovou, jež se po krachu svého španělského silničního týmu vrátila do terénu s cílem vybojovat si účast na únorovém mistrovství světa v Táboře.

V čele pořadí zůstala Zemanová, která vyhrála všechny čtyři dosavadní pohárové závody. Vedle bronzové medailistky z ME v kategorii do 23 let z minulého víkendu nestartovaly v Rýmařově ani další tři její kolegyně z týmu Brilon.