Prestiž Toi Toi Cupu zvednou cyklistická esa Boroš s Ťoupalíkem

No a ani do Kolína a Slaného to bývalý medailista z mistrovství světa nebude mít daleko.

Z těchto informací s trochou nadsázky vyplývá, že je skladba populárního Toi Toi Cupu postavena Středočechům na míru. Hned pět ze sedmi závodů seriálu se jede právě v největším regionu.

„Celý podnik chceme koncipovat tak, abychom z toho udělali takový středoevropský pohár a zvýšili tím konkurenceschopnost českých závodníků,“ plánuje předseda cyklokrosové komise Petr Balogh. „V loňském roce jsme měli v akci 450 závodníků ze čtrnácti států. Potřebujeme to dostat do kvality. Jsem optimista a věřím, že se nám podaří progres udělat.“

Zárukou vyšší úrovně a zvýšené prestiže by měly být dva zvučné návraty. Do kolotoče Českého poháru se po letech strávených v cizině letos zapojí nejlepší tuzemský jezdec Michael Boroš a minimálně v úvodu sezony také Adam Ťoupalík, který se jinak na plný úvazek věnuje silniční cyklistice.

„Můj tým už nemá žádný závodní program, tak jsem se rozhodl, že si trochu prodloužím sezonu,“ vysvětlil Adam Ťoupalík, někdejší dvojnásobný medailista ze světových cyklokrosových šampionátů.

„Cyklokros mě strašně baví a závodit doma je pro mě vždycky radost. Ale v kariéře budu pokračovat nadále na silnici,“ rozptýlil spekulace, že by se do terénu vrátil trvale.

Novinkou budou čipy

Velkou novinkou a vylepšením pro fanoušky budou hned od prvního závodu čipy, které už v jiných odvětvích dávno úspěšně fungují. I přes internet tak půjdou sledovat nejen aktuální výsledky, ale rovněž průjezdy závodníků jednotlivými koly. „Fanouškům to určitě přinese mnohem lepší servis,“ pochvaluje si Balogh.

Ze sportovního hlediska bude mít v Českém poháru tradičně vysoké ambice stáj Exprescz-Scott Team Kolín na čele s dlouholetým lídrem Tomášem Paprstkou. Triumf v seriálu ale obhajuje Jan Nesvadba, jenž před rokem z Kolína odešel do Cyklo Teamu Tábor, který bude po angažování Boroše zřejmě jasnou klubovou jedničkou.

„Michael přišel do týmu a měli jsme možnost se porovnat i se špičkovat při tréninkách a soustředěních. Myslím, že to oběma prospěje,“ věří Jan Nesvadba.

Český cyklokrosař Adam Ťoupalík v cíli závodu do 23 let na mistrovství světa ve Valkenburgu

Zatím není jasné, zda se na některé z akcí objeví ženská hvězda Kateřina Nash, která před týdnem v USA ovládla závod Světového poháru. Se starty v Česku zatím váhá, ale vzhledem k výborným vztahům se šéfem kolínského podniku Janem Slavíčkem by se klidně mohla objevit právě tam.

V Mladé Boleslavi zítra jako první odstartují v 9.45 hodin společně kadetky a žákyně, na trati se pak postupně vystřídají další kategorie, až se ve 14.30 vrhnou do boje muži v hlavní řeži skupiny Elite.

„Cyklistická sezona pomalu končí pro olympijské disciplíny a začíná pro nás zábava a cirkus jménem cyklokros,“ těší se Balogh.

